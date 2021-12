De Marilyn Monroe a Britney Spears: 10 icónicas portadas de “Playboy”

De Marilyn Monroe en la primera Playboy a Britney Spears desnuda: 10 icónicas portadas de revista (Fotos: Revista Playboy / Archivo Web)

El primer número de la revista Playboy fue ensamblado en la cocina de un departamento en la ciudad de Chicago, Estados Unidos. Hugh Hefner, quien más adelante se convertiría el magnate de la marca, tenía una idea clara y convenció a algunos inversionistas para lanzar la publicación que se convertirtió en un ícono de la sensualidad en los Estados Unidos y en el mundo.

En sus páginas, la revista le habló al público masculino. En especial a aquellos hombres que tenían solvencia económica y que querían disfrutar de un buen rato con una hermosa mujer, sin tener que someterse a las presiones del matrimonio. A los que les gustaba jugar y cumplir sus fantasías sexuales.

Hugh Hefner en la Mansión Playboy. Fundó la marca en 1953 y desde entonces la expandió a un imperio multimillonario que incluía bienes raíces, clubs nocturnos y venta de productos. RCO 151-X16 (18421-4)

“Playboy era la respuesta a la estricta educación metodista de mis padres. Teníamos prohibido el alcohol, y hablar del sexo era tabú, igual que mostrar los sentimientos y cualquier contacto de tipo corporal. Mi madre no me besaba para no transmitirme bacterias. No perdí la virginidad hasta los 22 años. La revista fue el producto de mis sueños incumplidos; con ella escapé de la vida de mis padres”, contó Hugh en una entrevista con El mundo.

El logo era un conejo con traje, aunque ese no apareció sino hasta números posteriores, y en la portada aparecía el gran ícono de la belleza femenina estadounidense y una de las rubias más famosas de todos los tiempos: Marilyn Monroe.

Diciembre de 1953: Marilyn Monroe

Marilyn Monroe fue la primera que apareció en la portada de la famosa revista para caballeros (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

Monroe fue la primera mujer que protagonizó la portada de la revista del conejo y la primera en aparecer desnuda entre sus páginas. Aunque en realidad nunca posó para la revista; las fotografías en las que aparece Monroe con un telón rojo de fondo fueron disparadas por el fotógrafo Tom Kelly en 1949.

En su momento, Monroe habría recibido solo USD 50 por su trabajo como modelo, mismo que firmó con el seudónimo “Mona Monroe”, de acuerdo con una entrevista que concedió el vendedor de arte Pierre Vudrag a High Snobiety.

Las fotografías en las que aparece Monroe con un telón rojo de fondo fueron disparadas por el fotógramo Tom Kelly en 1949. (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

Hefner habría adquirido las fotografías por USD 500, aunque la bella actriz nunca dio su conscentimiento para su publicación. La revista fue un éxito y se vendieron 50 mil copias de aquel ejemplar, según el sitio web Insider.

“Por primera vez en cualquier revista y a todo color, la famosa Marilyn Monroe desnuda”, se lee en la portada. Y aquello bastó para poner Playboy en el mapa.

A lo largo de los años siguientes, la revista coleccionó a las mujeres más famosas del momento y las reveló al mundo en la intimidad: Brigitte Bardot, Madonna, Pamela Andreson, Cindy Crawford. Todas ellas marcaron la historia de la famosa publicación.

Octubre de 1971: Darine Stern

Darnie Stern fue la primera mujer afroestadounidense que apareció en la revista (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

Lo que comenzó como la filosofía para la creación de una revista, pronto se transformó en un estilo de vida. Los famosos “Club Playboy” se extendieron a lo largo y ancho de los Estados Unidos.

Ahí dentro, modelos vestidas de conejo atendían a los asistentes del exclusivo club. Entre ellas, Dariene Stern, la primera mujer afroestadounidense que protagonizó la portada de la Playboy. Posteriormente, gracias su trabajo en la revista, la maniquí se convirtió en una de las modelos más solicitadas de la industria.

Abril de 1974: Brigitte Bardot

Brigitte Bardot en la portada de la edición italiana de Playboy (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

La icónica sex symbol francesa apareció en la edición italiana de la revista Playboy. Conocida por su icónico papel en la película de 1957, Y Dios la creó mujer, cinta que revolucionó el canon de belleza francés y sacudió el conservadurismo en su cimiento, la mujer decidió posar sin prendas en el torso.

Durante la década de los 60, Brigitte se convirtió en el gran ícono de la belleza occidental. Sin embargo, anunció su retiro del mundo de los espectáculos al inicio de la década de los 70. Desde entonces, se dedica a la promoción de los derechos de los animales.

Septiembre de 1985: Madonna

Madonna apareció en la portada de la revista en 1985 (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

A mediados de la década los 80, la ya entonces superestrella y reina del pop, Madonna, hizo su debut en las páginas de Playboy. En la portada, se promocionó su desnudo con una claro y juguetón guiño a una de sus canciones más famosas: “No como una virgen... por primera vez”.

No obstante, Madonna tampoco posó para la revista; solo para la portada, en donde apareció vestida de pies a cabeza. Al interior, las fotografías que se publicaron fueron originalmente disparadas a finales de los 70, cuando la joven cantante todavía era estudiante en la Universidad de Michigan.

Octubre de 1989: Pamela Anderson

En 1989, Pamela Anderson debutó en la portada de Playboy. Acumuló la cantidad de 14 portadas (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

Con tan sólo 22 años de edad, la actriz y modelo canadiense, Pamela Anderson, debutó en la portada de la revista del conejo.

No sería la última vez que aparecería, pues logró acumular 14 portadas en donde posó con toda clase de caracterizaciones y completamente desnuda. La última vez que Anderson apareció en la revista fue en el año 2016, poco después de que la revista anunció que ya no publicaría más modelos sin ropa.

Febrero de 1994: Anna Nicole Smith

Anna Nicole Smith ganó fama luego de que posó en la portada de la Playboy. (Fotos: Revista Playboy / Archivo web)

Luego de que trabajó en el Jim’s Krispy Fried Chicken y en el club para caballeros Gigi’s Cabaret, esta hermosa chica texana decidió probar suerte con la famosa revista y audicionó para convertirse en una conejita.

La respuesta fue inmediata y en 1992 viajó a Los Ángeles para posar en la publicación de contenido erótico. No sólo hizo una sesión, sino que se convirtió en la portada. El éxito fue tanto, que un año después, Anna Nicole Smith, se convirtió en la Playmate del año.

En 1994 volvió a posar para la revista. Esta vez lo hizo para la edición especial de San Valentín, solamente vestida con una bata color rojo intenso.

Octubre de 1998: Cindy Crawford

Hasta antes de esta portada, Cindy ya había apostado dos veces para la revista del conejo. Fotos: Revista Playboy / Archivo web

En 1998, la supermodelo Cindy Crawford apareció por tercera vez en la portada de Playboy. Aunque esta vez su pose era diferente: no se trataba de medios planos como los anteriores, sino uno completo, que dejaba al descubierto otras áreas de su cuerpo que anteriormente habían permanecido ocultas en la portada.

Septiembre de 2004: Britney Spears

Bitney Spears posó para la edición japonesa de Playboy en el 2004. Conservó todas sus prendas Fotos: Revista Playboy / Archivo web

La princesa del pop, Britney Spears, se negó a posar desnuda para la revista del conejo. De acuerdo con una entrevista que dio una persona que trabajaba con Hugh Hefner, el dueño de la Mansión Playboy estuvo interesado en la superestrella desde el momento en que ella cumplió la mayoría de edad.

No obstante de las cifras millonarias que le ofrecieron, Spears no aceptó posar para la publicación. Sin embargo, en el 2004, fue fotografiada para la edición japonesa de la revista y protagonizó su portada. Al interior, la cantante aparece con prendas ceñidas, muy ad hoc a su estilo en el escenario.

Diciembre de 2007: Kim Kardashian

Fotos: Revista Playboy / Archivo web

En el 2007, Kim Kardashian modeló para la revista de Hugh Hefner. Su participación fue inmortalizada en el primer capítulo de la serie Keeping up with the Kardashians, en donde se documenta el trabajo que hubo detrás de toda la sesión fotográfica, en donde aparece con pequeñísimos atuendos y hasta envuelta en perlas.

Enero de 2014: Kate Moss

Fotos: Revista Playboy / Archivo web

Para el aniversario número 60 de la publicación, la supermodelo británica Kate Moss, quien al momento tenía 40 años, posó para la portada vestida como una conejita playboy. La sesión estuvo a cargo de dos fotógrafos sumamente reconocidos en la industria: Mart Alas y Marcus Piggot.

SEGUIR LEYENDO: