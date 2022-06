Ilse de Flans reveló lo que pasó por su mente cuando se desmayó en un concierto

La cantante sintió un hormigueo en el cuerpo y luego se retiró.

Hace unos días, Ilse Olivo de Flans sufrió una emergencia de salud durante su concierto en el Foro GNP Seguros de Mérida, Yucatán; lo que preocupó a todos los asistentes.

En la recta final del show, la cantante de éxitos de los ochenta desapareció del escenario y recibió atención médica mientras sus compañeras y las integrantes de la banda Pandora seguían cantando. Hacia el final del espectáculo, el personal del recinto explicó a los asistentes que Ilse había sufrido un “golpe de calor”.

La cantante de temas como Bazar y ¡Ay amor! no tuvo un desvanecimiento inmediato, sino que comenzó a sentir un preocupante cosquilleo que subía desde sus pies hasta sus brazos, cuando se retiró de los ojos del público ya tenía los brazos “completamente dormidos”.

Ilse Olivo sufrió un "golpe de calor" en plena presentación con Flans

Además, no podía hablar bien, así lo expresó para Radio Fórmula en una llamada telefónica. “Algo pasó porque tenía bien en mi mente lo que quería decir pero no lo podía pasar a las palabras”, mencionó.

La exitosa cantante también relató todo lo que pasó por su mente en esos angustiantes momentos, pues priorizó la experiencia de su público antes que su propia salud:

“Nunca me había pasado, ya solo faltaban tres canciones y le pedí a una señora su abanico, pero como estábamos cantando ¿Cómo te va, mi amor? que es uno de los puntos más altos del show, no quise hacer ‘el oso’ para interrumpir el momento y discretamente me fui, pero yo no contaba con que en la parte de atrás también había gente y me podían estar viendo”, mencionó.

Ilse priorizó la experiencia de sus seguidores (Foto: Instagram @ilsemariaolivo)

Finalmente se desmayó cuando estuvo en la zona posterior del escenario “Ahí ya me desvanecí y si fue dramático porque yo escuchaba a los paramédicos, ahí estaba mi ingeniero, mi novio-pareja-marido-amante y el a cada rato preguntaba ‘¿Cómo está la presión? ¿Cómo está el corazón?’ y los paramédicos decían que estaba yo bien, pero me quería levantar y no podía”.

Horas después de finalizado el show, se viralizó en las redes sociales un video en el que se ve que la cantante sale del escenario y tras bambalinas prácticamente quedó en el piso. En la grabación se vio a Ilse a un costado del escenario y en el suelo, donde permaneció varios segundos hasta que pudo ser auxiliada por personal de su equipo.

Ilse reveló que le causó mucha angustia el hecho de que sus signos vitales estuvieran estables pero no pudiera sentirse bien, por lo que incluso le pidió a su manager que les dijera a sus hijos que los amaba: “Yo juré que me iba, nunca en mi vida había sentido eso, pero gracias a Dios si salí”.

Sus compañeras terminaron el show sin ella (Foto: Instagram/@flansoficial_)

Debido a la afectación de la nacida en Caracas, Venezuela, a quien los elementos de auxilio pudieron estabilizar, sus compañeras Mimí, Isabel, Fernanda y Mayte tuvieron que concluir solas el espectáculo. Por su parte, Ilse Olivo se sintió feliz porque tanto sus compañeras de Flans como las de Pandora continuaron el show sin ella “Nadie es indispensable”, mencionó.

Pese a la preocupación, en redes sociales aparecieron comentarios suspicaces: “Son las malas vibras de esa Lola (Cortés) que ni de lejos la deja en paz”, “Ya están muy grandes todas las integrantes de este concierto. Hace dos semanas fue Mayte la que se enfermó, ahora Ilse. Mejor que se queden en casa a disfrutar su dinero y cuidar a su familia”, “¿Golpe de calor de noche?”, “Menos mal, pensé que había azotado por aventarse al público”; ese último comentario hizo referencia al accidente que sufrió la cantante en marzo de este mismo año.

