Los mejores memes que dejó el próximo regreso de Gorillaz a México

Gorillaz anunció que vuelve a México y las redes sociales se volvieron locas (Fotos: Twitter)

Este lunes 6 de diciembre se dio a conocer que vuelve el Festival Pulso GNP para su edición 2022, la cual se llevará a cabo en el estado de Querétaro, durante la primavera del próximo año, pues está programado para realizarse el 7 de mayo.

Sin embargo, quien se robó las miradas fue la sorpresiva aparición de la banda virtual inglesa Gorillaz, misma que volverá a pisar el suelo mexicano, luego de que en 2018 anunciaran que su presentación en la Ciudad de México, durante su gira The now now, era la última de su historia como agrupación.

No obstante, regresarán para este 2022 y encabezan el cartel del festival queretano, en donde también se pudieron leer los nombres de artistas como The Neighborhood, No te va a gustar, Carla Morrison, Enjambre y Ximena Sariñana.

La preventa comenzará el día de mañana y continuará el miércoles 8 de diciembre. El banco encargado de llevar a cabo esta faceta es Citibanamex, de la mano con el servicio de Eticket, el cual pertenece a la empresa Ticketmaster.

Gorillaz vuelve a México (Foto: Occesa)

La noticia del regreso de la agrupación británica volvió loco a internet, pues rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y en los principales buscadores de internet; como suele suceder en estos casos, los memes no faltaron para representar el sentir de los internautas.

La primera queja que se leyó en redes sociales fue sobre la falta de dinero para acceder a los boletos, ya que la preventa comenzará a días de que inicien las fiestas decembrinas, es decir, el maratón Guadalupe-Reyes:

(Foto: Twitter/@La_LittleMess)

(Foto: Twitter/@rkidbeatles)

A la par, la emoción por volver a ver en el escenario a la icónica banda virtual inglesa no pasó desapercibida, ya que en 2018 se había anunciado su desintegración, pero 2021 regresó las esperanzas de ver en vivo a la agrupación:

(Foto: Twitter/@marifergarciafu)

(Foto: Twitter/@t_itzel)

(Foto: Twitter/@Dr_MauCArt)

Incluso, la sorpresa de que el concierto sea en Querétaro emocionó a muchos fanáticos, ya que celebraron no tener que ir a otra entidad para poder disfrutar de dichos espectáculo:

(Foto: Twitter/@ErikaMcis)

(Foto: Twitter/@Dav_Bladeras)

(Foto: Twitter/@ferjaramilloo)

Sin embargo, los que viven en la Ciudad de México ya están comenzando a manifestar y prendiendo veladoras para que den alguna presentación en la capital del país:

(Foto: Twitter/@theconsequencs)

(Foto: Twitter/@esmerendonos)

Otros, se dijeron totalmente listos y preparados para disfrutar sus canciones favoritas, de sus artistas favoritos durante la primavera del próximo año:

(Foto: Twitter/@Lukaruiz3)

No obstante, la sorpresa por el cartel y la combinación de artistas en el festival también fue tema de conversación entre los internautas:

(Foto: Twitter/@alexcontreras)

Los distraídos también se hicieron presentes, pues muchos no entendían por qué Gorillaz estaba en tendencias en redes sociales y los buscadores de internet; sin embargo, se llevaron una sorpresa cuando descubrieron el porqué de las cosas:

(Foto: Twitter/@Shy_Fobos)

Finalmente, aparecieron los que, pese a las décadas y décadas que lleva la agrupación, siguen sin entender el concepto de Gorillaz en la música contemporánea:

(Foto: Twitter/@Parix73)

Gorillaz tendrá su propia película animada

Gorillaz es un ícono hablando de contenido audiovisual unido con la música. En realidad, fueron en sus comienzos (y lo siguen siendo) un referente a la hora de hablar de animación y videos musicales impactantes. Sin embargo, la banda decidió ir un paso más allá y ahora está trabajando en un proyecto de grandes proporciones: una película.

Fue el mismo Damon Albarn, creador del proyecto musical, quien confirmó la noticia en una reciente entrevista con Apple Music:

“Estoy en Netflix porque estamos haciendo un largometraje de Gorillaz con ellos”. Y continuó: “Sí, tendremos una sesión de escritura en Malibú esta tarde. Es realmente emocionante hacerlo. Es algo que hemos querido hacer por mucho tiempo. Honestamente, ha pasado por muchas encarnaciones esto de que Gorillaz haga una película”.

SEGUIR LEYENDO: