En ese punto, el humanista More vira el timón ciento ochenta grados. ¡Guerra y muerte a los herejes! ¡Hogueras para ellos!

Pero, a pesar de la insoportable presión de Enrique, no abdica de Pedro y del mandato de Cristo: "Tu eres Pedro, sobre esta piedra edificarás mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán".