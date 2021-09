El estreno de “La casa de papel”: qué puedes esperar de la quinta temporada en Netflix

La casa de papel: parte 5. Foto: Instagram @lacasadepapel

El último viernes la plataforma de streaming Netflix sorprendió a sus usuarios con el estreno del primer volumen de la última entrega de la aclamada serie española La casa de papel, cuyo nombre se viralizó en México a pocas horas de su lanzamiento.

La última entrega de la historia protagonizada por Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente e Itzar Ituño fue divida en dos volúmenes por decisión del equipo de la serie liderado por Álex Pina y Esther Manríquez, según anunciaron al momento de presentar el proyecto.

“Cuando empezamos a escribir la parte cinco en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen”, dijo el productor Álex Pina según reportó la página especializada en cine Sensacine.

Alerta, spoilers.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

Y es precisamente el final de este primer volumen que ha dejado a los espectadores y seguidores de la serie que se estrenó en 2017 y que se ganó al público con las cardiacas peripecias de los atracadores de mono rojo y con canciones de lucha y resistencia, como Bella ciao, con suma emoción y algunos sentimientos encontrados.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

Desde Twitter, cientos de usuarios han reaccionado a la despedida de uno de los personajes centrales de la serie: Silene Oliveria “Tokio”, interpretada por la actriz de 32 años Úrsula Corberó, y cuya muerte ha orillado a los internautas a explotar su creatividad con algunos memes e imágenes.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

En la red social, las reacciones a la temporada han sido mayormente positivas. Especialmente en cuanto a la calidad de este primer volumen se refiere. Sin embargo, la muerte de Tokio causó conmoción entre los espectadores.

Abundaron los tuits en remembranza de las mejores escenas del personaje. En especial, la que comparte con Raquel Murillo, interpretada por Itziar Ituño, durante el primer episodio de esta temporada, en donde recuerda a su gran amor, quien falleció después de un asalto.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

También hubo quien lamentó que Tokio y Rio, interpretado por Miguel Herrán no terminaran juntos, pues ambos tuvieron una relación que enterneció al público desde las primeras temporadas.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

No obstante, también hubo quien recordó una teoría popular entre los fanáticos: que Tokio no podría morir porque es ella quien supuestamente narra la historia desde la cárcel, lo que impediría que ella fuera asesinada.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

Sin embargo, esta teoría fue negada por la misma Úrsula, quien desde la cuenta de Instagram de la serie habló sobre si esto sería o no sería así: “He oído es teoría varias veces. Siento decir que no. No esta grabando, no está diciendo todas esas cosas desde la prisión”, adelantó.

Por otra parte, el director de la serie Álex Rodrigo compartió con los seguidores de la serie algunos datos sobre su trabajo y aseguró que el cuarto episodio de esta primera entrega fue “el mayor reto de mi carrera”.

FOTO: Instagram/@lacasadepapel

Desde su cuenta de Twitter, el cineasta explicó que: “En el campo emocional, me anclé a un drama romántico homosexual dentro de una guerra. Eso me parecía increíble”, escribió y añadió que para imaginarse todos los detalles del episodio solicitó el trabajo de un dibujante profesional de storyboards por primera vez.

“Desde guion se marcó muy acertadamente a no intentar jugar con el destino Tokio a modo de sorpresa. Todo se masca en un determinismo dramático”, explicó. “Esto permitía sembrar detalles ya en el capítulo cuatro”.

SEGUIR LEYENDO: