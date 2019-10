“Quebraron al ‘Dorado’ Rentería”, dijo la voz profunda del otro lado de la línea. “Fue a la salida del rancho de los Carrillo Fuentes”, agregó. El reportero Martín Durán recibió la llamada mientras intentaba buscar una pista de otro caso en la redacción de su diario “La I” de Culiacán, la capital narco por excelencia, que destronó a las colombianas Cali y Medellín de los titulares en todo el mundo, y que tiene más de cien años de tradición en la fabricación y procesamiento de estupefacientes. Corrió hasta la sala donde trabaja su colega Noel Vizcarra del diario El Debate, de la misma empresa. El fotógrafo Abel Avilés y yo lo seguimos mientras alistamos los equipos. Noel ya sabía que había dos cuerpos baleados dentro de una camioneta en la zona de Guamuchilito, camino a la sierra, a unos 25 kilómetros de Culiacán, en pleno territorio del cartel del narcotráfico de Sinaloa. Y que todo había ocurrido en las puertas de los campos del mítico “Señor de los Cielos”, Amado Carrillo Fuentes, el piloto de avionetas del narco más audaz de la historia, que en los 90 había trasladado parte de sus negocios y a su familia a Buenos Aires y que, se dice, murió en una cirugía de cambio de identidad. Un minuto más tarde volábamos por una carretera repleta de camiones, carros, bicicletas y mucha gente caminando. Pasamos varios retenes de la policía local y federal, pero la credencial de periodistas nos permitió seguir viaje sin problemas. En un momento nos tuvimos que detener a un costado de la ruta para dejar pasar a un convoy del ejército. Eran varios camiones, dudosamente camuflados con su color verde amarronado, repletos de soldados y una tanqueta de asalto. Cuarenta minutos más tarde dejamos el asfalto y nos internamos unos 2.000 metros por un camino de tierra. El lugar estaba infectado de uniformados y en el medio de un potrero relucía al sol la camioneta Chevrolet Blazer verde selva, patente VJP-4973, rodeada de forenses y policías de la división homicidio. Al volante, caído sobre la ventanilla estaba el cuerpo de Daniel Díaz Escobar, un tipo de 48 años que todos señalan como un jefe sicario y sus familiares juran que era un productor agrario que estaba en una mala compañía en un mal momento. Aún sangraba de una de las heridas de la cabeza. Del otro lado, tirado hacia el costado interior se encontraba lo que había quedado de Gaspar “el Dorado” Rentería Lara. Los proyectiles del “cuerno de chivo”, que es como acá denominan al AK-47, le habían arrancado buena parte de la cabeza. El silencio casi total que había en el lugar se rompió cuando de la nada apareció un grupo de chicas y una de ellas gritó “¡Ay, papito, ay.¡¿Qué te pasó?!, papito!”. Las otras la contuvieron y el sollozo se acalló por un momento. El silencio se hizo más profundo y los forenses se detuvieron unos segundos, tal vez por respeto. Incluso en un país en el que se vive una verdadera guerra contra el narcotráfico y entre los carteles que quieren dominar el paso de las drogas hacia Estados Unidos, con 150.000 muertos desde que comenzó la narcoguerra del ex presidente Calderón en 2006, hay espacio para que el ser humano se conmueva. Incluso, si ese ser humano es un narco como el “Dorado” Rentería y lo que ocurrió acá hace apenas un rato fue un simple ajuste de cuentas entre el cartel de Sinaloa y el de Juárez o el del Golfo. México está en guerra. Se discute si se trata ya de un “Estado fallido” que no puede imponer la ley, la corrupción está arraigada hasta la médula de esta sociedad, el Ejército patrulla las calles como si se tratara de Irak, las bandas se matan entre ellas y caen sicarios como moscas; el negocio de las drogas de entre 25.000 y 40.000 millones de dólares por año penetra en los poros de los mexicanos. Pero no puede destruir ese sentimiento de respeto y convivencia que México tiene con la muerte.