“¿Otra vez lo mismo?”: por qué Lucero no ha regresado a los telenovelas

La famosa actriz confesó que se encuentra esperando un proyecto que llene sus expectativas. (Foto: @luceromexico/ Instagram)

En medio de la sorpresa por su regreso a la pantalla chica, Lucero reveló por primera vez la razón por la que no ha aceptado ninguna propuesta para retomar la actuación, que en su caso dejó grandes clásicos televisivos como Lazos de amor.

Con el pretexto de su también regreso a los programas de concursos como parte del jurado en El Retador, “La novia de América” confesó que el motivo por el que no ha vuelto a protagonizar alguna novela es que no se ha visto interesada en algún proyecto.

“En cuanto a las telenovelas, pues tendrán que escribir una que me guste, porque yo leo y leo historias que me mandan y digo: ‘¿Otra vez lo mismo?’. Eso ya no. Entonces prefiero esperar, sé que vendrá algo y no hay prisa de mi parte”, reveló “Lucerito”, para la revista.

Actualmente, la actriz es jueza del programa 'El Retador', junto a Itatí Cantoral y Manuel Mijares. (Foto: Las Estrellas)

“Quiero algo que pudiera ser parecido a lo que se hacía antes. Yo pienso que las telenovelas de antes, los grandes clásicos que he hecho como Soy tu dueña, son novelas muy espectaculares que tienen muchos elementos, tal vez un poco irrepetibles”, contó la también cantante de 50 años.

Las características a las que se refirió la actriz de Fiebre de amor son actrices y actores que ya han fallecido o historias que le ofrezcan algo nuevo al público. “Muchas cosas que plantean las he visto en películas, otras ya me sé la historia y en qué va a terminar, no son personajes que representen para mí un reto”, sentenció la cantante de Corazón a la deriva.

Y recalcó que es paciente en el tema, ya que no considera que la edad sea un impedimento para ella. “Sé que el momento llegará, no hay prisa, porque para hacer algo bueno no hay prisa, y yo siento que soy del tipo de actrices que puede trabajar a cualquier edad”, confirmó la también empresaria.

Lucero considera que, para regresar a las novelas, debe ser con una historia que supere a las que ya ha hecho antes. (Foto: Captura de pantalla/ TL Novelas Youtube)

Además, reveló que fue esta misma razón por la accedió a formar parte del elenco de El Retador, pues su confianza en el productor Rubén Galindo le garantizó algo novedoso. “Es un formato nuevo, diferente, único, que no es copia de nada”, compartió Lucero.

Este programa está conducido por Consuelo Duval, además de que el jurado está también conformado por Itatí Cantoral y Manuel Mijares, ex esposo de la cantante.

“Tenemos una relación muy inteligente, llena de respeto y cariño porque tenemos dos hijos maravillosos que son nuestro mayor tesoro, entonces, hemos aprendido a convivir”, aseguró la cantante de Tanto para la revista TVNotas.

Ambos artistas mantienen una relación amistosa. (Foto: Instagram/@lucerito_mijares_hogaza)

Lucero y Manuel Mijares han mantenido una relación amistosa desde su separación en 2011 tras 14 años de matrimonio, del cual nacieron dos hijos: Lucero y José Manuel. Respecto a volver a trabajar con el padre de sus hijos, la actriz se encuentra más que feliz.

Confirmó que, a pesar de su relación con su ex, se encuentra bien y estable con su actual novio, el empresario Michel Kuri. “Afortunadamente, con mi eterno novio, porque somos los eternos enamorados, estoy feliz de la vida. No nos hemos separado, estamos muy contentos juntos”, aseguró “La novia de América”.

Lucero aseguró además que Kuri se ha mostrado a favor de su relación con Mijares, y que, aunque no se conocen, los dos mantienen un gran respeto por el otro.

“El tiempo que llevamos juntos (Michel Kuri y ella), la confianza y la seguridad con la que nos comunicamos hace que no haya ningún problema. Yo estoy feliz con mis hijos, mi novio, mi exesposo y mi familia, todo está muy tranquilo y vale la pena disfrutarlo, reveló la actriz de Mañana es para siempre.

