María Conchita Alonso arremetió contra Gustavo A. Infante por vacunas contra COVID-19

El sábado pasado, María Conchita Alonso lanzó un comunicado para establecer su postura ante lo dicho por el periodista Gustavo Adolfo Infante durante uno de los programas que conduce. El comunicador, presuntamente, cuestionó la postura antivacunas de la cubana y especuló que sus cuentas en redes sociales podrían ser dadas de baja.

A través de su cuenta de Instagram, la cantautora y actriz publicó un documento dirigido especialmente al conductor de De primera mano en Grupo Imagen: “¿Cuál es tu problema conmigo?, ¿qué te he hecho yo a ti? Eras un periodista a quien respetaba, y ahora, así , de repente, de un día para otro, me tienes montada una guerra”, se lee en el escrito.

Posteriormente, defendió su derecho a emitir sus opiniones respecto a las vacunas contra la COVID-19: “O sea, ¿ejerciendo mi derecho a la libertad de expresión compartiendo mis creencias estoy atentando contra la vida de alguien? Sabiendo lo que sé y quedarme callada lo es, y sin embargo, a nadie le digo que haga o no haga nada”, continuó.

Para concluir, María Conchita citó la célebre frase del expresidente mexicano Benito Juárez, “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Además, aclaró las razones por las que no pudo ofrecer una entrevista al periodista mientras fue parte del show Grandiosas, como relató el comunicador.

“Me enteré que nos ibas a entrevistar 10 minutos antes, ¿cómo iba a poder darte una entrevista? si pocos días después de que comimos (...) sales diciendo en tu programa que me cerrarán las redes, sólo por el hecho de no pensar como tú. Eso se llama falta de respeto. Control. Totalitarismo. Es triste”, concluye en el comunicado.

En la publicación, María Conchita adjuntó un video de la presunta reunión que tuvieron ella y Gustavo Adolfo Infante en un restaurante, previo a que él abordara su caso en la televisión.

A manera de réplica, Gustavo Adolfo Infante respondió al comunicado con un video que publicó en su canal de YouTube titulado Le respondo a María Conchita Alonso: “Siempre te he respetado, siempre te he admirado, siempre te he tenido en una alta estima. Sé todo lo que has hecho”, comenzó.

“Yo no puedo estar de acuerdo, con todo el cariño y admiración que te tengo, que digas que siento un líder de opinión, no te vas a vacunar. Porque no ese ejemplo estás creando una conciencia que puede causar la muerte de alguien (...) Yo creo que es muy peligroso decir, ‘no se vacunen’ o ‘yo no me vacuné'”, continuó.

También aseguró que el mensaje que le dirigió durante su programa fue sacado de proporción: “Yo te sigo respetando, te sigo queriendo y te sigo admirando”, concluyó, remarcando el amor y el cariño que siente por la cubana.

Por su parte, la famosa causó revuelo desde inicios de este año, cuando realizó unas fuertes declaraciones sobre la vacuna contra la COVID-19. Durante una entrevista con Ventaneando, la cantante de nacionalidad cubana, venezolana y estadounidense, compartió su punto de vista.

“Ni loca soy un conejillo de indias porque eso es lo que ellos están haciendo. Somos el conejillo de indias. Es imposible que en menos de un año tengan una vacuna que ellos sepan que funciona”, dijo para Ventaneando.

La actriz que trabajó en Hollywood en los años ochenta piensa que el miedo es la herramienta que usa, según ella, una élite conformada por un grupo de personas a nivel mundial quienes quieren ejercen un tipo de control absoluto de la población mundial.

