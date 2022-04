Declararon “Livin’ la vida loca” de Ricky Martin como tesoro para la posteridad

Ricky Martin se ha consolidado como uno de los cantantes latinos más importantes (Foto: Paul R. Giunta/Invision/AP, archivo)

Ricky Martin cuenta con una larga trayectoria musical y en esta ocasión Livin’ la vida loca, una de sus canciones más icónicas , pasó a ser considerada como un patrimonio para la posteridad.

Y es que, desde el año 2000, La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos incorpora a su Registro Nacional de Grabaciones una lista con 25 canciones que considera deben ser preservadas.

De acuerdo con la Radio Pública Nacional (NPR por sus siglas en inglés) este registro tienen como finalidad promover los esfuerzos de conservación de los “sonidos de la historia” y por ello se suelen incluir pistas de los músicos más entrañables.

Es por lo anterior que representa un logro para la carrera del puertorriqueño que su canción Vive la vida loca la cual fue lanzada en 1999 y escrita por Desmond Child y Draco Rosa haya sido inscrita a la lista de 2022.

Ricky Martin mencionó para El nuevo día que se sentía muy feliz de que esa canción se posicionara de esa manera.

“No importa cuántos años pasen, la reacción de todos al escuchar Livin’ la Vida Loca sigue siendo la misma de hace 23 años atrás cuando la lanzamos. Es una canción muy poderosa que representa la fusión del pop latino. Es un honor ser parte de esta canción que tiene en la historia de la música una página muy importante, ya que fue parte del primer disco grabado en su totalidad de manera digital y de mi primera producción completamente en inglés. Sin duda es un tema para la historia y me siento muy honrado de que sea reconocido”.

Asimismo, Desmond Child puntualizó en entrevista para dicho medio que “la música es como si fuera la partitura de una película”, pues “todo lo que dice la canción esta reforzada por efectos de sonido, para que fuera muy visual”.

También añadió que esta fue la primera canción mezclada totalmente en formato digital que llegó al primer lugar de Billboard y ahondó en que Ricky Martin fue el “Elvis Presley latino de su tiempo y un James Bond Latino”.

Además de la melodía del puertorriqueño en la lista de este año también destaca Canciones a mi padre (1987), el cuál es uno de los álbumes más importantes de Linda Ronstadt y Songs in A minor disco de Alicia Keys que sentó las bases para su ascenso a la fama.

Algo que también es importante mencionar es que en esta ocasión no sólo se incluyen melodías o álbumes, sino que se anexaron grabaciones de momentos históricos en el país como algunos mensajes presidenciales o las transmisiones radiofónicas del 11 de septiembre de 2001, día en que fueron derrumbadas las Torres Gemelas.

A continuación te mostramos lo seleccionado por el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos para 2022:

1. Harlem Strut — James P. Johnson (1921)

2. Todos los mensajes presidenciales de Franklin D. Roosevelt(1933-1945)

3. Walking the Floor Over You — Ernest Tubb (1941) (canción)

4. La transmisión radial On a Note of Triumph (May 8, 1945)

5. Jesus Gave Me Water — The Soul Stirrers (1950) (canción)

6. Ellington at Newport — Duke Ellington (1956) (álbum)

7. We Insist! Max Roach’s Freedom Now Suite — Max Roach (1960) (album)

8. The Christmas Song — Nat King Cole (1961) (canción)

9. Tonight’s the Night — The Shirelles (1961) (álbum)

10. Moon River — Andy Williams (1962) (single)

11. In C — Terry Riley (1968) (álbum)

12. It’s a Small World — The Disneyland Boys Choir (1964) (canción)

13. Reach Out, I’ll Be There — The Four Tops (1966) (canción)

14. Hank Aaron’s 715th Career Home Run (April 8, 1974)

15. Bohemian Rhapsody — Queen (1975) (canción)

16. Don’t Stop Believin’— Journey (1981) (canción)

17. Canciones de Mi Padre — Linda Ronstadt (1987) (álbum)

18. Nick of Time — Bonnie Raitt (1989) (álbum)

19. The Low End Theory — A Tribe Called Quest (1991) (álbum)

20. Enter the Wu-Tang (36 Chambers) — Wu-Tang Clan (1993) (álbum)

21. Buena Vista Social Club (1997) (álbum)

22. Livin’ La Vida Loca — Ricky Martin (1999) (canción)

23. Songs in A Minor — Alicia Keys (2001) (álbum)

24. La transmisión de la emisora WNYC el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

25. WTF with Marc Maron (Invitado: Robin Williams) (April 26, 2010)

