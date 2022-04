En memoria de Taylor Hawkins, el sentido homenaje al baterista de Foo Fighters en los Grammys 2022

En la imagen, el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien falleció en la noche de este viernes 25 de marzo en un hotel de Bogotá, Colombia. Foto: Getty Images

Durante este domingo, se llevó a cabo la ceremonia de la 64° edición de los Premios Grammy, y como es habitual, se reservó un espacio para hacer un In memoriam a los artistas que dejaron físicamente este mundo, pero que serán recordados en la eternidad por su música. Como era de esperarse, Taylor Hawkins fue uno de los homenajeados.

A ritmo de There Goes My Hero, el baterista que falleció en Bogotá el 25 de marzo de 2022, a pocas horas de presentarse en el Festival Estereo Picnic fue recordado en medio de mucha emotividad y aplausos que no solo se vivieron en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, sino en redes sociales, donde artistas y fanáticos del baterista y de la banda estadounidense evocaron su legado.

Con un emotivo video, fue recordado el baterista de Foo Fighters en la ceremonia de los premios Grammy

La larga noche en que el mundo se enteró de la tragedia:

Caía la noche del pasado viernes 25 de marzo cuando a la sala de prensa del Estéreo Picnic llegaron los primeros avisos de una larga y triste noche: el concierto de Foo Fighters se cancela. Sin saber exactamente que estaba ocurriendo, llegó una segunda noticia como un balde de agua fría: el concierto se cancela porque Taylor Hawkins falleció. No tardó mucho en empezar a circular la noticia entre el público cuando funcionarios del Festival, con su voz entrecortada, se subieron al escenario a confirmar los trágicos hechos.

Sí, a sus 50 años, Hawkins había fallecido. Tan inesperado como doloroso, los seguidores que añoraban verlo una vez más se abrazaban y lloraban al darse cuenta que habían perdido a uno de los suyos. Él nunca los conoció, ni supo sus nombres, pero los acompañó durante años, de lejos, con su inconfundible forma de tocar la batería. El hombre de la sonrisa bonita y del cabello largo y rubio ya no estaba. Ya no iba a estar. Todo era irreal. El espacio que estaría lleno de gente, apretada, tratando de verlos de cerca, estaba vacío; y el escenario en el que la banda estaría cantando estaba llena de velas blancas.

‘Oe, oe, oe, oe, Taylor, Taylor’, gritaban sus fans argentinos en el último concierto del ‘mejor baterista del mundo’, como lo decía su gran amigo, y vocalista de Foo Fighters, Dave Grohl. Con un pantalón naranja de rayas negras, al mejor estilo de un tigre, Hawkins cantó ‘Somebody to love’, de Queen. “Yo amo a Dave Grohl”, dijo antes de empezar.

A woman lights candles outside the Casa Medina hotel where Taylor Hawkins, the band's drummer, died before appearing at the Estereo Picnic festival in Bogota, Colombia March 26, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez REFILE - CORRECTING INFORMATION

Nació el 7 de febrero de 1972, en Texas, en los Estados Unidos, pero, cuando tenía cinco años, empezó a vivir con su familia en Laguna Beach, en California. Tal y como él mismo lo decía, no era bueno en nada, la escuela no era lo suyo. Todo cambió cuando tenía 10 años y se encontró por primera vez, de frente, con una batería. Era la de su vecino. Se sentó, aprendió algunas cosas bajo la dirección de su vecino, tocó un par de ritmos, y escuchó la frase que le hizo cambiar la perspectiva sobre si mismo: ‘eres un baterista’.

Se formó en el conservatorio de Laguna Beach, California. Además de la batería, aprendió piano y guitarra. Esto sin contar con su habilidad para cantar o, como le gusta decir a Grohl, ‘este hijo de puta sí que sabe cantar’. Desde joven empezó a tocar para diferentes proyectos y a hacerse una carrera en la música, aún y cuando no tenía un solo peso para comprar una batería. Fue en 1997 cuando se unió a los Foo Fighters, luego de estar con proyectos de peso como el de Alanis Morissette. La banda, liderada por Grohl, nació luego del fallecimiento de Kurt Cobain, vocalista de la extinta banda Nirvana.

“Ella (Alanis Morissette) tenía un estilo más de banda de rock. Creo que el productor no estaba muy cómodo conmigo, porque pensaba que iba a ser un tipo muy fiel al disco y nosotros lanzamos el álbum por la ventana y eso ella lo que ella quería. Allí conocí a Dave (...) Me sorprendió su energía. Me encantó su voz, era como Steve Miller en esteroides en un club de punk-rock. Había una frescura en la forma en la que cantaba, pero también gritaba muy bien. No sé por donde empezar, pero me enamoré de ese álbum”, dijo Taylor en entrevista con BBC Radio.

Taylor Hawkins y David Grohl mantuvieron una fuerte amistad que duró 25 años, compartiendo los mejores y los peores momentos de la vida.

Desde entonces, durante más de dos décadas, Hawkins se convirtió en una de las piezas principales de la banda. “Las bandas son tan buenas como sus bateristas o son tan malas como él. Dave nunca ha sido un idiota, pero esto sí es intimidante, sin dudas. Cuando entré a la banda me sentí súper intimidado. Cuando conocí a Axl Rose me dijo: ‘¿Qué se siente ser el mejor baterista del mejor baterista de los noventa?’. Bueno, es difícil”, comentó el fallecido artista en una entrevista con Howard Stern. Es de recordar que Grohl fue el baterista de Nirvana.

La salud de Taylor ya había un fuerte golpe, uno que lo puso cerca de la muerte. Hacia el 2001, el baterista sufrió de una sobredosis que lo dejó en coma. Se encontraba en Londres cuando resultó intoxicado por exceso de heroína en su cuerpo. Tenía 29 años y estuvo durante dos semanas en aquel estado de inconsciencia. De ese momento difícil nació la canción ‘On the mend’.

“Estaba de fiesta en Londres una noche, y por error hice algo y cambió todo. Creí el mito de la maldita vida de vivir duro y rápido, morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no consumir drogas, porque me encantaba hacerlo, pero perdí el control por un tiempo y casi me atrapa (...) Me alegro de que me haya dado un golpe en la cabeza en ese momento. Tampoco quitaría nada de lo que he hecho o por lo que he pasado, porque todo es parte del viaje y del viaje. Estoy tratando de ser tan sincero como puedo ser”, dijo en una entrevista.

REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Poco más de 20 años después, la historia se repitió, pero su desenlace no fue el mismo. Sí, tuvo una nueva sobredosis, pero no, no sobrevivió. Fue hallado sin vida al interior de Casa Medina, un lujoso hotel perteneciente a la cadena Four Seasons, en Bogotá. De acuerdo con lo que se conoció, momentos antes de presentarse en la capital colombiana, el baterista manifestó que tenía una molestia en su pecho. Al llegar los especialistas de la salud, ya el baterista había perdido la vida.

“La profesional en salud que atendió la emergencia indicó que realizó las respectivas maniobras de reanimación. Sin embargo, no hubo respuesta y el paciente se declaró fallecido”, se lee en un comunicado de prensa de la Alcaldía local. En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins, detalla un informe de la Fiscalía, se encontraron preliminarmente diez tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides.

Asi los recibieron de regreso en Los Angeles a #FooFighters tras la muerte de Taylor Hawkins pic.twitter.com/CRumXhWSWn — Rock Norte (@RockAndNorte) March 27, 2022

“Dave Grohl y su banda regresaron a Los Ángeles desde Bogotá luego de la repentina muerte de su baterista y querido amigo, Taylor Hawkins. Dave, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, Samantha Sidley y el equipo estaban visiblemente emocionados después de aterrizar”, reveló la página de entretenimiento TMZ.

“En la prueba toxicológica en orina practicada al cuerpo de Taylor Hawkins se encontraron preliminarmente diez tipos de sustancias, entre ellas: THC (marihuana), antidepresivos tricíclicos, benzodiacepinas y opioides”, precisó el ente investigador. El corazón de Hawkins, además, adquirió un volumen irregular y se registró un peso de 600 gramos, muy superior al peso de ese órgano en un adulto promedio que es de 250 gramos. De acuerdo con médicos forenses, consultados por la revista Semana, su corazón colapsó a causa de la mezcla de sustancias que se encontraron en su sangre.

“Nos tomaremos un tiempo para llorar, sanar, acercarnos a nuestros seres queridos y apreciar toda la música y los recuerdos que tenemos juntos”, comentó la agrupación a su regreso a casa, sin Hawkins.

Hoy, 3 de abril, poco más de una semana después del fallecimiento de Taylor, se llevarán a cabo los Grammy, uno de los premios más importantes de la industria musical. Aunque se desconocen los detalles, se supo que habrá un espacio para honrar a Hawkins en la ceremonia.

“Honraremos su memoria de alguna manera. Queremos averiguar qué es lo correcto que es respetuoso con todos los involucrados. Somos pacientes. Estaremos planeando hasta el final”, declaró Jack Sussman, vicepresidente ejecutivo de eventos en vivo de la cadena CBS a larevista ‘Variety’. Foo Fighters está nominado a Mejor interpretación de rock por ‘Making A Fire’, a mejor canción de rock por ‘Waiting On A War’ y a Mejor álbum de rock por ‘Medicine At Midnight’.





Seguir leyendo: