Octavio Ocaña: la verdad detrás de la supuesta hospitalización de la mamá de “Benito”

FOTO: Instagram/@berthaocaa

Nerea Godínez, quien fue la prometida de Octavio Ocaña, actor que dio vida durante más de 16 años a Benito Rivers en la serie Vecinos, desmintió que la madre del actor haya ingresado al hospital en días recientes.

A través de su cuenta de Instagram, Nerea escribió un breve mensaje para informar a sus seguidores sobre el estado de salud de quien fue su suegra.

“¡Mentira! No crean tantas noticias, mucho es falso”, escribió sobre una captura pantalla de una nota periodística en donde se informaba sobre la supuesta hospitalización de la madre de Octavio.

Además, agregó que en la últimas horas han abundado las cuentas falsas que han intentado usurpar su identidad, por lo que pidió a sus seguidores poner especial atención a los perfiles que siguen relacionados con la familia Ocaña.

FOTO: Instagram/@nerea.gogo

“Amigos, están creando mil cuentas falsas mías, no me interesa, lo que me interesa es que no vayan a creer nada de información que no salga de esta cuenta únicamente”, escribió en una primera historia en la plataforma digital.

“Ojo, no digo que estén publicando cosas falsas, me refiero a que simplemente no soy yo. Y pueden llegar a compartir cosas que ni al caso”, acotó la joven que estuvo por contraer matrimonio con el actor que falleció a los 22 años de edad el pasado 29 de octubre.

Por su parte, respecto a la resolución de la causa de muerte del actor y las incosistencias en el caso, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este jueves que ya estableció contacto con los familiares de ocaña y analizará, de nueva cuenta, las pruebas del deceso del actor.

A través de su cuenta de Twitter, la Fiscalía informó que ya atendió a la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y estableció contacto con los familiares del actor que murió a los 22 años de edad, para reunirse con ellos y “analizar las pruebas” del deceso.

(Foto: Facebook/Octavio Ocaña)

“La Fiscalía ha entrado en contacto con familiares de Octavio N y autoridades de Segob para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento. Esta Fiscalía llevará a cabo todas las diligenicas pertinentes”, se lee en el tuit hecho esta mañana.

Por su parte, el pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el caso del actor contará con la intervención del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Me enteré que el papá pidió que interviniéramos y lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia y que se revise todo el caso”, expresó el mandatario en conferencia de prensa.

Esto fue confirmado por Octavio Pérez, padre del actor de Televisa que también participó en telenovelas como Lola, era hace una vez.

Los Rivers (Foto: Instagram/@vecinosoficial)

“Ya se comunicó el secretario particular de Adán Augusto, el secretario de gobernación, ya se comunicó conmigo. Tuvimos un enlace, una llamada, el día de hoy, no sé, en cuanto hable con ellos, yo luego hago un comunicado y les aviso cómo estuvo toda la cosa”, dijo el día de ayer en el programa Chismorreo.

El también padre de unas gemelas de 28 años, hermanas mayores del fallecido artista, contó que espera que se realice una investigación a fondo, pues para él hay muchas anomalías en el caso.

