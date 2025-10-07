Medio Ambiente

Las olas de calor marinas baten récords en Europa: un estudio alertó sobre los riesgos

Científicos detectaron que en un caso sin precedentes las temperaturas se elevaron hasta 2,9  grados por encima del promedio durante 16 días consecutivos

Guardar
El aumento acelerado de las
El aumento acelerado de las temperaturas en los mares del norte de Europa ya es una realidad, según científicos del Reino Unido y Países Bajos (Archivo Nobbot)

El aumento acelerado de las temperaturas en los mares del norte de Europa dejó de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad tangible.

Científicos del Reino Unido y Países Bajos descubrieron que el episodio de calor marino ocurrido en junio de 2023 en las aguas poco profundas que rodean al Reino Unido alcanzó niveles sin precedentes.

Se registraron temperaturas que superaron en 2,9 grados el promedio habitual de ese mes durante 16 días consecutivos.

Un estudio advierte que el
Un estudio advierte que el cambio climático inducido por el ser humano incrementa la probabilidad de eventos extremos como ola de calor marina ( REUTERS/Stephane Mahe)

Esta anomalía, documentada por la Universidad de Exeter, el Met Office y Cefas en un estudio publicado en Communications Earth & Environment, puso de manifiesto que los extremos climáticos en los océanos europeos ya forman parte del presente.

Los investigadores advirtieron que la probabilidad de que se repita un fenómeno de esta magnitud aumentó de manera significativa por el cambio climático inducido por actividades humanas.

Cómo estudiaron la ola de calor

En junio de 2023, una
En junio de 2023, una ola de calor marina sin precedentes elevó las temperaturas hasta 2,9 °C por encima del promedio durante 16 días consecutivos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entender cómo fue la ola de calor, los científicos usaron datos de satélites y simulaciones de computadora que comparan diferentes períodos históricos.

Se observaron aumentos de temperatura en zonas que antes no eran tan cálidas. El estudio muestra que los modelos climáticos permiten saber con más detalle cuándo y dónde ocurren estas olas de calor, y qué tan raras fueron en el pasado.

Los investigadores enfatizaron que es fundamental seguir midiendo el mar para poder hacer predicciones más precisas y preparar mejor a la gente y a los ecosistemas que dependen de esos ambientes.

Impactos en la biología marina

Los científicos utilizaron datos satelitales
Los científicos utilizaron datos satelitales y simulaciones para analizar la ola de calor y su impacto en zonas antes menos cálidas. (Freepik)

Actualmente existe alrededor de un 10 % de posibilidades de que un evento similar a la ola de calor marina de 2023 ocurra cada año, una cifra que contrasta con la rareza de estos episodios en el pasado.

El impacto de esa ola de calor no se limitó al aumento de la temperatura del agua. Los investigadores detectaron una alteración considerable en las floraciones de fitoplancton, un fenómeno que puede tener consecuencias en cascada para los ecosistemas marinos.

Aunque los efectos completos sobre la biodiversidad aún están en evaluación, el estudio señala que este tipo de olas de calor puede estresar a las especies marinas y favorecer la proliferación de bacterias perjudiciales para la salud humana.

Para determinar la frecuencia y la magnitud de estos eventos, el equipo de investigadores utilizó un extenso conjunto de simulaciones de modelos climáticos.

El análisis se centró en dos áreas clave: en el mar Céltico, al sur de Irlanda, la probabilidad anual de experimentar una ola de calor marina como la de 2023 pasó de 3,8 % en 1993 a 13,8 % en la actualidad.

En el mar del Norte central, el riesgo aumentó de 0,7 % a 9,8 % en el mismo período.

Esos datos numéricos reflejan una tendencia alarmante hacia la normalización de extremos térmicos en los mares europeos.

Implicancias para el clima regional

El fenómeno de la ola
El fenómeno de la ola de calor marina alteró las floraciones de fitoplancton y podría afectar la biodiversidad y la salud humana en los ecosistemas marinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también vincularon la ola de calor marina con temperaturas récord y un aumento de las precipitaciones en las Islas Británicas durante ese mes.

El doctor Jamie Atkins, quien lideró la investigación durante su doctorado en la Universidad de Exeter y actualmente trabaja en la Universidad de Utrecht, explicó que “los mares más cálidos proporcionan una fuente de calor en la costa, lo que contribuye a temperaturas más altas en tierra”.

Además, añadió que “el aire más cálido transporta más humedad, y cuando esta se enfría, se traduce en un incremento de las lluvias”.

En tanto, el profesor Adam Scaife, coautor del estudio y responsable de Pronósticos a Largo Plazo en el Met Office, subrayó que los resultados del estudio son “otro ejemplo de cómo el calentamiento climático constante está provocando un aumento exponencial en la ocurrencia de eventos extremos”.

El equipo de investigación consideró en sus conclusiones que es necesario profundizar en el estudio de los efectos de las olas de calor marinas en los mares de la plataforma noroccidental europea.

Esa sugerencia se basa al considerar que la frecuencia y la intensidad de esos episodios seguirán en aumento mientras persista la tendencia actual del cambio climático.

Temas Relacionados

Ola de calor marinaCambio climáticoÚltimas noticiasBiodiversidad

Últimas Noticias

Las olas de calor marinas podrían afectar la capacidad del océano para mitigar el cambio climático

Un estudio internacional señala que los episodios térmicos extremos alteran el equilibrio biológico y modifican el flujo de carbono hacia las profundidades

Las olas de calor marinas

Ocelotes con longevidad récord hallados en la selva misionera desafían el conocimiento sobre los felinos americanos

Investigadores del Conicet hicieron un extenso monitoreo en esa área del noreste argentino y registraron la mayor esperanza de vida conocida para un felino silvestre de la región. Cómo los resultados ayudan al cuidado de la biodiversidad

Ocelotes con longevidad récord hallados

Cuál es la bacteria que sobrevivió un viaje espacial y volvió lista para proteger la salud

Investigadores de Australia aportaron nuevas pistas sobre cómo ciertos microorganismos podrían convertirse en aliados indispensables para quienes sueñan con conquistar otros planetas

Cuál es la bacteria que

Yogur con hormigas: cómo es la exótica receta que recrearon científicos y que une tradición con alta cocina

Investigadores y chefs se inspiraron en relatos familiares y prácticas casi olvidadas. Cómo detectaron que estas especies aportan biodiversidad y sabor

Yogur con hormigas: cómo es

Estas dos islas remotas lograron recuperar su biodiversidad tras combatir una plaga histórica de ratas

Un proyecto internacional logró eliminar los roedores de las remotas Islas Marshall, lo que permitió el regreso de especies de aves, tortugas y plantas clave tras décadas de devastación ecológica

Estas dos islas remotas lograron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Autoridades capturaron a interno que

Autoridades capturaron a interno que pidió permiso para salir de la cárcel mientras participaba en una balacera: pertenecía a “La Cordillera”

El dueño de un bar de Barcelona enseña el acta de un inspector por no atender en catalán: “Esta es la manera de hacer las cosas por aquí”

“Dan asco”: el duro mensaje de Daniel Briceño a quienes convocaron a marchas en favor de Palestina y en contra de Israel este 7 de octubre

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 7 de octubre

Defensoría del Pueblo advierte que 62 municipios requieren intervención urgente para garantizar elecciones seguras

INFOBAE AMÉRICA
Paco Plaza explora el mundo

Paco Plaza explora el mundo de los toros en 'La suerte': "Es un error Matrix, una anomalía de los valores del siglo XXI"

La ONU pide un alto el fuego en Gaza y la "protección de los civiles" dos años después del ataque de Hamás

El oro superó los USD 4.000 por onza y marca un nuevo récord histórico en 2025

Qualcomm adquiere Arduino y anuncia UNO Q, un ordenador para soluciones de visión y sonido impulsadas por IA

La ola de violencia en el norte de Mozambique causa 22.000 desplazados en una semana

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez y Ben Affleck

Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecen juntos por primera vez tras finalizar su divorcio

Benny Safdie reflexionó sobre su pasión por las artes marciales y la creación de “The Smashing Machine”: “Eso se vuelve adictivo”

George Clooney habló sobre la educación de sus hijos: “Es importante para mí que puedan sobrevivir”

Keanu Reeves y Alex Winter: una amistad que conquista Broadway

La hija de Robin Williams ruega que paren los videos del actor hechos con IA: “Es repugnante”