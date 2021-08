En bikini y con una nueva actividad: así disfruta Martha Higareda de sus días de descanso

La actriz mexicana Martha Higareda causó revuelo en redes sociales con unas instantáneas en bikini desde sus vacaciones en Los Cabos, en Baja California, México.EFE/ Coloürscmx /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

La actriz mexicana Martha Higareda causó revuelo en redes sociales con unas instantáneas en bikini desde sus vacaciones en Los Cabos, en Baja California, México.

Desde su cuenta de Instagram, la actriz de Cásese quien pueda compartió algunas instantáneas de sí misma en el paradisiaco destino turístico. En una instantánea aparece en el lujoso hotel Viceroy, descansando junto a lo que parece un jacuzzi.

“Tómate el tiempo para oler las rosas y el eucalipto y los aceites esenciales”, escribió Martha en la publicación que al momento concentra cientos de ‘me gusta’. En la fotografía la actriz de Amarte duele presumió su delgada silueta en un top color carne y la parte de abajo color rosa fosforescente.

FOTO: Instagram/@marthahigaredaoficial

“Te amo”, “perfecta” y “Wow, eres súper linda”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en la publicación. Aunado a esta postal, Martha compartió otra fotografía en donde posó con un bikini color blanco a juego con una pantaleta azul.

“Cuando la vida se detiene por un momento y todo está mejor que bien”, escribió sobre esta fotografía que compartió el domingo último. De nueva cuenta, los seguidores de Higareda no dejaron de elogiarla y de halagar su belleza con cientos de comentarios.

Por otra parte, a mediados de julio la actriz compartió que hizo realidad uno de sus más grandes sueños, pues practicó por primera vez tiro con arco, luego de que lo deseó durante muchos años.

FOTO: Instagram/@marthahigaredaoficial

A través de la misma red social, Higareda compartió un video en donde está practicando tiro con arco: “Qué deporte tan increíble. El enfoque, el entrenamiento... me encanta. Por muchos años quise practicar este deporte y hoy el sueño se hace realidad”, comenzó en la publicación.

“Fue mi primera vez usando arco y flecha. Completamente en el momento, sin distracciones, enfocada. Me encantó este deporte. Maybe I’m hooked for life (quizá estoy enganchada de por vida)”, concluyó sobre su experiencia con el deporte.

Lo cierto es que la actriz tiene muy buenas habilidades en cuanto a deportes se refiere y cuida su figura también con el baile, como recientemente dejó ver en redes sociales. Y es que hace algunas semanas, compartió un video en donde se le ve bailando muy alegre y contoneando las caderas al ritmo de una salsa con un compañero de baile.

FOTO: Instagram/@marthahigaredaoficial

En el clip el compañero de Martha incluso logra alzarla por los cielos y darle una voltereta, a lo que Martha responde con una sonrisa de oreja a oreja: “La vida es un carnaval. Hay que reír, hay que gozar. Bailando salsa porque... ¿por qué no?”, escribió en esa ocasión.

Respecto a sus relaciones sentimentales, Martha Higareda alzó una ola de especulaciones luego de que se dejó ver junto al supuesto exnovio de Yanet García, el exfutbolista estadounidense Lewis Howes, durante un viaje a Las Vegas.

Hace unas semas se dio a conocer el rompimiento entre el exdeportista y la también conocida como “La chica del clima”, quienes sostuvieron una relación durante al menos tres años, que supuestamente habría llegado a su fin porque él habría iniciado una relación con Martha.

Martha Higareda alzó una ola de especulaciones luego de que se dejó ver junto al supuesto exnovio de Yanet García, el exfutbolista estadounidense Lewis Howes, durante un viaje a Las Vegas. (Foto: Instagram/@thebigpygmy)

Sin embargo, la misma Martha negó que exista una relación con el deportista aunque admitió que quizá existe una posibilidad.

“Lo mío es súper reciente y no soy su novia, todavía me tiene que ganar... estoy muy contenta de ver que estamos súper alineados, tenemos los mismos valores y los mismos principios y hasta ahí vamos”, aseguró haces unas semanas a las cámaras de Ventaneando.

SEGUIR LEYENDO: