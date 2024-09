Guía del legado digital: Cómo dejar tus “deseos y asuntos” en orden antes de partir

La herramienta Past Post permite planificar el legado de manera segura. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manera en que abordamos temas sensibles como la muerte y el legado ha evolucionado significativamente. Hoy en día, la gestión de nuestra información y deseos post mortem no depende únicamente de documentos físicos o de las decisiones de los familiares, sino también del legado digital, que es fundamental para asegurar que nuestra huella en el mundo virtual perdure.

Desde las redes sociales hasta las cuentas bancarias, pasando por archivos personales y mensajes electrónicos, el legado digital requiere ser gestionado de manera adecuada, incluso después de nuestra partida.

Una herramienta digital como Past Post permite a las personas planificar su legado de manera precisa y segura, asegurando que sus deseos se conozcan y que su memoria se conserve de manera inalterable. Past Post, una innovadora aplicación de afterlife, está a la vanguardia de esta transformación, brindando a los usuarios la capacidad de gestionar sus asuntos de manera eficiente y con total tranquilidad.

Cómo te ayuda Past Post

El avance de la tecnología ha abierto nuevas posibilidades para que las personas planifiquen con antelación la información de sus bienes y propiedades después de su muerte, la dirección que deben llevar asuntos importantes y la forma en la que desean ser recordados. Con Past Post, pueden dejar instrucciones claras y mensajes significativos para sus seres queridos.

Planificar un legado digital, organizar bienes, definir preferencias funerarias, así como las instrucciones sobre dependientes y/o mascotas, son algunas de las preocupaciones que aquejan a las personas al pensar en la muerte. En este sentido, Past Post se posiciona como líder, proporcionando un espacio donde las personas pueden organizar su legado digital y asegurarse de que todos sus últimos deseos sean conocidos.

Esta app ofrece una amplia gama de servicios que no solo abordan aspectos personales, sino también las necesidades empresariales. Estos servicios apoyan al bienestar emocional y financiero como salario emocional para los colaboradores y sus familias, quienes pueden dejar su legado en orden, proporcionando seguridad y tranquilidad en un momento en el que estas cualidades son esenciales, y además es deducible del impuesto sobre la renta.

Creación de un mensaje póstumo

Es uno de los servicios clave que ofrece Past Post, permitiendo a los usuarios compartir sus últimos pensamientos, emociones y recuerdos con sus seres queridos. Asegura que puedan transmitir mensajes importantes incluso después de su fallecimiento, manteniendo un último contacto que ofrece consuelo y apoyo en esos momentos difíciles.

Organización de bienes y activos

Facilita la preparación de todos los documentos y registros necesarios para que los usuarios puedan dejar sus asuntos en orden antes de fallecer. Esto incluye la gestión de propiedades, cuentas bancarias, seguros y otros activos, de manera que los familiares no tengan que enfrentarse a procesos complicados o a la incertidumbre de no saber cómo proceder.

Listado de preferencias funerarias

Permite a los usuarios detallar sus preferencias funerarias, asegurando que sus últimos deseos sean conocidos en cuanto a cómo quieren ser recordados y despedidos. Desde la elección de la ceremonia, cremación, entierro o hasta los detalles específicos de la despedida, los usuarios pueden dejar instrucciones claras para que sus familiares no tengan que tomar decisiones difíciles en un momento de dolor.

Instrucciones para dependientes y mascotas

El cuidado de dependientes como niños, adultos mayores, familiares especiales o mascotas suele ser una preocupación importante al pensar en el momento de partir. Esta función de Past Post asegura que los nuevos cuidadores tengan toda la información necesaria para continuar brindando el apoyo y el amor que los usuarios desean para sus seres queridos.

Seguros de vida y gastos funerarios

En alianza estratégica con MAPFRE México SA, Past Post ha integrado la posibilidad de incluir beneficios de seguros de vida y planes para gastos funerarios en sus suscripciones. Este beneficio tiene cuatro opciones de cobertura financiera que protegen a los seres queridos de las cargas económicas que pueden surgir tras un fallecimiento. Además, gracias a esta colaboración, Past Post ha optimizado el proceso, siendo la primera plataforma móvil en México en suscribir pólizas 100% digitales, sin exámenes médicos y eliminando la necesidad de documentos físicos, garantizando la transparencia del proceso.

Consejos prácticos para utilizar Past Post

Planificar tu legado digital puede parecer una tarea abrumadora, pero con las herramientas adecuadas, el proceso puede ser sencillo y reconfortante. Aquí te presentamos algunos consejos prácticos sobre cómo Past Post puede ayudarte a hacerlo de manera efectiva:

Comienza por lo esencial: Reúne toda la información clave para tu planificación, documentos importantes y tus últimas voluntades. Past Post te permite almacenar esta información de manera segura. Organiza y prioriza: No todo en tu vida digital necesita ser conservado. Decide qué es lo más importante para ti y organiza tus activos digitales en consecuencia. Past Post ofrece la flexibilidad para que puedas priorizar lo que más te importa. Crea mensajes significativos: Piensa en los mensajes que te gustaría dejar a tus seres queridos: palabras de aliento, recuerdos compartidos o simplemente un “te quiero” para los momentos difíciles. Past Post te permite programar estos mensajes para ser enviados en momentos específicos, asegurando que tu voz siga siendo escuchada. Considera preferencias funerarias: Planificar tu funeral puede aliviar a tu familia de tomar decisiones difíciles. Con Past Post, puedes dejar instrucciones claras para que todo se realice conforme a tus deseos.

Una despedida tan especial como tu vida

La innovación de Past Post al convertir toda la información en NFTs (Tokens no fungibles) representa un avance significativo en la preservación digital del legado personal. Los NFTs, basados en blockchain, aseguran que cualquier contenido digital, como mensajes póstumos, instrucciones o preferencias, se registre de manera única e inalterable. Al utilizar NFTs, Past Post garantiza que la información almacenada no solo sea accesible, sino que permanezca inmutable con el tiempo, protegiéndola contra modificaciones o eliminaciones no autorizadas.

Planificar tu legado digital no solo garantiza que tus deseos se conozcan, sino que también ofrece un legado de paz y consuelo para los que dejas atrás. Past Post ha demostrado ser una herramienta indispensable para quienes desean enfrentar este proceso de manera ordenada y respetuosa, asegurando que tu despedida sea tan especial como tu vida y que tu legado trascienda el tiempo.