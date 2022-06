28 fotos de la gran victoria de Argentina ante Italia en La Finalissima

Mauricio Macri: “Que no amenacen con más retenciones al campo, es un impuesto distorsivo”

En el marco de su recorrida por la muestra Agroactiva, el ex Presidente volvió a apuntar contra el Gobierno por su enfrentamiento con el sector agropecuario y pidió “que lo dejen trabajar, que no lo hostiguen y no le inventen impuestos”