La ex campeona de ajedrez de “Gambito de dama” avanza en su batalla legal contra Netflix: de qué acusa a la serie

En la serie Beth Harmon se enfrenta a competidores masculinos en el campeonato mundial de ajedrez en Rusia.

Un juez se negó el jueves a desestimar una demanda presentada por una maestra de ajedrez georgiana que alegaba que fue difamada en un episodio de la serie de Netflix “The Queen’s Gambit” (Gambito de Dama).

Nona Gaprindashvil , que saltó a la fama como jugadora de ajedrez en la Unión Soviética en la década de 1960, demandó a Netflix en un tribunal federal en septiembre. Ella discrepó con una línea en la serie en la que un personaje declaró, falsamente, que Gaprindashvili “nunca se había enfrentado a hombres”. Gaprindashvili argumentó que la línea era “extremadamente sexista y denigrante”, y señaló que, de hecho, se había enfrentado a 59 competidores masculinos en 1968, el año en que se desarrolla la serie.

Netflix buscó que se desestimara la demanda, argumentando que el programa es una obra de ficción y que la Primera Enmienda otorga a los creadores del programa una amplia licencia artística.

Pero en un fallo del jueves, la juez federal de distrito Virginia A. Phillips no estuvo de acuerdo y encontró que Gaprindashvili había presentado un argumento plausible de que había sido difamada. Phillips también sostuvo que las obras de ficción no son inmunes a las demandas por difamación si menosprecian a personas reales.

Nona Gaprindashvili, enfrentándose a hombres durante la década de los 60. (Photo by Woods/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images)

“Netflix no cita, y el Tribunal no tiene conocimiento, de ningún caso que excluya las demandas por difamación por la representación de personas reales en obras ficticias”, escribió Phillips. “El hecho de que la serie fuera una obra ficticia no aísla a Netflix de la responsabilidad por difamación si todos los elementos de la difamación están presentes”.

“Gambito de Dama” se basa en una novela de 1983 de Walter Tevis y sigue a un personaje ficticio estadounidense, Beth Harmon, que se convierte en campeona internacional de ajedrez en la década de 1960. En el episodio final, ambientado en Moscú, Harmon derrota a un competidor masculino. Un locutor de ajedrez explica que su oponente la subestimó: “Elizabeth Harmon no es para nada una jugadora importante según sus estándares. Lo único inusual en ella, realmente, es su sexo. E incluso eso no es único en Rusia. Está Nona Gaprindashvili, pero es la campeona mundial femenina y nunca se ha enfrentado a hombres”.

Netflix argumentó que había confiado en dos expertos en ajedrez en un esfuerzo por obtener los detalles correctos, y que los creadores del programa no pretendían ofender a Gaprindashvili.

“La referencia de la serie a la Demandante tenía la intención de reconocerla, no de menospreciarla”, argumentaron los abogados de la plataforma de streaming.

En su fallo, Phillips señaló que el tema del programa implica romper las barreras de género. Pero, dijo, se podría considerar que el programa refuerza el logro del Harmon ficticio al descartar los del Gaprindashvili de la vida real.

“Un espectador promedio fácilmente podría interpretar la línea, como sostiene la Demandante, como ‘menospreciar los logros de la Demandante’ y ‘llevar el estigma de que las mujeres llevan una insignia de inferioridad’ que la mujer estadounidense ficticia Harmon, pero no la Demandante, podría superar”, escribió la juez. “Como mínimo, la línea desdeña los logros fundamentales para la reputación del demandante”.

Netflix se había basado en gran medida en un fallo de apelación en un caso similar que involucraba a la actriz Olivia de Havilland. En ese caso, de Havilland había demandado a FX Networks, objetando su interpretación en la serie de Ryan Murphy “Feud”. El tribunal de apelaciones desestimó la demanda y encontró que los creadores tienen una libertad artística significativa en sus representaciones de personas reales. Ese fallo fue ampliamente aclamado en la comunidad del entretenimiento.

El caso de Havilland involucró un diálogo ficticio hablado por actores que interpretaban a personas reales. La corte de apelaciones dictaminó que esas escenas se entenderían como dramatizaciones y no como transcripciones literales tomadas de la vida real. Phillips dictaminó que, a diferencia de ese caso, los espectadores podrían dejar el programa con la falsa impresión de que Gaprindashvili nunca se había enfrentado a hombres.

Nona Gaprindashvili, gran maestra de ajedrez de Georgia, en entrevista en Tbilisi, Georgia, 10 mayo 2019. REUTERS/Irakli Gedenidze

Netflix también señaló que “Gambito de Dama” presentaba un descargo de responsabilidad estándar, afirmando que “los personajes y eventos representados en este programa son ficticios. No se pretende representar a personas o eventos reales”. Pero la juez dictaminó que eso no fue suficiente para disipar la idea de que el programa estaba afirmando un reclamo fáctico.

“En contexto, por lo tanto, Netflix ‘creó la impresión de que estaba afirmando hechos objetivos’”, escribió Phillips. “El demandante alega suficientemente la falsedad porque la Línea es ‘razonablemente susceptible de una interpretación que implica una afirmación de hecho demostrablemente falsa’”.

Con esta decisión el caso avanza en los tribunales.

