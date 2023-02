Las mejores reacciones con memes a la ganadora de Mejor canción del año en los Grammy 2023

Memes a la mejor canción del año en los Grammy (Twitter)

La cantante Bonnie Raitt se llevó este domingo el Grammy a la Mejor canción del año por el tema Just Like That en la 65 edición de la entrega, lo que causó gran confusión entre los espectadores.

Cuando se reveló a la ganadora los fanáticos de los demás artistas de inmediato reaccionaron, pues de entre todos los nominados ella era de quien menos esperaban que se llevara el galardón.

Beyoncé, Adele, Harry Styles, Lizzo y Tylor Swift eran los preferidos entre los fans de la música para que ganaran el premio a Mejor canción del año, por lo que al saber que habían perdido ante Bonnie Raitt de inmediato lanzaron una gran variedad de memes impregnados de molestia.

Ante el inesperado resultado de la Mejor canción del año, algunos fans se preguntaron cuáles serán los aspectos que los jueces toman en cuenta para decidir quién es el ganador.

Algunos incluso se atrevieron a acusar que fue un robo el galardón.

Los fans de Adele usaron la imagen de la artista para mostrar su desacuerdo con el resultado.

Lo mismo ocurrió con las y los seguidores de Harry Styles, quien fue nominado por la canción As It Was, compuesta por Tyler Johnson, Kid Harpoon y el cantante.

Incluso destacaron la reacción de Bonnie Raitt, quien también se sorprendió al ser la ganadora de la competición.

Para los swifties la canción ganadora debió ser All Too Well (versión de 10 minutos) con The Short Film, donde participó Liz Rose y Taylor Swift.

Para algunas regiones del mundo el espectáculo se desarrolló durante la madrugada del domingo, por lo que al saber quién había ganado mostraron su indignación.

Yo en estos momentos :

Porque no gano canción del año Adele en los #GRAMMYs pic.twitter.com/p2SHp9rxOY — Abraham (@Abrahambgz) February 6, 2023

Debido a que muchos no conocían a la artista o la canción ganadora, procedieron a buscarla en YouTube, encontrando que Just Like That apenas tiene 153 mil reproducciones, mientras que los éxitos de los otros artistas llevan millones.

Un swiftie explicó que su artista favorita no había ganado el premio a mejor canción del año porque era la mejor canción del milenio.

Todas las canciones nominadas en esta categoría fueron:

- abcdefu

Sara Davis, GAYLE y Dave Pittenger, compositores (GAYLE)

- About Damn Time

Melissa ‘Lizzo’ Jefferson, Eric Frederic, Blake Slatkin y Theron Makiel Thomas, compositores (Lizzo)

- All Too Well (Versión de 10 minutos) (The Short Film)

Liz Rose y Taylor Swift, compositoras (Taylor Swift)

- As It Was

Tyler Johnson, Kid Harpoon y Harry Styles, compositores (Harry Styles)

- Bad Habit

Matthew Castellanos, Brittany Fousheé, Diana Gordon, John Carroll Kirby y Steve Lacy, compositoras (Steve Lacy)

- BREAK MY SOUL

Beyoncé, S. Carter, Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Christopher A. Stewart, compositores (Beyoncé)

- Easy On Me

Adele Adkins y Greg Kurstin, compositores (Adele)

- GOD DID

Tarik Azzouz, E. Blackmon, Khaled Khaled, F. LeBlanc, Shawn Carter, John Stephens, Dwayne Carter, William Roberts y Nicholas Warwar, compositores (DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy)

- The Heart Part 5

Jake Kosich, Johnny Kosich, Kendrick Lamar y Matt Schaeffer, compositores (Kendrick Lamar)

- Just Like That

Bonnie Raitt, compositora (Bonnie Raitt).

Cabe señalar que la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, fue la encargada de entregar este premio en el que Raitt se impuso a los temas de las y los demás artistas que era los favoritos de los espectadores de los Grammy.

Aunque no ganaron esta categoría, Adele ganó Mejor actuación de artista pop solista; Lizzo ganó Mejor grabación; Harry Styles ganó Mejor álbum pop vocal; Beyoncé ganó Mejor álbum dance/electrónica y Mejor actuación R&B tradicional y Taylor Switf ganó Mejor video musical.