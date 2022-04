Mario Domm de Camila habló por primera vez de su divorcio

La pareja estuvo unida durante 8 años (Foto: Ig @a_dragonfly)

Tras ocho años de matrimonio y dos hijos en común, en 2021 Mario Domm y su hoy ex esposa Alejandra Calleros se separaron, causando conmoción entre los fans del músico del grupo Camila, del que es vocalista, pues la pareja era considerada como una de las más estables en el gremio artístico.

Ahora a casi seis meses del divorcio, el músico habló por primera vez del tema y aseguró que sostiene una relación cordial con su ex, esto en beneficio de los dos hijos que procrearon: “Yo no le llamo separación, le llamo cambio de formato familiar, sin duda alguna, la mamá de mis hijos siempre va a ser mi familia, siempre la voy a tener cerca. No ha cambiado en nada mi relación con ella, al contrario, somos más unidos que nunca”, contó Domm a Ventaneando.

Mario lamentó que haya tenido que pasar por esta situación “dura” para poder crear composiciones que próximamente su público podrá escuchar en los siguientes materiales de Camila, la exitosa banda de baladas pop que lidera desde 2005.

Tras la salida de Samo, Pablo Hurtado (i) y Mario Domm son los componentes de Camila (Foto de archivo. EFE/Sáshenka Gutiérrez)

“Sí afectó en muchas cosas en mi vida, ya escucharán las canciones. Es increíble que tenga que pasar cosas tan duras en mi vida para que tenga que escribir cosas tan lindas, pero de eso se compone la vida. Soy una persona más madura que antes, estoy más enfocado que nunca y creo que esta etapa la estamos sacando de una forma maravillosa porque mis hijos merecen todo el respeto y cariño, su mamá también”, agregó.

El músico de temas como Mientes y Coleccionista de canciones dijo que su nuevo modelo familiar “está funcionando” mejor, por lo que prefiere continuar de este modo:

“Tengo muchas ganas de seguir esa relación para siempre, aunque cambió el formato: mis hijos pasan el 50% del tiempo conmigo y el 50% del tiempo con su mamá. Somos muy amigos, seguimos siendo familia, pero cada quien está en un lugar diferente y está funcionando”, expresó al programa liderado por Pati Chapoy.

El músico expresó que ahora su relación con Ale Callejos es más cordial (Foto: Instagram @mariochicascamila)

Mario destapó que, contrario a lo que pudo llegar a creer, sus hijos -Anja y Enya, de 8 y 5 años de edad- no vivieron una separación traumática y por el contrario celebró el cambio en la dinámica familiar.

“Hay buena relación, los niños están muy contentos. Mi principal miedo era eso, que mis hijos tuvieran algún tipo de trauma, pero los veo más contentos que nunca. Ellos ven a un papá contento y a una mamá contenta; esa es la vida, los cambio son para bien”

Y es que en octubre de 2021, la revista TVNotas publicó los supuestos motivos que habrían llevado a la pareja a separarse: “Sí, llevan separados desde mayo pasado, pero apenas hace unas semanas firmaron el divorcio y creo que fue lo mejor, porque ya estaban en una toxicidad muy fuerte”, contó a la publicación un vecino de la ex pareja.

Mario Domm temía que sus hijos sufrieran la ruptura de su matrimonio (Foto: Instagram)

Según la revista, fue el músico quien decidió llevar la relación a su fin, esto porque presuntamente Alejandra es una mujer controladora: “Ya no era vida lo que estaba pasando en su casa, y es que ya tenían problemas, pero con la pandemia todo se fue agudizando… ¡Hasta que la bomba explotó!”.

Según la fuente, Mario deseaba una pareja duradera y consolidar un matrimonio a través de muchos años, justo siguiendo el ejemplo de sus papás; sin embargo, la relación no funcionó igual para su hoy ex esposa.

“Incluso él se alejó de los escenarios en 2010, pues su sueño era ser papá, pero siguió produciendo música; sin embargo, en 2015 regresó a sus presentaciones, eso no le gustó a ella y empezaron los problemas... Uno de los grandes problemas es que ella no aceptaba a la familia de él. Ellos viven en Los Ángeles, California, y cada vez que los parientes de Mario los visitaban, ella siempre se portaba grosera con ellos”, publicó la revista.

