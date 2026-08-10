Corte de agua en CDMX: estas son las colonias afectadas y cuándo se restablece el servicio

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de mantenimiento este 26 de junio. | Andina

Guardar

Una mala noticia para los capitalinos en este inicio de semana. Las autoridades de la Ciudad de México anunciaron la suspensión temporal del suministro de agua potable en la zona oriente de la capital, lo que afectará directamente las actividades cotidianas de miles de familias durante las próximas horas.

De acuerdo con el informe oficial emitido por la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el corte del servicio no se trata de una medida programada por escasez, sino de una maniobra de emergencia. Personal técnico de la dependencia ya se encuentra realizando trabajos de reparación debido a una considerable fuga detectada en una tubería de 48 pulgadas de diámetro.

PUBLICIDAD

Las obras de contención y arreglo tienen lugar sobre la concurrida Avenida Tláhuac, justo en el tramo comprendido entre las calles Emilio Laurent y Sebastián Trejo, dentro de los límites de la alcaldía Tláhuac.

¿Qué colonias se quedan sin agua?

Derivado de estas maniobras operativas, que iniciaron en punto de las 10:00 horas de este lunes 10 de agosto, el flujo del líquido fue interrumpido. Las demarcaciones que enfrentan un corte total en el suministro son:

PUBLICIDAD

Pueblo de Santiago Zapotitlán

Colonia La Conchita Zapotitlán

Colonia Zacatenco

Colonia Las Puertas

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) anuncia una interrupción del suministro de agua potable en varias colonias de Tláhuac, Ciudad de México, debido a la reparación de una fuga en la Avenida Tláhuac. (@SEGIAGUA)

Por otro lado, los habitantes de la colonia Guadalupe Tlaltenco no sufrirán el corte por completo, pero sí experimentarán una baja presión en sus llaves, por lo que se recomienda racionar su uso al máximo.

¿Cuándo regresará el servicio a la normalidad?

Para quienes se preguntan cuánto durará esta contingencia, la SEGIAGUA ha proyectado que las labores de reparación y la recarga de la red tomarán poco más de un día. Se espera que el servicio comience a restablecerse paulatinamente a partir de las 20:00 horas de mañana, 11 de agosto.

PUBLICIDAD

¿Qué hacer si te quedas sin reservas?

Las autoridades capitalinas hicieron un llamado a la ciudadanía para cuidar el agua almacenada en tinacos y cisternas. Sin embargo, conscientes de que la falta del líquido es una necesidad básica, habilitaron un canal de apoyo.

CIUDAD DE MÉXICO, 07FEBRERO2024.- Familias que habitan la colonia El Triángulo, alcaldía Iztapalapa, recibieron agua de las pipas porque no les cae el vital líquido del drenaje desde hace varios años. Desde que bajó el bombeo del Sistema Cutzamala, ahora solo recibirán agua una vez por semana. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

En caso de emergencia o de agotar sus reservas, los vecinos afectados pueden solicitar el envío de pipas de agua de manera gratuita comunicándose a la *Línea H2O marcando al 426 desde cualquier teléfono.

PUBLICIDAD

Se sugiere a la población de Tláhuac mantenerse atenta a los canales oficiales para cualquier actualización sobre el avance de la obra.