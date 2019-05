En la causa declaró que "jamás" había abusado de su disfraz de hombre para "no faltar en lo más mínimo a sus deberes de mujer honrada", a pesar de "haber estado entre soldados libertinos que jamás advirtieron que fuese mujer". También alegó que había tomado "mil precauciones" para que los hombres con quienes trabajaba no advirtieran su condición, como servir en casas donde no hubiera otros criados o no embriagarse.