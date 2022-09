Alberto Aguilera, hijo de Juan Gabriel, desmintió estar en la cárcel y haber tenido relaciones sexuales con “El Divo de Juárez”

Captura de pantalla / Foto: Getty Images

Alberto Aguilera Jr., hijo de Juan Gabriel, se ha visto envuelto en polémica desde hace algunos años debido a problemas con la justicia de Estados Unidos y, después de que hace unas semanas trascendiera que aparentemente fue arrestado en Texas, el hombre desmintió los hechos y aprovechó para recalcar que El Divo de Juárez jamás abusó sexualmente de él.

Fue el pasado 16 de agosto cuando trascendió la noticia de que aparentemente el hijo del intérprete de éxitos como Abrázame muy fuerte, Querida o Hasta que te conocí fue aprehendido en El paso, después de permanecer varios años prófugo.

Y es que los problemas del hijo adoptivo de Juan Gabriel habrían iniciado en 2012, cuando acosó a un funcionario. Además, cuando fue capturado en aquel entonces se le sentenció a cinco años de libertad condicional, una multa de USD 500 y 200 horas de servicio comunitario, pero al no cumplir con ello volvió a la lista de los criminales más buscados de la región.

Fue así que tras las especulaciones sobre su arresto e, incluso, algunas declaraciones como la Silvia Urquidi -ex manager de Juan Gabriel- que aseguraban el arresto de Alberto Aguilera Jr, fue el mismo hijo del Divo de Juárez quien terminó con las suposiciones de una vez por todas.

“Es mentira (que estaba en la cárcel) estaba yo en Cancún y fueron a despertarme porque creían que estaba detenido, pero estaba en Cancún”, dijo en exclusiva para el reportero Alex Rodríguez del programa Siéntese quien pueda.

En este sentido, Alberto apuntó que aunque actualmente se encuentra prófugo, sí tiene pensado ajustar sus cuentas pendientes con las autoridades estadounidenses.

“Lo del Paso, sí contacté a un abogado, para que cuando termine mis cosas aquí en México todas las demandas y eso ya voy a arreglarlo allá. Me entrego y a ver qué es lo que se va a arreglar”, dijo.

Respecto a por qué no terminó de cumplir su sentencia en Estados Unidos, el hijo de Juan Gabriel destacó que fue porque se hartó de no sentirse completamente libre.

“Terminé todo, hice dos años seis meses de que me mandaron a una que otra habitacion del estado (...) luego otros dos años y ya me iban a soltar (...) y ya no me presenté al siguiente día. Entonces salí corriendo yo de miedo, ya no quería que me encerraran, y estaba harto de tanto encierro”, le mencionó al periodista.

Alberto Aguilera confesó que también ha llegado a tener problemas en el país norteamericano derivados de sus problemas con el alcohol.

“Los cargos que tengo es porque cuando falleció mi hijo me agarraron tomando, yo ponía en facebook donde estaba, llegaba la policía y me llevaba (...) ya cuando son tres veces se convierte en felonía”, dijo.

El hijo del famoso cantautor reveló que lleva prófugo en México desde hace seis años, por lo que aún estuvo en el país cuando su padre vivía.

Ante los cuestionamientos respecto a si sufrió abuso sexual por parte de Juan Gabriel, Alberto se molestó y destacó que todo eso era falso. Asimismo, dio a entender que tomará acciones legales contra los que han sustentado dicha versión.

“Ya lo aclaré y la verdad estamos pensando denunciar con el abogado de Estados Unidos, porque ya es de más lo que están hablando, son puras mentiras”, concluyó.

