“Mi ambición es pasar a la historia”: qué dijo Roberto Palazuelos sobre su intención de ser gobernador de Q. Roo

El actor mexicano Roberto Palazuelos reveló que pretende convertirse en gobernador del estado de Quintana Roo, en donde posee algunas propiedades, a tan sólo unas semanas de anunciar su retiro de las telenovelas.

Durante una entrevista con Radio Fórmula, el también conocido como “Diamante negro” reveló sus intenciones en la arena política mexicana y aseguró que no quiere “irse de este mundo” sin aportarle algo al país del que es originario. Por lo tanto, uno de sus próximos objetivos es tener un cargo público.

“No tan inmediato, pero tengo muchas ambiciones de entrar a la política. No me quiero ir de este mundo sin aportarle algo a mi país, me gustaría ser un ejemplo de hacer las cosas bien. Mi ambición no es ni de poder ni de poder, ni hacer dinero, porque no pienso hacer ningún negocio mientras esté ahí”, aseguró.

“Mi ambición es pasar a la historia, no quiero morirme sin pasar a la historia como un gran gobernador”, continuó. Asimismo, reveló que antes de aspirar al cargo, buscará ser alcalde de Tulum, en donde se ha desarrollado en la industria hotelera.

El actor y empresario mexicano Roberto Palazuelos en la presentación de su línea de ropa Papi Palazuelos en la Expo Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Francisco Guasco

“Yo quiero por elección popular, creo que voy a empezar por la alcaldía de Tulum y después de ahí trataré de buscar la gubernatura”, concluyó. Además, Roberto retomó la información y la replicó desde su cuenta oficial de Instagram.

Hasta el momento no es claro si Roberto se unirá a las filas de algún partido político o si buscará postularse de manera independiente. Sin embargo, el “Diamante negro” recibió el apoyo de los conductores de Ventaneando, quienes durante un programa opinaron sobre su decisión.

Tanto Pati Chapoy, Pedro Sola, Ricardo Manjarrez y Daniel Bisogno opinaron positivamente sobre esta decisión del exactor de telenovelas: “Yo también (votaría por él) la verdad sí se lo merece. Además, es de esas pocas personas que no se le ve ningún interés de tipo económico como para llevarse un bien propio y eso se agradece”, expresó Bisogno.

Por otra parte, Roberto recientemente anunció su retiro del mundo de las telenovelas. Sin embargo, el retiro fue breve, pues días después destapó que será parte de un nuevo programa de televisión nombrado Perdiendo el juicio, donde trabajará con el productor Guillermo del Bosque.

(Foto: @robertopalazuelosbadeaux/instagram)

A través de su cuenta de Instagram, Palazuelos adelantó que está trabajando en la serie de Televisa y cuál será el personaje que interpretará: “Próximamente por el canal de las Estrellas “Perdiendo el juicio”, un programa del productor Memo del Bosque y vamos al aire este mes”.

En la postal, Palazuelos apareció sentando en una silla con un gran respaldo, enfundado en un atuendo característico de los jueces norteamericanos, con una túnica negra a juego con una corbata roja, y sosteniendo un mazo de juez con la mano izquierda.

Al instante, los fans del conocido empresario expresaron su alegría al conocer que seguirán disfrutando de su carisma y talento actoral en la televisión: “Gracias al universo que ha conspirado para poder verte más seguido”, “Mucho éxito”, “¿Cuál de todos los juicios? ¿el de la cordura o el legal?”, “Ay porque eres tan guapísimo”, “He dicho, caso cerrado”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Antes de Perdiendo el juicio, Roberto Palazuelos había tenido algunas participaciones en la serie cómica 40 y 20, la cual es protagonizada por su amigo Jorge “el Burro Van Rankin”, Michelle Rodríguez y Mauricio Garza.

