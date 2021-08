“Lo único ‘fake’ son mis boobies”: Chiquis Rivera reaccionó al éxito de “Mi problema”y sus cambios físicos

"Chiquis" Rivera detalló como sigue después de haber contraído el coronavirus (IG: chiquis)

La cantante Chiquis Rivera habló sobre el éxito del tema “Mi problema” con un feroz mensaje en su cuenta de Twitter. A dos días de su lanzamiento, el video musical es tendencia en la plataforma de video YouTube.

A través de su cuenta verificada en la red social, Chiquis aseguró que el éxito del tema y de su carrera como artista es orgánico, a diferencia de algunos arreglos estéticos a los que se ha sometido a lo largo del tiempo.

“Mis seguidores en las redes sociales, mis views en YouTube, los premios que me he ganado... todo ha sido orgánico, gracias a Dios”, escribió. “Aquí lo único ‘fake’ (falso) son mis boobies y unos cuantos retoques, pero eso no le hace daño a nadie”, concluyó con un emoji de un beso.

CAPTURA: Twitter/@Chiquis626

En la red social, algunos seguidores le respondieron: “Ve por ello, reina”, “Como debería de ser, porque te mereces todo lo que has recibido”, “Todo es gracias a tu trabajo y dedicación” y “Eres una persona increíble, como tu mamá te enseñó”.

Al momento, el video del tema que estrenó Chiquis el pasado viernes cuenta con más de 181 mil visualizaciones y ocupa el puesto número 29 en las tendencias de YouTube en México. Asimismo, alcanzó la cifra de casi 13 mil me gusta, según se observa en el sitio web.

En el video, protagonizado por la propia Chiquis Rivera, abundaron los comentarios que celebraron la canción: “Amo la canción y el video, son hermosos”, “Chiquis, me encantó, has mejorado muchísimo, esta canción será todo un éxito, bendiciones” y “Felicidades, Chiquis, una interpretación maravillosa desde el cielo, Jenni te aplaude y se siente orgullosa de ti”, escribieron.

Portada del nuevo tema de Chiquis FOTO: Instagram/@chiquis

Aunado al triunfo de este nuevo tema, recientemente la hija de Jenni Rivera conmovió a sus seguidores en redes sociales cuando les narró una anécdota de su niñez, época en la que todavía no llegaba a la fama y vendía discos junto a su abuela en un tianguis de los Estados Unidos.

La hija de la “Diva de la Banda” relató que antes de ser la artista que es hoy y de obtener el reconocimiento del que actualmente goza, tuvo que enfrentarse a momentos sumamente duros. Aunque hoy los recuerda con cariño por pequeños detalles.

Como en otras ocasiones, la cantante recordó que ella creció con un apego enorme a Rosa Saavedra, madre de Jenni, y debido a la escasez de recursos que tenían, ella les ayudaba trabajando en un tianguis de California.

El recuerdo vino a su mente porque comió huevos cocidos, alimento que inmediatamente le remite a su infancia, según narró en su cuenta de Instagram hace unas semanas. (foto: archivo)

“Yo amo los huevos cocidos o duros, como les quieran decir, desde los cuatro años que iba yo al swap meet (mercado de pulgas) con mi abuelita, con mis abuelitos. Mi abuelito iba a ayudarnos a poner el puesto, pero mi abuelita y yo nos quedábamos a vender los cassettes, ahí en el swap meet, en Paramount”, recordó Chiquis.

“Me despertaba a las cinco de la mañana y siempre me daba ella mis huevitos cocidos y eso era lo que yo desayunaba. Ya con mi chocolatito de Abuelita y un pan, un bolillo, más bien, y yo bien contenta con mis huevitos que me recuerdan mucho a mi niñez, de esos días hermosos que vivíamos en el swap meet”, narró.

