Mickey Rourke criticó duramente a Tom Cruise: “Lleva 35 años haciendo el mismo papel”

Las declaraciones de Mickey Rourke contra Tom Cruise: "Lleva 35 años haciendo el mismo papel" (Getty Images)

Las habilidades para la actuación de Tom Cruise no impresionan a Mickey Rourke. El actor de “Sin City” llamó a la estrella de “Top Gun: Maverick” “irrelevante” en una reciente entrevista.

“El tipo ha estado haciendo el mismo puto papel durante 35 años. No tengo respeto por eso ”, dijo Rourke, de 69 años, en Piers Morgan Uncensored, cuando se le preguntó sobre Cruise, de 60 años, reviviendo su papel original en “Top Gun”, de 1986.

Rourke también señaló que no estaba impresionado de que “Top Gun: Maverick” fuera la primera película de Cruise en recaudar más de mil millones de dólares en taquilla.

Cuando el conductor del programa le preguntó a Rourke cómo se sentía acerca de que la última película de Cruise estuviera en lo más alto de la taquilla, el actor lanzó: “Eso no significa una mierda para mí”.

“No me importa el dinero y el poder”, dijo Rourke, argumentando que las habilidades de actuación de Cruise no se comparan con las de otros grandes nombres de Hollywood. “Me importa cuando veo trabajar a Al Pacino y los primeros trabajos de Chris Walken y De Niro y el trabajo de Richard Harris y el trabajo de Ray Winstone. Ese es el tipo de actor que quiero ser. Monty Clift y Marlon Brando en su época”, añadió sin inmutarse.

Cuando Piers Morgan presionó aún más a Rourke sobre si cree que Cruise es un buen actor, no se contuvo. “Creo que es irrelevante en mi mundo”, respondió.

“Top Gun: Maverick” superó los mil millones de dólares (Reuters)

En julio de 2020, Rourke reavivó una pelea de más de 30 años con Robert De Niro, y lo amenazó públicamente a través de las redes sociales. La mala relación entre las estrellas surgió en 1987, cuando ambos actuaron en la película “Angel Heart”, de Alan Parker.

En una entrevista para la televisión italiana, Rourke contó que podría haber participado de la aclamada película El irlandés, la última producción de Martin Scorsese, si De Niro no se hubiera negado a actuar a su lado.

“Marty quería reunirse conmigo para hablar de una película con Al Pacino, Joe Pesci y Robert de Niro, pero la persona de casting le dijo a mi representante que De Niro había dicho que se negaba a trabajar conmigo”, afirmó Rourke.

Tras conocer las declaraciones del actor, los representantes de De Niro publicaron un comunicado negándolo todo: “Según las productoras y la directora de casting a Mickey Rourke nunca se le propuso participar en ‘El irlandés’, ni se pensó en él en ningún momento”.

La enemistad entre los actores empezó cuando ambos protagonizaron “Angel Heart”, de Alan Parker, en 1987. De acuerdo con las propias palabras del actor, cuando Rourke fue a presentarse a su compañero de reparto, De Niro se negó a hablar con él alegando que era mejor para el proceso interpretativo. “Lo admiraba como a Marlon Brando y Al Pacino”, recordó Rourke en una entrevista años atrás. “Unos cinco minutos después de presentarme, De Niro se acerca y me dice: ‘Creo que es mejor que no hablemos ni nada’”.

La exitosa “Top Gun” podría tener una tercera entrega

top gun maverick

“Top Gun: Maverick”, una secuela del clásico de culto de 1986, recaudó más de $100 millones durante sus primeros tres días en los cines norteamericanos. Deadline informó que, a fines de junio, “Maverick” recaudó más de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial.

Y debido al gran éxito de la película, Miles Teller reveló que “Top Gun 3″ podría estar en proceso.

“Sería genial, pero todo depende de Tom Cruise. He tenido algunas conversaciones con él al respecto. Ya veremos”, dijo Teller a Entertainment Tonight la semana pasada.

La primera entrega está disponible en Netflix.

Durante la presentación de “Top Gun: Maverick” en el Festival de Cine de Cannes (donde el filme recibió una ovación de pie y llena de aplausos durante 5 minutos), Cruise se refirió a su objetivo a la hora de trabajar en la industria cinematográfica. “Hago películas para la gran pantalla. Mis películas no saldrán directamente en las plataformas. Ir al cine es compartir una experiencia, sea cual sea nuestra cultura o lengua”, dijo de manera categórica.

