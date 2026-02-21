La presencia de tóxicos en zonas rurales desafía percepciones de pureza

Las zonas rurales enfrentan contaminación invisible derivada de actividades ganaderas, medicamentos y fertilizantes, afectando la salud y el ambiente (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchos asumen que la contaminación es un fenómeno casi exclusivo de las ciudades industriales, donde el aire denso y la polución parecen omnipresentes. Frente a este panorama, el campo surge como un refugio de pureza y aire fresco, alejado de los problemas ambientales que asedian a los grandes núcleos urbanos. No obstante, esta percepción está cada vez más lejos de la realidad, según un reciente informe publicado por el portal académico The Conversation.

De acuerdo con Óscar Pindado Jiménez, doctor en Química Analítica e investigador del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), los entornos rurales también albergan una serie de tóxicos invisibles que pasan desapercibidos a simple vista, pero cuya presencia y efectos representan un reto creciente para la salud y el ambiente. “Esperaba encontrármelos en la ciudad, pero ¿por qué los veía en el campo? ¿El aire ‘puro’ no es tan puro?”, cuestionó.

El primer indicio de esta problemática que advirtió fueron los PAH (hidrocarburos aromáticos policíclicos). Tradicionalmente asociados a la polución urbana, estos compuestos cancerígenos se han detectado en el aire de zonas rurales, alcanzando niveles comparables a los de las ciudades.

Su origen en el campo se vincula al humo de las chimeneas, una fuente insospechada para quienes consideran el entorno rural como un espacio exento de riesgos ambientales. La presencia de PAH muestra que la frontera entre lo urbano y lo rural, en términos de contaminación, es mucho más difusa de lo que se creía.

Pero el abanico de contaminantes invisibles es todavía más amplio. Entre los más preocupantes se encuentran los residuos de antibióticos, que llegan a los suelos agrícolas por dos vías principales: la ganadería intensiva y el consumo humano.

La ganadería intensiva y el uso urbano de antibióticos dejan residuos en suelos agrícolas y ríos, extendiendo la contaminación rural (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la producción animal, los excrementos de vacas, cerdos, ovejas y gallinas contienen entre el 30 % y el 80 % de los fármacos administrados para sostener la industria alimentaria. Esos residuos se trasladan al campo a través del estiércol y los purines utilizados como fertilizantes.

Por otro lado, en las ciudades, el uso masivo de antibióticos genera volúmenes enormes de desechos que, que pasan por los sistemas de tratamiento de aguas residuales —como plantas depuradoras urbanas, hospitalarias e industriales—, terminan en los ríos y, por extensión, en el ambiente rural.

Para tomar dimensión, aproximadamente 8.500 toneladas de antibióticos consumidos por humanos llegan cada año a los ríos de todo el mundo, lo que representa cerca de un tercio del consumo global.

Este flujo constante de antibióticos en el ambiente tiene consecuencias directas sobre la salud pública y el ecosistema. Al persistir en los suelos agrícolas, los productos lácteos y los entornos de acuicultura, estos residuos favorecen el desarrollo de la resistencia antimicrobiana en las bacterias presentes allí.

En términos prácticos, esto significa que las bacterias expuestas a bajos niveles de antibióticos pueden adaptarse y volverse resistentes, lo que deriva en que los medicamentos pierdan eficacia para tratar infecciones causadas en contacto con ellas.

Muchos compuestos que se utilizan permanecen en el entorno durante periodos prolongados dada su compleja descomposición. Esta acumulación persistente en la naturaleza crea condiciones propicias para que interactúen entre sí y den lugar a la aparición de nuevas sustancias. Esto representa una amenaza que no solo afecta a quienes viven en el campo, sino que se extiende a toda la cadena alimentaria y, en última instancia, a la población general.

La magnitud y complejidad del problema han llevado a la Unión Europea a establecer controles mediante la Directiva Marco del Agua. Esta regulación incluye una lista de productos químicos persistentes en el medio ambiente que pueden bioacumularse y suponer un riesgo para la salud humana y la naturaleza.

Además de los PAH y los antibióticos, la lista abarca productos farmacéuticos, artículos de cuidado personal, pesticidas y plastificantes como el bisfenol A y los ftalatos, cuya presencia pueden alterar el sistema endocrino tanto en la vida silvestre como en los humanos.

La exposición prolongada a residuos de antibióticos en entornos rurales favorece el desarrollo de bacterias resistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar estos contaminantes en el ambiente plantea barreras técnicas considerables. Los métodos tradicionales, conocidos como análisis dirigidos, implican desarrollar técnicas específicas para cada sustancia, lo que resulta limitado frente a la variedad y baja concentración de los compuestos presentes.

En este tipo de análisis, los investigadores solo logran identificar aquello que buscan, mientras en las muestras pueden pasar completamente desapercibidas otras sustancias igualmente presentes o potencialmente más peligrosas.

Para superar estas limitaciones, se implementaron nuevas herramientas basadas en cromatografía y espectrometría de masas, capaces de capturar simultáneamente cientos de compuestos diferentes en una sola muestra. Este cambio de paradigma, conocido como análisis no dirigido, permite que, frente al análisis específico y limitado de antes, ahora se pueda obtener información sobre cientos de sustancias distintas a la vez.

“La forma tradicional es lanzar la caña y esperar a tener suerte; el análisis no dirigido sería como lanzar una red gigante a todo el lago y recogerla“, planteó Jiménez.

Este método también presenta un desafío importante: el volumen de datos generados es tan grande que el procesamiento y la clasificación requieren semanas o incluso meses de trabajo. No obstante, se amplía considerablemente la capacidad de identificar residuos de medicamentos, pesticidas u otras sustancias.

“Así, podemos detectar cientos de contaminantes en los lugares más insospechados. Hemos dejado de buscar en la oscuridad pero, lo que vemos, es una inmensidad de enemigos invisibles a los que, en algún momento, tendremos que poner límite“, cerró Jiménez.