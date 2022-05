Ana Layevska reveló que sus familiares ya salieron de Ucrania

Fotos: instagram/@analayevska1

Ana Layevska nació en la entonces Unión Soviética y vivió ahí toda su infancia, desde que se dio a conocer la invasión de Rusia a Ucrania, la actriz ha lanzado varios mensajes respecto a la situación.

Este día, en conversación con Ventaneando, la actriz compartió que sus familiares que habitaban en Kiev se vieron obligados a emigrar, pues se trata de un territorio afectado por el ataque.

“Por ahora están bien porque afortunadamente reciben mucha ayuda y los apoyan en todo lo que necesiten. Obviamente sigo en contacto con ellos”, mencionó en el vespertino de Azteca.

(Captura: @analayevska1/Instagram)

De igual manera, Layevska detalló que sus seres queridos se trasladaron desde Ucrania hacia Europa “Tengo familia que emigró fuera de Ucrania y ahorita está distribuida en otros países de Europa del este”, dijo en conversación con Ventaneando.

A principuos de marzo, Ana Layevska compartió el dolor y la preocupación que siente por sus familiares que viven en Kiev, su ciudad natal, desde que comenzaron los problemas bélicos entre Rusia y Ucrania. La actriz narró la situación que están enfrentando sus allegados, especialmente después de que iniciaron los bombardeos en distintas zonas del país.

(Instagram/@analayevska1)

En una entrevista para el programa Ventaneando, la intérprete de 40 años platicó sobre la experiencia de sus familiares, quienes actualmente se encuentran viviendo en la capital de Ucrania, desde que inició la invasión por parte de Rusia. Con un semblante de preocupación, contó que sus familiares se estaban enfrentando a situaciones complicadas de miedo constante y escasez.

“Yo nací en Kiev, tengo familia en Kiev que están viviendo en carne propia las sirenas, los tanques, que no hay comida, que no hay dinero, todo esto lo estoy viviendo a través de muchas personas que conozco con las cuales todavía tengo comunicación y es verdaderamente... es terrible lo que está pasando”, declaró.

(Foto: Instagram/@analayevska1)

La actriz de telenovelas aseguró que sus parientes se encuentran bien, pero la preocupación persiste debido a que los bombardeos no han cesado desde que las tropas rusas comenzaron cruzaron la frontera de Ucrania. “Yo estoy tristísima, estoy preocupada, estoy dolida, están pasando cosas que nunca te imaginaste que iban a pasar y están pasando”, continuó.

Cuando se dieron a conocer las acciones de las tropas rusas invadiendo Ucrania, Ana Layevska se dijo profundamente dolorida al ver la crisis que enfrentan algunos de sus seres queridos:

“Nací en la Unión Soviética, en un lugar donde no había fronteras ni divisiones. Hoy vivo en México pero me duele el alma ver los conflictos donde viven mi familia y mis amigos”, escribió en su Instagram.

(Captura: @analayevska1/Instagram)

En su misma publicación, Ana Layevska publicó una serie de fotografías de su infancia en lo que fue la Unión Soviética, asimismo, expresó su empatía para las personas que están sufriendo la agresión por parte de Rusia, pues es sabido que hay muchas familias separadas o refugiadas en Ucrania:

“Pido respeto, amor y oraciones por todos los inocentes que se encuentran en la zona de conflicto. Esperemos que la paz vuelva pronto. Los abrazo con el corazón.”, finalizó la actriz recordada por su participación en telenovelas mexicanas como La Madrastra.

Un día después, Ana Layevska escribió otro mensaje deseando que concluyera el ataque armado, aunque en esta ocasión no especificó a cuál se refería y señaló que esperaba la paz en diversas naciones “Me cuesta… me duele mucho. Me duele el mundo… ruego por La Paz. #peace #pray”, escribió.

