Alejandra Guzmán y Luis Miguel son algunos de los famosos involucrados en los “Pandora Papers”

Fotos: @lmxlm / @laguzman

Alejandra Guzmán, Shakira y Luis Miguel, son unos de los nombres que resaltan en los documentos filtrados de los Pandora Papers, en donde se expone la riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero a las que empresarios y figuras publicas han recurrido en los últimos 20 años.

En los últimos días, se ha revelado una lista extensa de famosos que están involucrados con estos documentos, pero entre los que más destacan son los cantantes mexicanos Luis Miguel y Alejandra Guzmán. Ambos, con casos relacionados por crear empresas denominadas offshore.

Aunque ninguno de los dos cantantes ha hecho alguna declaración publica, los nombres que aparecen en los Pandora Papers se encuentran bajo investigación internacional.

Los Papeles de Pandora señalan que la cantante compró un inmueble de lujo a través de una empresa fantasma registrada como Frida Enterprises Corp , en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio que se destaca por sus privilegios fiscales y su confidencialidad. Desde 2014, Alejandra Guzmán es la única accionista de la compañía creada a través de diferentes despachos de abogados del territorio Británico.

Este no es el único escándalo en el que se le ha visto envuelta, pues hace unos meses atrás, su hija Frida Sofía hizo públicos los abusos que sufrió durante su infancia por parte de la cantante y de su abuelo, quien presuntamente abuso sexualmente de ella.

En 2018, bajo el nombre de Frida Enterprises Inc, la cantante mexicana adquirió un penthouse en el condominio Aria on the Bay, Miami, en una torre residencial frente al mar de 53 pisos y con lotes ofrecidos entre los 400.000 y los 10 millones de dólares. Aunque tener una sociedad offshore no es ilegal, sin embargo en muchos casos, estos se prestan para hacer fraudes fiscales y evadir impuestos.

Luis Miguel fue uno de los nombres que más reslató en los Pandora Papers . (Photo by Lalo Yasky/WireImage)

Por su parte, el cantante Luis Miguel formó a mediados de 2013 una sociedad en las Islas para comprar el Sky, un lujoso yate de 25 metros. La embarcación fue adquirida a nombre de Skyfall Marine Ltd, en la que el Sol de México es el único accionista y su hermano, Alejandro Gallego Basteri, está reportado como director.

El Yate tiene un diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora, y se caracteriza por sus acabados de lujo. Fue uno de los yates en donde se le vio al cantante siendo anfitrión de fiestas exorbitantes y pasarela de sus diversas conquistas románticas, además de ser el refugio durante la pandemia del cantante.

Esta no es la primera vez que a Luis Miguel se le ve involucrado en deudas millonarias, en En 2017, otro yate de Luis Miguel fue embargado por deudas, sin embargo, pudo llegar a un acuerdo para que no fuera trasladado a prisión.

El Yate de Luis Miguel tiene un diseño italiano, cuatro camarotes con capacidad para ocho pasajeros, 25 metros de eslora, y se caracteriza por sus acabados de lujo

Las deudas millonarias de el Sol de México, han sido tema de conversación entre los medios por muchos años, incluso se espera que en la serie biográfica del cantante Luis Miguel: La serie, se aborde parte de la problemática que vivió durante 2006 - 2007 con sus adeudos millonarios.

Los Papeles de Pandora, es un trabajo colaborativo de más de 600 periodistas internacionales de 117 países, en los que se revela que diversas celebridades internacionales gestionan sus fortunas a través de sociedades y bufetes de abogados y se encuentran bajo la mira por su uso frecuente para la evasión fiscal y por ocultar el rastro del dinero de las celebridades que se cuentan por decenas en todo el mundo.

Esta investigación ha causado que diversos países pongan bajo investigación a distintas celebridades y sus transacciones en las Islas Británicas.

