“El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en ningún momento incumplió con la normativa vigente en el caso del concierto realizado el miércoles 15 de mayo en el Palacio de Bellas Artes. El convenio para uso de la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes se concertó a petición y directamente con el Senador de la República Rogelio Zamora Guzmán“, señaló.

Los políticos involucrados

Al evento asistieron figuras importantes de la política mexicana, como el senador Martí Batres, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, que tiene la mayoría absoluta.

Batres, sin embargo, negó tener lazos con la Luz del Mundo y aseguró que acudió a Bellas Artes para disfrutar de una “ópera y un concierto de música clásica”. “En el interior hubo respeto para todos los asistentes y no se le impuso a nadie ninguna visión religiosa ni se mezcló el concierto con un tipo de manifestación religiosa”, dijo.

“Yo soy agnóstico y laico, respeto todas las formas de pensar, pero no formo parte de esa iglesia. No soy un activista religioso, respeto a todas, es mi obligación como servidor público. Tampoco participé en ninguna organización, asistí como cualquier ciudadano, los boletos me los obsequió Israel Zamora”, añadió Batres, en referencia al senador que sí forma parte de la asociación.

El senador también descartó haber participado en ninguna cena posterior de festejos para el líder religioso. “Terminando el concierto yo me fui a mi casa”, concluyó Batres.

Sergio Mayer, el ex actor y ahora diputado de Morena, también asistió al acto en Bellas Artes. “Tuve el gusto y el honor de conocer al líder espiritual de la organización religiosa la Luz del Mundo. Coincidimos en un evento completamente cultural, lleno de arte, un espectáculo de ópera teatral completamente laico”, escribió en sus redes sociales.

Mayer conoció al llamado “Apóstol” en el balcón del palacio en el intermedio, cuando García salió a saludar a sus seguidores, que se agruparon en las afueras para saludarlo. “Separemos una cosa de otra: dentro se llevó a cabo un acto artístico, si afuera le entregaron un reconocimiento o si le dedicaron el concierto, yo no sé, los invitados vimos un concierto“, explicó Mayer al diario mexicano El Universal.

Otros políticos con lazos a la iglesia evangélica

Al igual que el senador del PVEM Zamora, varios políticos han expresado su cercanía con el líder de la asociación religiosa y con la iglesia misma.

En 2015, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, entonces gobernador electo de Nuevo León, dio un discurso en una de las grandes reuniones religiosas de la Luz del Mundo en Guadalajara, Jalisco, donde también participó el priista Héctor Yunes, precandidato a gobernador en Veracruz.

En dicho evento participaron los entonces alcaldes de Tepic, Leopoldo Domínguez, de Guadalajara, Ramiro Hernández, y de Tonalá, Jorge Arana.

En 2018, el gobernador de Baja California Francisco Vega, reconoció a Naasón Joaquín García como “Embajador del Reino de los Cielos”. Su homólogo de Durango, José Rosas, le entregó un documento donde elogiaba a la iglesia, que “promovía la formación de los mejores humanos del mundo”.

Los alcaldes de Tecate y de Rosario en Baja California, así como el municipio de Acapulco, le entregaron las llaves de la ciudad a Naasón por ser un visitante distinguido entre 2017 y 2018 al líder de la Luz del Mundo.

Los diputados federales de Jalisco, donde nació la iglesia “por designio divino” en 1926, también le ofrendaron en los últimos meses un reconocimiento oficial por su labor.