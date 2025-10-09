Medio Ambiente

El canal de Panamá enfrenta riesgo de sequías extremas por el cambio climático

Una reciente investigación advierte que condiciones extremas, antes excepcionales, podrían convertirse en parte de la rutina para la principal fuente de agua de esta vía interoceánica si continúan aumentando las emisiones globales

Por Joaquín Bahamonde

Guardar
El Canal de Panamá afronta
El Canal de Panamá afronta retos inéditos mientras la gestión hídrica se convierte en factor decisivo para el comercio global (REUTERS/Enea Lebrun/Archivo)

El Canal de Panamá, pieza central del comercio internacional, enfrenta una crisis tras la histórica sequía de 2023, que obligó a reducir tanto el tránsito de barcos como el peso de la carga. El lago Gatún, principal fuente de agua dulce para el canal y para miles de residentes de Ciudad de Panamá y Colón, registró en enero de 2024 su nivel más bajo desde que existen registros, con casi dos metros menos que el promedio habitual.

Esta situación generó preocupación entre autoridades y científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de episodios similares con mayor frecuencia si no se toman medidas urgentes contra el cambio climático, según la American Geophysical Union (AGU).

La sequía de 2023 provocó consecuencias inmediatas. Datos de la AGU indican que la Autoridad del Canal de Panamá redujo el número de barcos que cruzan a diario de 38 a 22, además de imponer límites estrictos al peso de la carga permitida.

Esta restricción afectó la economía panameña y tuvo impacto en la cadena logística global debido a la importancia estratégica del canal para el tránsito marítimo entre el Atlántico y el Pacífico. La caída del nivel del lago Gatún, que abastece tanto al canal como a la población local, puso de manifiesto la vulnerabilidad de la infraestructura ante eventos climáticos extremos.

Vital para el funcionamiento del
Vital para el funcionamiento del canal, el lago equilibra la demanda industrial y el acceso a agua potable de amplias zonas urbanas (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo)

Proyecciones sobre sequías futuras y emisiones contaminantes

Un estudio reciente publicado en la revista Geophysical Research Letters de la AGU presenta una perspectiva preocupante sobre el futuro del canal bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero.

El equipo de investigación, liderado por Samuel Muñoz de Northeastern University, desarrolló un modelo que proyecta los niveles de agua en el lago Gatún en los próximos 75 años. El análisis incluyó variables como temperatura, evaporación y precipitaciones, y validó los resultados con datos históricos para confirmar su precisión.

Los resultados del estudio resultan contundentes: si las emisiones continúan en aumento, la frecuencia de sequías extremas como la de 2023 podría duplicarse hacia finales del siglo XXI. Los escenarios de mayores emisiones muestran que la disminución de lluvias durante la temporada húmeda de Panamá será el factor de riesgo más relevante, con una reducción de hasta 50 milímetros de precipitación mensual entre mayo y agosto. El incremento de la evaporación intensifica la escasez de agua, afectando tanto la operación del canal como el suministro para la población.

En contraste, la AGU afirma que una mitigación agresiva de las emisiones permitiría mantener los niveles del lago Gatún relativamente estables, con solo pequeñas disminuciones respecto al siglo pasado. “Si reducimos las emisiones y optamos por uno de los caminos de menor impacto, el sistema se mantiene bastante estable”, explicó Muñoz. Sin embargo, advirtió: “Estos bajos niveles de agua, que ahora resultan muy disruptivos, se convertirán en la norma hacia finales de siglo”.

Estudios internacionales advierten que los
Estudios internacionales advierten que los cambios extremos en el clima podrían transformar la disponibilidad de agua en Gatún y condicionar la actividad marítima del istmo (AP Foto/Arnulfo Franco)

Funcionamiento y adaptación del Canal de Panamá

El funcionamiento del Canal de Panamá depende de la disponibilidad de agua dulce. Cada tránsito de un barco requiere más de 98 millones de litros para llenar las esclusas y permitir el paso entre los océanos Atlántico y Pacífico.

El lago Gatún, un embalse artificial creado para este fin, también resulta esencial para el suministro de agua potable a las ciudades cercanas. La sequía de 2023 puso en riesgo este frágil equilibrio, al reducir la capacidad operativa del canal y amenazar el acceso al agua para miles de personas.

Ante este escenario, las autoridades del canal comenzaron a aplicar medidas de adaptación. Según la AGU, se están optimizando los sistemas de uso eficiente del agua y se inició la planificación de un nuevo embalse para afrontar un futuro potencialmente más seco. Estas acciones buscan garantizar la continuidad de las operaciones y la seguridad hídrica de la población, aunque los expertos insisten en que la solución principal radica en enfrentar las causas profundas del problema.

Los científicos responsables del estudio insisten en la urgencia de actuar frente al cambio climático. Muñoz manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y la comunidad científica panameña para perfeccionar los modelos de predicción y diseñar estrategias de adaptación.

La AGU destaca que el mundo está en un punto decisivo: la reducción de emisiones podría estabilizar los niveles del lago Gatún y asegurar la viabilidad del canal, mientras que la inacción expondría la infraestructura a crisis cada vez más graves en las próximas décadas.

Temas Relacionados

Lago GatúnCiudad de PanamáCanal De PanamáSequíaPanamáCambio ClimáticoEmisiones De GasesEfecto InvernaderoAguaAtlánticoPacíficoNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El calentamiento global modifica los patrones de hibernación en murciélagos de Europa

El fenómeno observado en Alemania revela que las diferencias entre especies, sexos y edades plantean desafíos inéditos para la gestión de la biodiversidad y la protección de los refugios naturales

El calentamiento global modifica los

Hito científico: un paciente sobrevivió 171 días tras el primer xenotrasplante de hígado de cerdo editado genéticamente

El procedimiento se hizo en China y permitió que el órgano del animal, que había sido modificado, ayudara a un hombre con insuficiencia hepática

Hito científico: un paciente sobrevivió

Dos cachorros de aguará guazú fueron hallados sin su mamá: cómo es su rehabilitación para regresar a la vida salvaje

Kuarahy y Jasy, rescatados solos en los Esteros del Iberá, reciben atención veterinaria especializada y aislamiento humano en el Centro de Recuperación de Especies de la Fundación Temaikèn para favorecer conductas silvestres previas a su futura liberación

Dos cachorros de aguará guazú

La apuesta de la Alcaldía de Bogotá par reducir la contaminación: la ciudad se suma a una iniciativa internacional

El diagnóstico oficial señala al polvo y al transporte de carga como los principales emisores de partículas finas en la ciudad, lo que orienta las nuevas políticas públicas hacia la mitigación de estos factores

La apuesta de la Alcaldía

El hospital Pedro de Elizalde tendrá el primer microbosque nativo urbano del país: cómo fue creado

El área tiene por objetivo mejoran el bienestar de los pacientes y el personal con espacios terapéuticos y educativos. Los detalles

El hospital Pedro de Elizalde
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sheinbaum reporta control estricto de

Sheinbaum reporta control estricto de combustible no declarado en aduanas tras hallazgo en Tamaulipas

Precio del dólar sube tras aumento de la inflación en México este 9 de octubre de 2025

Hallan a cinco personas muertas en la carretera Santa María de Picachos en Nayarit

La mañanera de hoy 9 de octubre | En vivo

Ingresos tributarios crecen 9.1% y Hacienda prevé 6.5 billones de pesos para 2026

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Acantilado, editorial española de László Krasznahorkai, celebra el Premio Nobel: "Obra siempre lúcida y sorprendente"

Guterres dice que la ONU está preparada para "actuar" en Gaza y pide financiación para suplir las necesidades

Trump prepara ya una visita a Israel tras el acuerdo de paz con Hamás

La empresa estatal lanzará "paquetes" de vivienda desde 2026 y los límites de renta no serán "muy exigentes"

Ángel Hidalgo: "El viento ha sido un caos, es una vuelta positiva"

ENTRETENIMIENTO

El ocaso de Kevin Costner:

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional, tensiones, demandas y pérdidas millonarias

Así suena ‘Golden’ de Huntrix en la vida real: las protagonistas ‘KPop Demon Hunters’ salen de la película para cantarla en directo

“Dondequiera que esté, siempre seré puertorriqueño”: Bad Bunny, el embajador cultural rumbo al Super Bowl

La confesión más honesta de Victoria Beckham: “Cuando tienes un trastorno alimenticio, te vuelves muy bueno mintiendo”

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, hora, cómo ver en vivo, modelos y artistas confirmados