Sergio Mayer reconoció trabajo de Anabel Hernández pero dudó de sus fuentes: “Merece todo mi respeto”

Sergio Mayer reconoció el trabajo de Anabel Hernández como reportera de investigación, pero dudó de las fuentes que le han otorgado entrevistas y testimonios, incluidos aquellos que vinculan al actor y su esposa con narcotraficantes de los Beltrán Leyva.

El actual político morenista volvió a ser cuestionado en torno al polémico tema de su posible vínculo con capos de la droga en el libro Emma y las otras señoras del narco escrito por la reportera, especializada durante 15 años en informar sobre organizaciones criminales y los círculos de corrupción que les han protegido.

“Eso tiene 12 años y lo sacó en otro libro, exactamente lo mismo lo puso ahí y dijo que había una investigación, yo fui a la PGR y pregunté por dicha investigación y no había nada”, respondió en su visita al programa de radio La Caminera que es conducido por “El Capi Pérez”, Fran Hevia y Fer Gay.

“A mi jamás me han llamado para declarar, ni para hablar, ni mucho menos para aportar algo. Sinceramente Anabel tiene todo mi respeto como periodista, ya que no tengo duda que ella haga su trabajo; de quien tengo duda es de quien le da esa información”, aseguró.

“En mi caso, lo que ella puso referente a mi persona era que me unía con ‘La Barbie’ el dinero, las fiestas y las mujeres. Yo tengo 36 años de carrera, ¿Cuándo me han visto ustedes en una fiesta, bebiendo alcohol con mujeres?”, se defendió y agregó que posiblemente lo confundieron con Charly López, pues él ya confesó que se la pasaba en fiestas y que se llegó a encontrar en algunas ocasiones a Edgar Valdez Villarreal.

También dijo que, casualmente, desde que entró a la política han salido diferentes especulaciones sobre él y como no pasó nada decidieron involucrar a su esposa Issabela Camil.

En el mismo programa recordó que vivió una infancia muy complicada debido a que creció en Iztapalapa, donde lo molestaban constantemente junto a sus hermanos.

“Yo se lo platiqué a Yordi por primera vez, yo nací en la colonia San Lorenzo Xicoténcatl, ahí en Iztapalapa por el Cerro del Peñón”, contó el ex integrante del grupo Garibaldi al principio de la emisión.

Mayer confesó que él y sus hermanos se vieron envueltos en diversos problemas durante el tiempo que habitaron en ese lugar: “A nosotros nos veían así como los güeritos y nos costó mucho trabajo porque teníamos muchas dificultades con la raza, con la banda que es de donde crecimos”.

“Nos teníamos que poner al tiro para defendernos porque de verdad nos iba como en feria, a cada rato nos agarraban de bajada, así aprendimos a defendernos”, mencionó el también político.

Aunque el Capi Pérez bromeó con que Sergio es muy “guapo”, Mayer declaró que él nació ahí y no sólo llegó de repente, sino que desde que era un bebé estaba en ese lugar.

“Era por la cabeza de Juárez, que antes eran basureros y la neta llegaba el olor hasta mi casa. No me da pena decirlo, de allá venimos y estudié en la escuela Manuel C. Tello, una escuela de gobierno y nos teníamos que rifar para defendernos porque nos daban con todo”, reiteró el morenista. También relató que siempre se la pasaba corriendo porque huía de los golpes y ahí obtuvo condición.

De igual manera, habló sobre el inicio de la agrupación Garibaldi: “Se encontró Luis de Llano con Óscar Gómez y Óscar le entregó 4 ‘mixes’ que duraban aproximadamente 15 minutos, en Miss Universo 1989 en la edición de Cancún aprovechó para hacer una noche mexicana y de ahí iniciamos 16 integrantes, comenzó todo el éxito”, añadió.

“En Garibaldi tuvimos que cantar en vivo durante varias ocasiones, al igual en en Viña del Mar y conseguimos dos Gaviotas de plata”, recordó sobre su trayectoria.

