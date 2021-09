El día que Elsa Aguirre le dio una bofetada a Pedro Infante

Los actores protagonizaron "Cuidado con el amor", en donde ambos se habrían enamorado (Foto: Twitter/@cine_mexicano)

Dentro del cine mexicano en su Época de oro existieron varias parejas que cautivaron el corazón de su público, entre ellas la conformada por Elsa Aguirre y Pedro Infante, pero no todo habría sido miel sobre hojuelas en esa relación, pues la actriz se jactó de haberle propinado al Ídolo de México una cachetada durante su primer acercamiento.

Elsa Aguirre siempre que tiene la oportunidad narra cómo llegó a ser una de las mujeres dentro del cine más enamoradiza, pues entre sus conquistas se encontraron Pedro Infante y Jorge Negrete, a ambos los habría rechazado ya sea porque no le interesaba entablar un noviazgo o porque estaba consciente de que era un hombre comprometido, cual haya sido la razón, aseguraba que ella siempre quedaba flechada por los actores.

Sin embargo, la protagonista de Ojos de juventud relató que en una ocasión los nervios la traicionaron, orillándola a darle una cachetada a Infante cuando este estaba decidido a enamorarla en su camerino.

Entre Elsa y Pedro existía una diferencia de 12 años de edad, pero eso no fue obstáculo para su relación (Foto: Twitter/@Ultra_clasico)

Según ha narrado la actriz en varias entrevistas, el intérprete de Amorcito Corazón se puso de acuerdo con sus maquillistas para que mientras estaban preparándola para grabar escenas de Cuidado con el amor, él pudiera acceder a su camerino.

La joven actriz se habría quedado sola después de que su maquillista le habría puesto polvos en la cara, ella recuerda que veía en sus pestañas el maquillaje y en el espejo su reflejo la mostraba completamente blanca, así que cuando vio que Pedro Infante estaba atravesando el umbral, se sintió avergonzada.

Elsa estaba esperando por ese momento desde mucho tiempo antes, cuando comenzaron a trabajar juntos, pues aseguró que la atracción que ambos sentían por el otro era obvia y ella ansiaba que el beso que estaba escrito en el guión se convirtiera en una realidad.

Elsa aseguró que mientras trabajó con Infante no sabía que él era casado y ya tenía fama de mujeriego (Foto: Twitter / @depelicula)

Lamentablemente, el momento en que Infante decidió aparecerse en su camerino no fue el mejor, así que los nervios de la actriz se dispararon y se quedó inmóvil cuando él se acercó a su silla.

Pedro mostró que llevaba un oso con un tambor, pero antes de entregárselo, quiso que escuchara cómo sonaba y lo puso cerca de su oído, acción que la preocupó aún más por la cercanía del actor, aunque hasta este punto él se encontraba detrás de ella, pero la situación empeoraría.

La única preocupación en ese momento para Aguirre era su maquillaje y qué planeaba hacer su compañero, pues ya no quería que él hiciera otro movimiento y se diera cuenta de lo mal que lucía ella con sólo polvo en la cara.

Al beso que Pedro le dio, Elsa reaccionó con una cachetada, la cual no perjudico su relación laboral (Foto: Twitter/@fotograficamx)

Al Ídolo de Guamúchil no le habría interesado cómo se veía la actriz, así que volteó la silla de Elsa y le plantó un beso, acción que la sorprendió y asustó, así que su respuesta automática fue darle una cachetada.

Elsa recordaba que aunque esa no fue la forma en que había imaginado su tan esperado beso con el actor, después se dio cuenta de que fue lo correcto, pues además de que Infante no se lo tomó mal ya que comprendió la sorpresa, su madre no le permitiría mantener un noviazgo con un hombre mucho mayor que ella y que tenía fama de enamorar a sus compañeras, Aguirre no sabía que él era casado.

“En el fondo no sabía si estaba casado, en ese momento la cosa natural pensé ‘si yo dejo que me bese, va a quererse casar conmigo’, así que por eso le di la cachetada”, recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante.

La respuesta de Pedro Infante fue “valió la pena”, y salió de su camerino.

