Murió a los 25 años el hijo de actor Tim Roth

El actor Tim Roth con su hijo Michael Cormac Roth en Cannes (Reuters)

El músico Cormac Roth, hijo del famoso actor Tim Roth, falleció a los 25 años, luego de un diagnóstico de cáncer. Si bien su muerte se dio el 16 de octubre pasado, la noticia fue confirmada este 31 de octubre por parte de su familia.

“Fue una salvaje y eléctrica bola de energía y su espíritu estaba completo con luz y bondad”, comenzó el comunicado de la familia.

Cormac falleció luego de una batalla contra un cáncer de células germinales en etapa tres, anunció su familia en un comunicado este lunes.

Cormac Roth tocando una de sus canciones

La familia de Cormac dijo que es “irreemplazable” y lo recordará como una “bola eléctrica de energía” que era tan amable como salvaje.

“Tan salvaje como era, Cormac también era la encarnación de la bondad. Un alma gentil que trajo tanta felicidad y esperanza a quienes lo rodeaban”, expresó la familia.

“El dolor viene en oleadas, al igual que las lágrimas y la risa, cuando pensamos en ese hermoso niño a lo largo de los 25 años y 10 meses que lo conocimos. Un niño incontenible, alegre, salvaje y maravilloso. Recientemente un hombre. Lo amamos. Lo llevaremos con nosotros dondequiera que vayamos”, finalizaron.

Corman Roth, hijo del actor Tim Roth y su esposa Nikki Butler, murió a los 25 años (Reuters)

Cormac fue un conocido músico, que además de componer y producir su propia música era un destacado guitarrista graduado del Bennington College. Lanzó el álbum Python en 2018 y también ayudó con la música de la película “New Order” de Michel Franco de 2020.

Hace un año, Cormac usó sus redes sociales para contar que que le habían diagnosticado cáncer de células germinales en etapa 3.

“Me ha quitado la mitad de mi audición, mi confianza, y continuará su camino asesino hasta que pueda detenerlo de alguna manera y matarlo. Pero no me ha quitado la voluntad de sobrevivir, o mi amor por hacer música. Todavía no me ha derribado”, dijo el Cormac en una de sus publicaciones.

“Si usted o alguien a quien ama se ve afectado por el cáncer, no dude en comunicarse porque es una montaña rusa emocional como ninguna otra cosa”, continuó en su mensaje que publicó junto a un video de él tocando la guitarra.

“Los amo a todos, por favor asegúrense de hacer las cosas que aman. La vida es corta…Y nunca sabes cuándo vas a ser tú. A la mierda el cáncer”, compartió con sus seguidores. Su último posteo fue el 16 de agosto de este año.

En su última publicación, Cormac agradeció a sus seguidores por su apoyo, ya que les dijo: ‘No siempre puedes elegir tu destino. No siempre puedes elegir tu futuro.

El cantante, que nació como Michael Cormac Roth en 1996, era el menor de los hijos del actor.

El intérprete británico, mundialmente famoso por sus papeles en películas de Quentin Tarantino, y su esposa tienen otro hijo llamado Hunter. Roth además tiene otro hijo, Jack, de su primer matrimonio, con Lori Baker.

Dura confesión

Tim Roth en la proyección de "Bergman Island" en Cannes el año pasado (Reuters)

El popular actor, conocido por papeles en películas como “Perros de la calle” y “Pulp Fiction”, reveló en una entrevista publicada por el diario The Guardian que tanto él como su padre sufrieron abusos sexuales por parte de su abuelo.

Roth, de 55 años, había confesado en el pasado que fue víctima de abusos, pero no había admitido hasta ahora que fue su abuelo quien lo forzó y que su padre ya había sufrido antes esa situación.

En una entrevista promocional de la serie de televisión “Rillington Place”, basada en los crímenes del asesino en serie John Christie, el actor admitió lo sucedido.

“Él (por su padre) sufrió abusos. Yo sufrí abusos. Pero no fue él quien abusó de mí. Sufrí abusos por parte de su mismo abusador. Fue su padre. Era un jodido violador. Pero nadie sabía entonces cómo llamarlo. Nadie sabía qué hacer”, describió.

Roth ganó en 1996 el premio Bafta al mejor actor secundario por su papel en el drama histórico “Rob Roy”, papel por el que consiguió su única nominación al Oscar.

