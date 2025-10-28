Medio Ambiente

Las bacterias “imposibles” descubiertas bajo el hielo del Ártico podrían cambiar lo que se sabe sobre el clima global

Científicos europeos identificaron que los microorganismos son capaces de transformar el nitrógeno en un ambiente hostil. Cómo pueden influir en la red alimentaria marina y en la captura de carbono

Guardar
Científicos europeos descubren bacterias fijadoras
Científicos europeos descubren bacterias fijadoras de nitrógeno bajo el hielo marino del Ártico (UNIVERSIDAD MC GILL)

Siempre se creyó que las condiciones bajo el hielo marino del Ártico eran demasiado extremas para que existieran organismos capaces de fijar nitrógeno.

La temperatura baja, la poca luz y la escasez de nutrientes hacían pensar que la vida era imposible allí.

Sin embargo, un equipo de científicos de Europa descubrieron que existen microorganismos adaptados que sobreviven y cumplen funciones clave en ese entorno hostil. Son bacterias fijadoras de nitrógeno conocidas como diazótrofos.

El descubrimiento fue realizado por investigadores de Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia, que publicaron en la revista Communications Earth & Environment. Además advirtieron que los microorganismos identificados podrían tener consecuencias globales para el clima.

El papel de los microorganismos bajo el hielo

El hallazgo fue realizado por
El hallazgo fue realizado por investigadores de Dinamarca, Suecia, Alemania y Francia ( Rebecca Duncan)

El hallazgo de formas de vida especiales bajo el hielo marino del Ártico sorprendió a la comunidad científica. Desafió las creencias previas sobre la posibilidad de existencia de organismos en condiciones tan extremas.

“Se creía que la fijación de nitrógeno no podía ocurrir bajo el hielo marino porque se asumía que las condiciones de vida para los organismos que realizan la fijación de nitrógeno eran demasiado pobres”, afirmó Lisa von Friesen, bióloga de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca y autora principal del estudio. “Estábamos equivocados”.

Hasta hace poco, la comunidad científica consideraba que las bacterias fijadoras de nitrógeno, microorganismos capaces de convertir el nitrógeno atmosférico en formas utilizables por otros seres vivos, solo prosperaban en aguas cálidas y tropicales.

El hallazgo de diazótrofos en
El hallazgo de diazótrofos en el Ártico revela que estos microorganismos pueden sobrevivir y cumplir funciones clave en ambientes hostiles y fríos.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, investigaciones recientes han comenzado a señalar al Océano Ártico como una fuente hasta ahora ignorada de estos organismos.

Aunque ya se habían detectado bacterias fijadoras de nitrógeno en aguas frías del Ártico, el equipo de von Friesen es el primero en identificarlas bajo el hielo marino.

El análisis de muestras procedentes del Ártico Central y la región euroasiática reveló la presencia de una comunidad de microbios denominada diazótrofos no cianobacterianos (NCDs), es decir, bacterias que fijan nitrógeno pero no realizan fotosíntesis.

A pesar de que los investigadores aún no han demostrado que estos microbios estén fijando nitrógeno activamente en el Ártico, sí han comprobado que poseen el material genético necesario para hacerlo.

Su distribución y abundancia sugieren una implicación directa en la actividad de fijación de nitrógeno de la región. “Si esto es cierto, estas formas de vida microscópicas podrían tener un impacto global”, advirtió von Friesen.

La presencia de bacterias fijadoras
La presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno bajo el hielo podría tener consecuencias globales para el clima y la red alimentaria marina. (Lisa W. von Friesen)

El estudio también señala que los bordes del hielo marino ártico albergan una mayor concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno y una actividad más intensa de fijación.

Este patrón sugiere que, a medida que el hielo del Ártico se derrite rápidamente debido al cambio climático, estos microbios podrían proliferar y modificar la red alimentaria marina, así como influir en la atmósfera.

Los NCDs alimentan a las algas, y un aumento de algas en el Ártico podría fortalecer la cadena trófica.

Consecuencias para el clima y la red alimentaria

El deshielo acelerado del Ártico
El deshielo acelerado del Ártico favorece la proliferación de microorganismos que fijan nitrógeno y modifica la cadena trófica marina. Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos/Handout via REUTERS

“Como las algas son la fuente primaria de alimento para pequeños animales como los crustáceos planctónicos, que a su vez son consumidos por peces pequeños, un mayor número de algas puede terminar afectando a toda la cadena alimentaria”, explicó von Friesen.

El posible incremento de algas en el Ártico también podría favorecer la captura de dióxido de carbono atmosférico.

Los científicos creen que cuando el hielo del Ártico se derrite, la actividad de los microbios que fijan nitrógeno podría aumentar y provocar más crecimiento de algas, lo que ayudaría a absorber dióxido de carbono de la atmósfera. Esto puede influir en cómo el planeta enfría o retiene calor.

Los expertos advierten que los
Los expertos advierten que los procesos biológicos en el Ártico deben incluirse en los modelos climáticos para predecir el impacto global del cambio climático./Archivo Alison Cook.

La desaparición del hielo cada verano podría hacer que estos procesos se vuelvan cada vez más importantes. Por eso, los expertos insisten en que deben incluirse en los modelos climáticos para entender mejor el futuro del planeta.

Cambios pequeños en el Ártico pueden tener efectos en todo el mundo porque lo que ocurre allí afecta la cantidad de gases de efecto invernadero y, a largo plazo, el clima global.

“Si la producción de algas aumenta, el Océano Ártico absorberá más CO2 porque más CO2 quedará fijado en la biomasa de las algas”, señaló Lasse Riemann, ecólogo microbiano marino.

El estudio destaca la importancia
El estudio destaca la importancia de analizar la magnitud y dinámica de la fijación de nitrógeno en el Océano Ártico ante el avance del deshielo/Archivo Izabela KULASZEWICZ / AFP)

No obstante, Riemann advirtió sobre la complejidad de los sistemas biológicos: “Los sistemas biológicos son muy complejos, por lo que es difícil hacer predicciones firmes, ya que otros mecanismos pueden actuar en sentido contrario”.

Lo que sí resulta evidente, según Riemann, es la necesidad de incorporar a los fijadores de nitrógeno del Ártico en los modelos climáticos futuros.

El equipo de investigación concluyó: “El deshielo del hielo marino puede, directa o indirectamente, estimular la fijación de nitrógeno. Por eso, alentamos a que los futuros modelos se centren en la magnitud y dinámica de la fijación de nitrógeno en el Océano Ártico”.

Temas Relacionados

ÁrticoClimaCambio climáticoBacteriasNitrógenoBiodiversidadÚltimas noticias

Últimas Noticias

El cambio climático intensifica al huracán Melissa y aumenta su poder devastador, advierten los científicos

“Las aguas más cálidas alimentan eventos meteorológicos más violentos”, coincidieron los expertos consultados por Infobae. El calentamiento del océano está acelerando y amplificando la furia de las tormentas

El cambio climático intensifica al

Descubrieron seis nuevas especies de murciélagos en Filipinas

El trabajo conjunto de museos de Canadá y Estados Unidos permitió describir ejemplares no catalogados de los mamíferos con alas. Cuáles son sus particularidades

Descubrieron seis nuevas especies de

Tirar café por el desagüe, el error común que podría estar impulsando una crisis ambiental silenciosa sobre ríos y mares

Aunque parece una acción inofensiva, este comportamiento no solo genera contaminación, sino que además amenaza la biodiversidad acuática. La importancia de modificar este hábito y recomendaciones de expertos para un manejo responsable de estos residuos

Tirar café por el desagüe,

La nueva vida de Nikolaj Coster-Waldau tras “Game of Thrones”: del éxito en pantalla al activismo ambiental

El actor danés que dio vida a Jaime Lannister eligió alejarse de los grandes focos de Hollywood para apostar por cine independiente, producción creativa y proyectos con enfoque social

La nueva vida de Nikolaj

Científicos de Harvard descifraron cómo el ajolote regenera sus miembros: qué implica para la medicina del futuro

Detectaron que el anfibio genera una respuesta sistémica que prepara tejidos distantes para regenerarse rápidamente. Cómo ese fenómeno podría utilizarse para mejorar tratamientos médicos

Científicos de Harvard descifraron cómo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El gobierno autoriza vía decreto

El gobierno autoriza vía decreto la venta de cannabis medicinal en el país

Dorado Mañana números sorteados 28 de octubre

Cuál es el tiempo de espera en las garitas de Tijuana hoy 28 de octubre

Tensión en Ventanilla por el bloqueo de la Av. Néstor Gambetta EN VIVO: transportistas protestan y se enfrentan a la PNP por el asesinato de chofer

Empleo en Bogotá: Google abrió vacantes para diferentes perfiles

INFOBAE AMÉRICA
México recibirá este año más

México recibirá este año más de 1,6 millones de turistas por el 'Día de Muertos', un 2,3% más

WhatsApp prueba una función de Administrar Almacenamiento en cada chat para facilitar liberar espacio en el dispositivo

Cinco vecinos de Paiporta narran cómo vivieron en sus casas la riada del 57 y el 29O: "Esta vez ha sido criminal"

Técnicos superiores sanitarios amenazan con llegar a huelga indefinida si el Gobierno no asume sus "compromisos"

El centrocampista del Atlético de Madrid Pablo Barrios sufre una lesión muscular de bajo grado

ENTRETENIMIENTO

Johnny Depp y Tim Burton:

Johnny Depp y Tim Burton: la emotiva anécdota que selló una amistad más allá del cine

Morris Chestnut repasó sus mejores momentos en el cine y la televisión con anécdotas desconocidas

Dua Lipa lidera la lista de los menores de 30 más ricos de Reino Unido, esta es la gran fortuna de la cantante

Así fue el “arresto” de Anne Hathaway durante el concierto de Sabrina Carpenter en Nueva York

‘Stranger Things’: Noah Schnapp enciende las teorías sobre el romance entre Will y Mike