“¿Qué culpa tiene el karma?”: el nuevo reto actoral de Giuseppe Gamba en Netflix

Giuseppe Gamba es el protagonista de "¿Qué culpa tiene el karma?", la nueva gran apuesta de Netflix (Foto: Instagram/@giuseppegamba_)

El streaming se ha convertido en una alternativa al cine tradicional presencial de butacas y en tiempos de pandemia ha cobrado mayor popularidad por lo que los proyectos realizados por importantes compañías en exclusiva para sus plataformas han obtenido un buen recibimiento por el público mexicano e hispanohablante.

Muestra de ello es la nueva gran apuesta de Netflix, ¿Qué culpa tiene el karma?, la cual desde su estreno el pasado 3 de agosto ha logrado grandes números de visualizaciones colocándose dentro del top 10 de lo más visto en México. Para conocer más sobre el proyecto, Infobae México platicó en exclusiva con Giuseppe Gamba quien es su protagonista y comparte créditos con Aislinn Derbez.

“Es una película que sigue a Sara, que es el personaje de Aislinn Derbez, y que habla sobre los amores pasados, sobre estas ideas que de repente, porque nosotros somos así, creemos todo sobre porqué suceden las cosas para quitarnos cierta responsabilidad. Entonces parte de su historia, que cree durante toda su vida que tiene una maldición provocada por su hermana y pues obvio eso no es cierto; pero ella piensa así, que todas las cosas malas que le pasan en su vida sucedieron por eso”, comenzó a narrar.

La cinta ya esta disponible vía streaming (Foto: Instagram/@giuseppegamba_)

El exitoso proyecto está dirigido por Elisa Miller, cineasta premiada en Cannes en 2007 por su corto Ver llover, que sigue la historia de Sara Escribano, una diseñadora de modas de Mérida que tiene una tienda de souvenirs y está segura de tener la peor suerte del mundo desde que se apoderó del deseo de cumpleaños de su hermana menor.

La fórmula que le ha brindado a esta película gran éxito se centra en esa característica con la cual más de un mexicano se ha identificado e incluso lo ha usado como pretexto sobre las cosas malas que les pasan en sus vidas. Sumando a la ya comprobada idea de que en México nos gusta reírnos de la desgracia ajena, aunque siempre hay solidaridad.

“Mi personaje es Roberto, la pareja de Sara, que vive en la CDMX y ella en Mérida, teniendo una relación a distancia. Él es un tipo muy amoroso, luminoso, que no necesariamente encaja en la dinámica tóxica que tiene esa familia… esa otra sintonía con la vida y el amor le permite creer que amar a alguien significa buscar su felicidad a toda costa, incluso cuando no sea su voluntad y eso me parece fantástico”, agregó.

Para Giuseppe Gamba la actuación es parte esencial de su vida (Foto: Instagram/giuseppegamba_)

Llegar a Netflix es un gran triunfo, pero Giuseppe Gamba celebra todos sus éxitos por pequeños que sean

El actor ahora goza de fama internacional gracias a la gran proyección que el llamado monstruo del streaming le brinda con su alcance, sin embargo para Giuseppe Gamba asegura que pese a estar feliz con el resultado, cada paso por su camino como actor cuenta, ya que para él la profesión no queda solo en la pantalla, sino lo marca y acompaña de por vida.

“Yo celebro todo. La verdad creo que en nuestra cultura no es tan común celebrar los logros, nos fijamos mucho en nuestras derrotas. Con total honestidad, yo he celebrado todos los personajes que he hecho en mi vida, no soy de esos actores que dicen ‘Yo hice esto, pero no me siento orgulloso’. Estar en Netflix es un logro fantástico, pero para mí actuar es fantástico”, puntualizó.

Aislinn Derbez es la protagonista de la historia

Giuseppe Gamba aseguró que actuar a lado de la hija de Eugenio Derbez lleva un gran peso no solo por el apellido y la fama que eso implica, sino por el gran compromiso que Aislinn le inyecta a su trabajo, algo que él también comparte y usa en su vida profesional. ¿Qué culpa tiene el karma? ya se encuentra disponible en Netflix México, Latinoamérica y el resto del mundo.

