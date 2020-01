Se trata de un acuerdo de no adhesión al nuevo modelo, pero sí de trabajo coordinado para mejorar el servicio de salud. Esto surgió como resultado de las propuestas que estuvieron maquilando los gobiernos locales con la secretaría de salud. Según Orozco, “la no adhesión es no dejar el sector salud en manos del gobierno federal, no federalizar la salud y eso es una propuesta de ellos mismos”.