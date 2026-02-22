Medio Ambiente

Leopardo de Amur: la batalla por conservar al felino más extraño de Asia

Con menos de 100 ejemplares en libertad, la caza furtiva y la pérdida de hábitat lo mantienen en peligro crítico, a pesar de los esfuerzos de conservación internacional

Ejemplar adulto en la nieve:
Ejemplar adulto en la nieve: El raro felino asiático se adapta al invierno con un pelaje grueso y pálido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El leopardo de Amur, considerado el felino más raro del planeta, sobrevive en una franja reducida de bosques entre Europa y Asia, atrapado entre la belleza de su entorno y la amenaza inminente de desaparecer. Con menos de un centenar de ejemplares en estado salvaje, cada nuevo nacimiento representa una esperanza para la biodiversidad global y para la conservación de una especie única, que ha evolucionado para soportar condiciones extremas y paisajes hostiles.

Según el World Wildlife Fund (WWF), el leopardo de Amur -Panthera pardus orientalis- es una subespecie de tamaño mediano, especialmente adaptada a resistir los inviernos bajo cero de la cuenca del río Amur.

Su pelaje cambia con las estaciones: durante el verano, luce un color naranja intenso y brillante, mientras que en invierno alcanza hasta siete centímetros de longitud y se vuelve más pálido, permitiéndole camuflarse entre la nieve. Estas adaptaciones le otorgan una ventaja frente a las duras condiciones climáticas y lo distinguen de otros leopardos del mundo.

Adaptaciones físicas y hábitos extraordinarios

El leopardo de Amur destaca por su fuerza y agilidad. Los machos pesan entre 32 y 48 kilogramos, y las hembras son ligeramente más pequeñas. Sus patas, más largas que las de otras subespecies, le facilitan desplazarse sobre espesos mantos de nieve en los bosques templados de Primorie y Jilin. Las rosetas de su pelaje, grandes y separadas, refuerzan su aspecto inconfundible.

A diferencia de sus parientes africanos, este felino lleva una vida solitaria y nocturna, utilizando su aguda visión para cazar corzos, ciervos y pequeños mamíferos.

Además, puede saltar hasta seis metros de largo y tres de alto, y escalar árboles con destreza para observar presas o resguardarse. Por su parte, su cola, de entre 80 y 90 centímetros, le brinda equilibrio y, en las noches más frías, funciona como una bufanda natural que protege su nariz y conserva el calor corporal durante el descanso.

Una especie en peligro crítico y el desafío de la conservación

El animal figura en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en la categoría de peligro crítico. Durante décadas, la caza furtiva, la deforestación y la escasez de presas lo llevaron al borde de la extinción.

Hace pocos años, los registros indicaban apenas unos 30 ejemplares en libertad, lo que encendió las alarmas entre expertos y organismos internacionales. La especie enfrenta riesgos severos y su supervivencia depende de la continuidad de las políticas de protección y del compromiso global con la preservación de su hábitat.

Cría de leopardo del Amur
Cría de leopardo del Amur en su hábitat: Cada nacimiento representa una esperanza para la especie (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esperanza de vida del leopardo de Amur en estado silvestre oscila entre 10 y 15 años, siempre que logre evadir las amenazas humanas y naturales que acechan su entorno. Cada ejemplar que nace se convierte en símbolo de resistencia y en recordatorio de la importancia de la cooperación internacional para proteger a las especies más vulnerables del planeta.

Símbolo de biodiversidad y futuro incierto

El felino representa mucho más que una rareza biológica: es un emblema de la lucha por la conservación y un llamado de atención sobre la fragilidad de los ecosistemas. Su presencia en los bosques templados de Asia oriental ilustra la capacidad de la naturaleza para recuperarse si se le brinda la oportunidad.

Estudios científicos recientes confirmaron que los esfuerzos de conservación están dando resultados positivos para la supervivencia de esta subespecie. Investigadores de la Wildlife Conservation Society, registraron en 2024 la mayor densidad poblacional de este felino en la última década, con un aumento del 183% respecto a 2015 gracias a estrategias como el refuerzo de patrullas contra la caza furtiva y la restauración del hábitat.

Para las nuevas generaciones, este felino encarna la necesidad de respetar y defender cada forma de vida. Su historia subraya que la biodiversidad depende de esfuerzos conjuntos y sostenidos, y que el destino de una especie tan singular está inevitablemente ligado al compromiso de la humanidad con la protección del planeta.

