"¿Cómo, si no, podría manifestarse la Divinidad, a no ser por los milagros que se producen en algunos hombres, que no hacen sino asombrarnos y desconcertarnos?"

(Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832)

……………………………………………………

Con algunas –y bellas– palabras más, el autor de Fausto quiso decir lo que millones sostienen: que Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart fue "el músico de Dios".