Luis Fonsi habló sobre su ruptura con Adamari López: “Un divorcio no es nada divertido para nadie”

Luis Fonsi habló sobre su separación con Adamari (Foto: Cortesía)

Luego de 12 años de la separación entre Luis Fonsi y Adamari López, el cantante aún recuerda con cautela este momento tan complicado en su vida privada, pues esta ruptura sorprendió a todos los medios, así como a la sociedad, ya que fueron cuatro años de arduo amor entre los famosos.

Y aunque el amor terminó, la experiencia de su relación juntos sigue latente, puesto que ambos mantienen una convivencia sana y sin rencores ante los espectadores, además de que los dos rehicieron su vida con otras personas.

De manera que, en diversas ocasiones, la conductora del programa Hoy Día ha revelado que este momento (su divorcio) ha sido uno de los más difíciles de su vida, mientras que Fonsi pocas veces mencionó esta situación.

No obstante, el puertorriqueño ahondó, por primera ocasión, sobre este tema. A través del programa chileno De tú a tú, el cantautor se sinceró y describió en una entrevista su sentir al momento de su separación: “Cuando uno mira hacia atrás, uno dice: ‘Esto fue un momento duro, pero gracias a este momento, pasó esto’, señaló.

Luis Fonsi con Adamari López

Ante ello, mencionó que estos obstáculos le han ayudado a crecer como persona: “A nivel personal he tenido mis altas y mis bajas y eso me ha endurecido, me ha ayudado a madurar, a apreciar las cosas, ver la vida de otro color”, expresó Fonsi.

Tras la insistencia del entrevistador por saber más sobre los momentos más difíciles en la vida del cantante, Luis mencionó de manera específica que su separación fue una de las etapas más complejas para él: “Un divorcio no es nada divertido para nadie, y mucha gente ha pasado por eso”.

De modo que, explicó por qué no toca el tema con la prensa: “No entro en muchos detalles de eso porque es un tema muy delicado, pero hacerlo públicamente es lo doble de difícil, porque uno tiene dolor personal y tener que sacar la cara y que te pregunten y uno no quiere hablar de eso”, informó el intérprete de Despacito.

Cabe recordar, que el famoso cantante recibió innumerables críticas, pues se rumoró que él habría dejado a Adamari por la situación de cáncer de mama que vivió hace unos años, de forma que Luis detalló que él “no tiene nada que esconder”.

El cantante Luis Fonsi y su mujer Águeda López EFE/Antonio Paz

“Proteger el lado privado es difícil porque muchas veces uno quiere hablar. Yo de por sí soy transparente, el que ves, es el que soy”.

Asimismo, Luis ahondó sobre cómo fue el inicio de su relación con su actual pareja, luego de un proceso tan difícil como un divorcio: “Yo estaba empezando a salir otra vez, a atreverme, a salir y conocer, en un momento muy loco de mi vida donde, por un lado, dije: ‘No te empieces a enamorar de nuevo”, y por el otro dije: ‘Es justo lo que necesito’”.

Fue así que el artista comenzó un romance con la modelo Águeda López, con quien actualmente está casado y tienen a sus dos hijos Mikaela y Rocco.

Toni Costa y Adamari López llevan una relación amistosa (Foto: @toni/ Instagram)

Por otro lado, Adamari López también retomó su vida amorosa luego de salir invicta de la terrible enfermedad ya antes mencionada, sin embargo, no ha tenido mucha suerte en este ámbito, ya que vivió una nueva desilusión, pues en marzo de este año, la famosa impactó con el anuncio de su separación de Toni Costa, con quien mantenía una relación desde 2011.

