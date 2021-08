Cómo apoyó Juan Pablo Medina a su novia Paulina Dávila por su proyecto en Netflix

Foto: Instagram/@juan_pablomedina

La salud de Juan Pablo Medina continúa preocupando a todos a su alrededor, pero a pesar de que hace unas semanas fue internado de emergencia a causa de una trombosis que puso en riesgo su vida y luego la amputación de una de sus piernas, el actor de La Casa de las Flores cuenta con el mejor ánimo para reactivar su salud y hasta darle apoyo a su novia Paulina Dávil por el proyecto que llegará a las pantallas por Netflix.

Fue a través de redes sociales donde la actriz de Pérdida compartió su alegría por participar en este proyecto que promete mucho dentro de la plataforma de streaming.

“No me alcanzan las palabras para despedirme de esta experiencia salvaje que vivimos juntos. Gracias a todas y todos los que hicieron parte de este viaje mágico que muy pronto compartiremos con el mundo! Este proyecto cambió mis días, aprendí muchísimo y sobretodo conocí gente increíble que me llevo conmigo en el corazón”, comenzó en el extenso posteo.

“Gracias, gracias, gracias por este regalo de la vida y a mis compañeros de #ritmosalvaje (Ritmo Salvaje) los que están y los que no en este post ( me faltaron muchos y no me dejo tagguear a todos ) los quiero y espero verlos pronto!”, comentó.

(Foto: Instagram / Paulina Dávila)

Fue tras esta publicación que “El Chespi”, como también se le conoce al actor de Club de los Idealistas, reaccionó de manera amorosa y tierna para Dávila, quien lo ha acopañado durante la batalla de salud que enfrenta y que ahora busca enfrentar para iniciar nuevos proyectos al lado de su amigo el productor, Óscar Uriel.

Juan Pablo Medina le didicó en Instagram algunos emoticones de beos, corazones y caritas enamoradas, lo que pronto hizo reaccionar a los fanáticos de la pareja que han sabido afrontar esta dura batalla juntos desde el inicio.

En la publicación, la actriz resaltó que la imagen que publicó, vestida con un ajustado y sensual vestido en animal print es el resultado de la primera foto de la fantástica @renatabolivar (nombre de su personaje Renata Bolivar) y que le dejó “la nostalgia del último día de rodaje”.su novia Paulina Dávila

Dentro del elenco también estarán Greeicy Rendón, el cantante Pedro Capó, Manuel Turizo, quien se rumora que podría ser uno de los protagonistas, y la exreina Paulina Vega y la producción corrió a cargo de Netflix y Caracol Tv.

Entre la descripción que compartió la empresa de streaming Latinoamérica, resaltan que esta nueva cinta es protagonizada por jóvenes apasionados por el baile y la actuación.

Juan Pablo Medina se encuentra nominado a lado de actores de grande nivel. (Foto: @oscaruriel71/ Instagram)

“Unos se enamorarán, otros se rebelarán, y todos, al final, definirán su camino, su futuro y su indentidad, más allá de que su camino, su futuro, su familias y hasta ellos mismos esperarían”, se detalló a través de las redes sociales de Netflix.

Maite Perroni, Camila Valero, Erendira Ibarra, Natacha Dupeyrón, Miguel Rodarte y otros actores no tardaron en pronunciarse sobre el mismo posteo de Instagram y es que esta noticia alegró a más de uno en la red social.

LA HISTORIA DE JUAN PABLO MEDINA

La condición médica del actor fue confirmada hace unas semanas por su equipo de representación a través de sus redes sociales y desde entonces ha preocupado a más de uno.

“Nos dirigimos a ustedes para conformarles que Juan Pablo Medina se encuentra estable y en recuperación, en compañía de sus seres queridos después de haber pasado por un estado crítico de salud”, expresó hace casi tres semanas.

(Foto: Instaggram / Juan Pablo Medina

Desde entonces el actor se ha enfrentado a una dura lucha por recuperar su salud y justamente esta semana fue nominado por La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) como Mejor Actor por la cinta El Club de los Idealistas que fue estrenada en 2020.

Desde hace unas semanas se ha dicho que Juan Pablo Medina ya tiene mejor ánimo para continuar con sus proyectos, por lo que ya existen proyectos que lo regresarán a los escenarios más pronto de lo esperado.

“Fue mi primer contacto con Juan Pablo después de su crisis de salud. Lo veo a destiempo y digo ‘Qué increíble que haya sido este pretexto para volver a estar en contacto’”, se sinceró Óscar Uriel.

De acuerdo con esta persona, el actor fue dado de alta el pasado 13 de agosto y aunque en cierto momento de su lucha contra la enfermedad que lo aquejó sí se sintió triste, ahora que tiene un nuevo estado de ánimo y “se siente agradecido con Dios porque está con vida, disfrutando del amor de la gente que está a su alrededor y apapachado por su novia Pau (Paulina Dávila)”.

Sobre las terapias y su nuevo estilo de vida, la misma persona añadió: “Sigue con terapias y en rehabilitación para adaptarse a este cambio en su vida, pero también está viendo opciones sobre qué va a hacer el día de mañana cuando ya tenga que retomar su vida, lo cual va a ser más pronto de lo que se imaginan. Ahorita pidió unas vacaciones con la familia y está en Valle de Bravo”.

