Jason Statham y Rosie Huntington-Whiteley esperan su segundo hijo

La supermodelo anunció esta mañana la espera de su segundo bebé, tras cinco años de compromiso con Jason Statham (Foto: REUTERS/Henry Nicholls)

Esta tarde Rosie Huntington-Whiley anunció que espera un bebé de su prometido, Jason Statham, con una foto de su baby bump dio la noticia, aunque sin profundizar en detalles sobre el nuevo miembro de la familia.

Hace cuatro años, la modelo inglesa y el actor de películas de acción Jason Statham, trajeron al mundo a su primer hijo, Oscar. Ahora la pareja espera a su segundo hijo; Rosie lo dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, con una serie de fotografías.

En las imágenes que compartió la también actriz muestra diferentes estilos con los que viste diariamente y que le ayudaron a ocultar su baby bump, pero en la última foto, con posó con un ajustado vestido blanco, en el que es evidente el avanzado embarazo.

Rosie compartió cómo a través del tiempo se fue haciendo mas notable su "baby bump" (Foto:Instagram/@rosiehw)

“Taaa daahhh!! #round2″, escribió en la descripción de las imágenes que compartió este jueves, sin dar algún detalle.

Rápidamente su foto se llenó de mensajes en los seguidores y colegas la felicitaron por su futuro bebé, reuniendo más de 5 mil comentarios y casi un medio millón de “me gusta”, entre ellos Eiza González, quien escribió: “Aawwww felicidades a ustedes dos!!”.

La revelación de su embarazo sorprendió a sus seguidores y al mundo de la moda, pues la supermodelo no había mostrado siquiera señas de estar esperando un bebé a pesar de las fotografías que sube casi a diario enseñando su outfit del día.

Por su parte, Jason Statham no ha hecho ninguna declaración al respecto.

La pareja se conoce desde hace 11 años y hace cuatro trajo al mundo a su primer hijo, Oscar (Foto: Robyn Beck / AFP)

La pareja actualmente lleva 11 años de haberse conocido y cinco de comprometerse. Actualmente son una de las parejas más sólidas y llamativas de Holywood. Su historia se remonta al Festival de Coachella 2010, en donde coincidieron por primera vez.

Al poco tiempo comenzaron su noviazgo, aunque fuera de las cámaras, como han mantenido gran parte de su vida privada. La edad de los artistas fue una de las principales cosas que llamaron la atención cuando comenzaron a salir juntos, sin importar la persecución de los paparazzi.

Y es que Statham es 20 años mayor que la británica, pues mientras él actualmente tiene 54 años, ella 34. La diferencia de edades no fue impedimento para que su relación se mantuviera en pie a lo largo de estos años, siendo en el 2016 el momento en que evidenciaron su amor dando el siguiente paso.

Durante la entrega de los Golden Globe Awards del 2016, los novios llegaron aparentando ser una pareja más entre los invitados de la ceremonia, pero Rosie sorprendió al público de la alfombra roja al tomar por el brazo al actor y hacer evidente que portaba una lujosa joya en su mano.

91st Academy Awards – Vanity Fair – Beverly Hills, California, U.S., February 24, 2019 – Jason Statham and Rosie Huntington-Whiteley. REUTERS/Danny Moloshok

La pareja no se mostró dispuesta a compartir con los medios los detalles de cuándo fue que se comprometieron y cómo fue este especial día, pero se cree que pudo haber sido poco después de haber cumplido cinco años de noviazgo, aniversario que celebraron en Phuket, Tailandia.

En una entrevista la ex ángel de Victoria’s Secret reveló que considera a Jason como su alma gemela y en sus planes a futuro estaba tener una familia. “Tener una familia es algo que pienso a ciencia cierta, viva aquí en Estados Unidos o en Inglaterra. Pero no siempre es tan simple como eso… no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero será interesante averiguar, ¿no? Y nada será perfecto, estoy segura”, dijo para ELLE.

Al año de que se diera a conocer su compromiso, llegó su primogénito Oscar a quien le dieron la bienvenida con mucho amor y emoción a través de redes sociales, pero actualmente también lo han mantenido lejos de los medios.

SEGUIR LEYENDO: