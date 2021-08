Eduardo Capetillo arrasa en Instagram con estas cinco fotos

(Foto: bibygaytan / Instagram)

Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo) realizó varias publicaciones en su popular cuenta de Instagram que nos están dando mucho de qué hablar. Los cinco posteos de historias y fotografías sumaron más de 88.855 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares fueron:

(Foto: Instagram / Eduardo Capetillo)

El galán de telenovelas compartió su felicidad por celebrar un aniversario de mucho amor al lado de su esposa, la también actriz, cantante y bailarina, Bibi Gaytán.

“27 años de mucho amor felicidades reina mía, gracias por todo tu amor, te adoro”, escribió al lado de una fotografía en compañía de la madre de sus hijos: Alejandra Capetillo, Eduardo Capetillo Jr., Ana Paula Capetillo, Manuel Capetillo y Daniel Capetillo.

Esta publicación obtuvo 60.656 Me gusta y varios comentarios de los fieles seguidores de la pareja.

(Foto: Instagram / Eduardo Capetillo)

Capetillo dejó ver parte del festejo que tuvo por el Día del Padre y el cumpleaños de sus hijos más pequeños: Manuel y Daniel.

“Father’s Day and birthday party. Felicidades hermosos”, escribió el también cantante al lado de una fotografía en la que apareció con su esposa Bibi y los pequeños.

Esta publicación obtuvo 42.640 Me gusta y miles de comentarios de apoyo de sus seguidores, como: “Preciosos”, “Feliz Día del Padre”, “Hermosos, todos”, “Hermosa familia”, “Bellos mi Capetillo, Feliz Día del Padre” o “Se te quiere montones”.

(Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

Tras destapar que sufrió cáncer de piel hace algunos años, el actor quiso dar más detalles de la enfermedad que vivió hace algunos años y lo hizo a través de su cuenta de Instagram.

“Queridos amigos agradezco profundamente el interés y preocupación hacia mi persona, referente al tema del cáncer en la piel del que hablé en el programa de mi hija Ana Paula. Quiero aclarar que hace algunos años me retiraron un melanoma maligno (cáncer) esto fue un episodio aislado y fue producto de la excesiva exposición a los rayos solares SIN la debida protección, me reviso una vez al año y hasta ahora todo está BIEN afortunadamente, para mí, no más Sol y cuando lo hay, con mucha protección solar, si se toman las debidas precauciones no hay por qué volver a pasar por eso, gracias”, detalló desde su red social.

(Foto: Eduardo Capetillo / Instagram)

También compartió algunos momentos en los que fue censurado o juzgado: “Sería una insensatez perdirle más a la vida... sería muy triste que las personas que realmente me importan me juzgarán por mi dinero o bienes materiales”.

Con esta publicación obtuvo 71.113 reproducciones y el apoyo de sus seguidores.

(Foto: Instagram / Eduardo Capetillo)

Hace unos días publicó su proceso para procurar su estado de salud y mostró algunos procesos de su tratamiento.

“Todo bien y bien, la prueba pasó. La pregunta es ¿qué le puede pasar al acero?”, escribió al lado de un video en el que mostró su mano conetado a un suero.

Eduardo Capetillo (Foto: Instagram@capetillo_eduardo)

Eduardo Capetillo Vázquez nació en la Ciudad de México el 13 de abril de 1970. Su padre era el torero Manuel Capetillo. Pertenece a la familia Capetillo, quienes tienen una larga tradición como toreros, sus hermanos son Manuel Capetillo de Flores y Guillermo Capetillo, es primo del también actor Raymundo Capetillo.

Está casado con la actriz y cantante Bibi Gaytán, su ex compañera de Timbiriche, con quien tiene cinco hijos. Su carrera comenzó cuando ganó el festival Juguemos a Cantar, donde obtuvo el segundo lugar con la canción «Mi grupo toca Rock», lanzada más tarde por Orfeón Records.

En noviembre de 1985, Eduardo Capetillo se integró al grupo Timbiriche, ocupando el puesto de Benny Ibarra. En julio de 1989, Capetillo dejó el grupo y comenzó su carrera como solista y es sustituido por Claudio Bermúdez. En 1991, lanzó su primer álbum Dame una noche. En 1993, sale su segundo álbum Aquí estoy y más tarde llegó su tercera producción discográfica, Piel ajena en 1995.

Participó en la versión teatral en español de Grease, Vaselina y en 1986 grabó su primera telenovela, Martín Garatuza. Con Mariana Garza protagonizó Alcanzar una estrella, trabajó con Bibi Gaytán, Paulina Rubio y Rafael Rojas en Baila conmigo. Se convirtió en un ídolo en el mundo latino gracias a títulos como Marimar, junto con Thalía, que fue vista en más de 150 países.

SEGUIR LEYENDO: