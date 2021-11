Octavio Ocaña: qué pasará con su cuerpo al llegar a Tabasco

Octavio Ocaña será velado en Tabasco (Foto: Instagram/@cuentameloyaof)

Octavio Pérez, padre de Octavio Ocaña, llegó la tarde de este domingo a Tabasco, donde llegará el cuerpo del joven actor de 22 años, mayormente conocido por su papel de “Benito” en la serie Vecinos, para darle el último adiós en su estado natal y con sus paisanos.

En una entrevista otorgada al medio local Tabasco Hoy, reveló que durante la noche de este 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre arribará el cuerpo para realizar el velorio con sus familiares y amigos más cercanos.

No otorgó más detalles sobre la ubicación exacta donde se realizará la ceremonia, debido a la intimidad del momento, pero adelantó que a las 11:00 horas del lunes se le dará santa sepultura, con una misa de cuerpo presente.

Sobre una posible caravana que se realizará con el cuerpo de Octavio Ocaña, su padre aseguró que sigue en pie, aunque no “andará paseando” por Villahermosa. La última ubicación de la carroza fúnebre fue registrada en Coatzacoalcos, Veracruz, desde donde viajará a la capital tabasqueña para recorrer todo el periférico hasta donde le realizarán las ceremonias, en las que la gente y prensa podrán estar presentes, aunque no adentro.

El joven actor va a ser sepultado con una misa a cuerpo presente (Foto: Captura de pantalla de Twitter: @vengalaalegria)

Cabe recordar que durante la tarde del pasado 30 de octubre se llevó a cabo el velorio del actor en la funeraria Gayosso, ubicada en Santa Mónica, en el Estado de México. Desde aquí la caravana partió hacia Tabasco, territorio al cual llegará para descansar en paz.

Posteriormente, y a manera de cierre para este triste ciclo, Pérez mencionó que se encargará de que este atroz crimen, sin importar las diferentes y encontradas versiones oficiales, no quedará impune.

“Esto es un ciclo, se acaba esto e iniciamos luego las investigaciones. Yo primero hago mi trabajo como padre, que quiero a mi hijo, que descanse en paz, y de ahí yo me encargo de que esto no quede impune”, indicó Octavio Pérez al tiempo que enlistó algunos de los crímenes que “tiro por viaje” suceden en México, como homicidios y feminicidios.

Finalmente le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que lo apoye en el caso como un acto de solidaridad con alguien procedente de su mismo estado, al cual, en diferentes ocasiones, le expresó su cariño y respaldo.

El cuerpo de Ocaña fue trasladado desde el Estado de México hasta Tabasco por carretera (Foto: Twitter)

“Mi hijo fue una figura pública y es tabasqueño, el presidente es tabasqueño, esperamos que nos apoye. Nunca le he pedido nada a nadie, pero en esto sí le pido que por favor nos eche la mano, porque esto no se va a quedar así. Esto fue una barbaridad lo que hicieron (...) Parado no me voy a quedar. Esto no se acaba, esto inicia”, solicitó.

Dentro del último reporte oficial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) destacó que el joven actor se disparó a sí mismo, además de que había consumido alcohol y marihuana, pues en la inspección realizada a la camioneta se encontraron tres latas de cerveza vacías, así como una botella de vidrio con etiqueta “José Cuervo Tradicional”, que también estaba vacía.

Asimismo, el dictamen de toxicología que se le realizó determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

SEGUIR LEYENDO