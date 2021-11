Por qué Elsa Aguirre rechazó a Jorge Negrete

La actriz mantuvo un romance con Jorge Negrete en 1948

Elsa Aguirre es reconocida por ser una de las últimas actrices de la Época de Oro del Cine Mexicano y su participación en algunas de las películas que hasta la fecha son consideradas clásicas como: Acapulco (1951), Cuatro noches contigo (1951), Cantando nace el amor (1953), Cuidado con el amor (1954), en esta última compartió créditos con Pedro Infante.

La actriz siempre que tiene la oportunidad narra cómo llegó a ser una de las mujeres dentro del cine más enamoradiza, pues entre sus conquistas se encuentra Jorge Negrete. Aunque no fue el único artista de renombre que habría rechazado ya sea porque no le interesaba entablar un noviazgo o porque estaba consciente de que eran hombres comprometidos o con muchas más conquistas, a Negrete lo rechazó porque “buscaba un novio, no un profesor”.

Elsa Aguirre y Jorge Negrete compartieron créditos en Lluvia Roja (Foto: INAH)

En este 2021, Elsa Aguirre contó en el programa El Minuto que Cambió mi Destino, de Gustavo Adolfo Infante, que durante la película Lluvia Roja de 1948 no sólo compartió créditos con Jorge Negrete sino que incluso si mantuvieron un romance pero terminó por rechazarlo:

“Yo era muy chica [...] era muy chamaquita para él; pues él sí ya tenía muchos años más que yo cuando fue Lluvia Roja, entonces todas se acercaban a pedirle autógrafos menos yo. Él con toda su delicadeza y toda esa forma y porte que tenía me dijo ‘me permites que yo sea tu novio’, hasta habló con mi mamá y nos llevaba al restaurante a comer. Siempre que llegaba Jorge me decía ‘mi pequeña’, con mucho cariño siempre me cantaba al oído, me llevaba serenata; de verdad hizo todo lo que pudo para que yo cayera a sus pies”, mencionó la actriz sobre la relación.

A la actriz le molestó que el actor le diera libros y le pidiera que los leyera

Elsa Aguirre relató que a pesar de que la relación se concretó y fue muy linda, le molestó mucho que el actor le diera libros y le pidiera que los leyera. Para ella eso no era un comportamiento de “novios normales”, ya que de haber querido que alguien la pusiera a leer y de eso trataran sus citas, hubiera preferido tener un profesor.

“Él muy suavecito me llevó un libro para que yo lo leyera y después, supongo, lo comentaremos. Pero yo no lo leía. Yo veía a mi hermana Alba leer, era la única de mi familia que leía y no sé porqué pero yo la veía leer. Luego siguió mandando libros y pues menos los leía y ‘ahora que voy a decirle, que no los leí ja,ja,ja’. Pero por qué si yo quería un novio, no un profesor. Para esto siguió mandando uno y otro y otro hasta que llegó un día que le dije a mi mamá: ‘Dile que yo ya no quiero hablar más con él’”, confesó la actriz.

La actriz también comentó que su padre estaba celoso de Jorge Negrete (Foto: Twitter / @depelicula)

La actriz también comentó que su padre estaba celoso de Jorge Negrete y ese fue otro motivo por el que prefirió dejarlo. Elsa Aguirre recibía todo el tiempo detalles especiales por parte del actor, pero no era la única en la familia a la que le llegaban sorpresas ya que a su madre, de manera muy concurrente, también le llegaban rosas y flores, motivo por el que su padre se molestaría.

“Con tantos regalos que mandaba a la casa, yo creo que a mi mamá también la conquistó, porque incluso mi papá se puso celoso. Digo, mi mamá estaba feliz de la vida e incluso era el único con el que me dejaba salir. Traía flores en el carro para mi mamá y pues a eso agrégale que él era secretario de la ANDA, pues era toda una personalidad”, agregó la actriz.

