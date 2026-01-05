Ciencia

Finalizó la transmisión de “Vida en los extremos”: los hitos científicos de la expedición en el Mar Argentino

El equipo a bordo del Falkor (too) documentó nuevas formas de vida adaptadas a condiciones extremas y detectó la presencia de residuos humanos en zonas abisales

Guardar
La transmisión en vivo de
La transmisión en vivo de la expedición Vida en los extremos concluye hoy, mientras el equipo liderado por María Emilia Bravo recorre la Cuenca de Malvinas

Este lunes 5 de enero concluyó la transmisión en vivo de la expedición científica “Vida en los extremos” desde el fondo del Mar Argentino. El equipo multidisciplinario a bordo del buque Falkor (too), liderado por la bióloga María Emilia Bravo, realizó su última emisión abierta al público, lo que marca el cierre de una etapa inédita para la ciencia argentina. Según informó la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la transmisión estará disponible a través de plataformas digitales.

Esta campaña, impulsada por ExactasUBA y el Schmidt Ocean Institute, representa un nuevo capítulo en la transmisión en tiempo real de hallazgos científicos desde el lecho marino argentino. El regreso del equipo a Puerto Madryn está previsto para el 10 de enero, tras casi un mes de exploración sistemática en los ambientes más profundos y extremos del Atlántico Sur.

Una transmisión científica inédita y su impacto

La campaña impulsada por ExactasUBA
La campaña impulsada por ExactasUBA y el Schmidt Ocean Institute explora ambientes extremos del Atlántico Sur desde diciembre

La expedición “Vida en los extremos” reunió a 25 especialistas de UBA, CONICET y el Schmidt Ocean Institute, quienes partieron el 14 de diciembre de 2025 desde Buenos Aires. Durante este periodo, el equipo documentó y transmitió en tiempo real la exploración de ecosistemas quimiosintéticos, comunidades biológicas que prosperan en ambientes dominados por filtraciones de gas metano y en condiciones extremas de profundidad, temperatura y ausencia de luz solar en el mar Argentino.

Las zonas investigadas incluyeron la Cuenca del Salado, las Cuencas Colorado-Rawson la Cuenca de Malvinas, por la que se encuentran circulando actualmente. La modalidad abierta de la transmisión permitió que amplios sectores del público siguieran de cerca cada hallazgo y participaran mediante redes sociales y plataformas digitales.

El equipo transmitió en tiempo
El equipo transmitió en tiempo real la exploración de ecosistemas quimiosintéticos, comunidades que prosperan sin luz solar (Conicet)

El uso del ROV SuBastian, un vehículo submarino operado remotamente, permitió descender hasta 4.500 metros y registrar imágenes en ultraalta definición. Este equipo posibilitó la recolección de muestras y la documentación de ambientes submarinos nunca antes observados. Todas las inmersiones se transmitieron en directo, con acceso abierto a los datos y registros.

La Dra. María Emilia Bravo, en diálogo con Infobae, destacó el interés social generado en torno al mar profundo argentino. “Descubrimos una sociedad argentina muy interesada en su mar profundo y es algo supervalioso y auspicioso saber que podemos contar con el interés de toda nuestra sociedad para compartir esta investigación que tanto nos apasiona”.

Hallazgos de la expedición: biodiversidad, ecosistemas extremos y huella humana

Las zonas investigadas incluyeron la
Las zonas investigadas incluyeron la Cuenca del Salado, las Cuencas Colorado Rawson y la Cuenca de Malvinas en el Mar Argentino (Conicet)

El equipo documentó una gran variedad de ambientes y ecosistemas marinos del Mar Argentino, muchos de ellos nunca antes estudiados en profundidad. Según un balance difundido por la propia Bravo a través de la cuenta de Instagram de “Vida en los extremos”, se observó una gran heterogeneidad de ambientes y de ecosistemas marinos asociados, especialmente en la zona norte de la plataforma continental. Allí, los científicos identificaron jardines de plumas de mar, hábitats que no estaban descritos previamente para otros ecosistemas quimiosintéticos del mundo. También registraron asociaciones de peces que utilizan estos ambientes como zonas de alimentación y cría.

Uno de los descubrimientos más destacados fue la aparición de un arrecife de corales de escala kilométrica sobre un montículo de corales, conocido como “coral mound”. De acuerdo con el testimonio de Bravo, este hallazgo resulta “valioso por la cantidad de biodiversidad, la densidad de animales y el valor que tienen ese tipo de ambientes para el uso de muchas otras especies”.

Un esqueleto de ballena hallado
Un esqueleto de ballena hallado a 3.900 metros funciona como sustrato para comunidades de invertebrados y bacterias especializadas

El equipo también halló un esqueleto de ballena en descomposición a casi 3.900 metros de profundidad. Los restos, esparcidos sobre el lecho marino, funcionan como sustrato y sostienen durante décadas comunidades enteras de invertebrados, bacterias y otros organismos especializados.

La expedición documentó además la presencia de microplásticos en los sedimentos y la interacción de estos contaminantes con los organismos de aguas profundas. Uno de los hallazgos más comentados consistió en el descubrimiento de un casete VHS a 2.640 metros de profundidad, lo que evidenció el alcance de la contaminación marina. Los investigadores señalaron: “Parece que es un casete en VHS. Increíble que sigamos viendo este tipo de basura”.

El hallazgo de un casete VHS a 2.640 metros de profundidad evidencia el alcance de la contaminación marina en zonas abisales

En cuanto a los ecosistemas quimiosintéticos, el foco central de la expedición, el equipo logró detectar indicios de presencia de emanaciones de gas metano en la Cuenca Colorado-Rawson, uno de los objetivos principales de la misión. Las investigaciones se centraron en comunidades biológicas que prosperan en ambientes dominados por filtraciones de gas metano y donde la vida depende de reacciones químicas inorgánicas en ausencia total de luz solar.

Las comunidades quimiosintéticas pueden atrapar
Las comunidades quimiosintéticas pueden atrapar hasta el 80% del metano del subsuelo marino, contribuyendo a la estabilidad climática

Además, hallaron almejas quimiosintéticas a casi 2.600 metros de profundidad. Estos organismos viven en simbiosis con bacterias capaces de metabolizar sulfuro de hidrógeno y metano y funcionan como indicadores de la existencia de filtraciones de gas cercanas, lo que representa un avance clave en el conocimiento de estos ecosistemas. Algunas de las especies recolectadas durante las últimas inmersiones pasarán a la colección del Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) para su posterior estudio.

El equipo documentó una gran
El equipo documentó una gran heterogeneidad de ambientes y ecosistemas marinos asociados en la plataforma continental norte (Conicet)

El equipo también observó la coexistencia de gusanos tubícolas, mejillones, crustáceos, moluscos y fauna bentónica que usa la quimiosíntesis como base de la cadena alimentaria. El estudio de estos ecosistemas, según la página oficial de “Vida en los extremos”, permite analizar no solo cómo la vida se adapta a condiciones extremas, sino también el rol de estos organismos en la regulación de los gases de efecto invernadero. Se estima que estas comunidades pueden atrapar hasta el 80% del metano que emana desde el subsuelo marino, lo que limita su liberación a la atmósfera y contribuye a la estabilidad climática global.

Almejas quimiosintéticas halladas a casi
Almejas quimiosintéticas halladas a casi 2600 metros viven en simbiosis con bacterias que metabolizan sulfuro de hidrógeno y metano, indican filtraciones de gas

La expedición “Vida en los extremos” marca la última travesía del buque Falkor (too) en aguas argentinas, tras una serie de campañas que impulsaron nuevas estrategias de monitoreo y gestión ambiental. El cierre de la campaña, previsto para el 10 de enero en Puerto Madryn, deja un registro inédito sobre la biodiversidad abisal y la huella humana en el mar Argentino.

Temas Relacionados

Falkor (Too)Schmidt Ocean InstituteUBACONICETMar ArgentinoCienciaBiodiversidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un estudio alertó por el impacto del cambio climático en las mariposas monarca

Un equipo de investigadores detectó un aumento significativo de infecciones parasitarias en esta especie, relacionado con el incremento de las temperaturas

Un estudio alertó por el

El pasatiempo sencillo y social que puede reducir el riesgo de demencia en un 76 %

Una médica de Harvard destacó que investigaciones han identificado que combinar el movimiento con la creatividad musical ofrece beneficios cognitivos notables, ayudando a preservar la memoria y a reducir el riesgo de deterioro cognitivo en adultos mayores

El pasatiempo sencillo y social

Nuevas claves para entender cómo comienza la vida: la forma del embrión organiza el desarrollo

Gracias a un estudio con fetos transparentes del pez cebra, científicos de Austria pudieron ver directamente cómo la arquitectura física dicta el patrón y la velocidad de la división celular en los primeros momentos de vida

Nuevas claves para entender cómo

Por qué la mamografía también podría ayudar a prevenir enfermedades del corazón

Un estudio del Sistema de Salud de Mount Sinai de Estados Unidos está explorando cómo las calcificaciones arteriales mamarias detectadas en mamografías podrían servir como alerta temprana de riesgo cardiovascular y motivar cambios en el cuidado de la salud femenina

Por qué la mamografía también

Las infecciones intestinales afectan a más personas en los viajes internacionales por bacterias resistentes a los antibióticos

Un equipo de investigadores sugiere que el diagnóstico y el tratamiento de la diarrea del viajero se debe adaptar a cada paciente. Por qué fiarse en recetas universales dejó de ser una solución eficaz

Las infecciones intestinales afectan a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El fraude de la calle

El fraude de la calle Otamendi: estiman que la estafa a multinacionales y pymes rondaría los $1000 millones

El Teleférico de Salta informó un récord histórico de usuarios transportados en 2025: los números

Álvaro Uribe reiteró su apoyo a las acciones de EE. UU. para que Venezuela no sea igual que Cuba, que “ha matado 5 generaciones”

Por qué Canelo Álvarez no puede boxear tras rechazar pelea por el título de la FIB que dejó Terence Crawford

Última hora del temporal de nieve y lluvias por la borrasca ‘Francis’: la Aemet mantiene los avisos en la mitad de España

INFOBAE AMÉRICA
Denuncian la detención de 14

Denuncian la detención de 14 periodistas durante la sesión inagural de la nueva Asamblea Nacional venezolana

Checo Pérez: "Ser compañero de Verstappen es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1"

El decreto de conmoción ordena detener a cualquier venezolano que apoye el ataque de EEUU

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Yeda recibe a Barça y Athletic

ENTRETENIMIENTO

El final de ‘Stranger Things’

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones de Año Nuevo, pero hicimos una: yo iba a sacar por primera vez mi licencia”

Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista