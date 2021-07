Paul Stanley hizo llorar a un niño en “Los Chiquillos de Hoy”

El pequeño Julio se decepcionó por tener a Paul Stanley como padrino (Foto: Cortesía Televisa)

El pasado lunes dio inicio la primera temporada de Los Chiquillos de Hoy, el nuevo reality del programa matutino de Televisa donde varios niños compiten cantando o bailando para obtener la oportunidad de participar en una telenovela.

Después de realizar su presentación bailando una canción de reggaetón en Hoy, Julio de 5 años comenzó a llorar al enterarse de que sería apadrinado por Paul Stanley, lo cual causó confusión y risas entre los conductores del programa.

Quien resulte ganador o ganadora del concurso tendrá asegurada su participación en la telenovela El alma cambia de piel, la cual será producida por Nicandro Díaz.

Los jueces que juzgarán las aptitudes de los participantes son Andrea Legarreta, Calos espejel y Mariana Ochoa. Por otra parte, los padrinos que competirán por tener al mejor talento apadrinado serán María Echeverría, Andrea Escalona, Lambda García y Paul Stanley.

Julio quería que Lambda lo apadrinara (Foto: Cortesía Televisa)

El formato del concurso le da la oportunidad al participante para elegir quién será su padrino entre quienes le otorguen dulces, esta ocasión Julio sólo obtuvo dulces de Paul Stanley, lo cual decepcionó a Julio, quien corrió hacia su mamá y comenzó a llorar.

“A mí, Julio me encantó, me gusta el reggaetón. Te voy a dar no uno, sino dos dulces”, dijo Paul. Por su parte Lambda García dijo lo siguiente: “Yo a ti Julio Jair, solamente te quiero decir que estás padrísimo y bailas increíble. Pero yo creo que sí te tienes que ir con Paul”.

Tras el incidente, los conductores bromearon sobre lo sucedido: “Algo traes con los niños”, dijo Galilea Montijo.

“Trabajar con niños es muy difícil, son los que te juzgan más y son muy sinceros”, dijo Paul en una entrevista para El Canal de las Estrellas después de lo sucedido. De la misma manera reveló que Julio quería ser seleccionado por Lambda García, lo que causó la decepción y posterior llanto del niño.

Paul afirmó que trabajar con niños "es muy difícil, pues son muy sinceros" (Foto: Cortesía Televisa)

Otro de los participantes que mostró su talento en el reality fue Germán Valdés, nieto del fallecido comediante Tin Tan, quien no fue elegido por ninguno de los padrinos.

Tras la decisión de los padrinos Galiliea Montijo, la presentadora del reality, le pidió al jurado su veredicto sobre el futuro del niño en el programa, a lo cual Andrea Legarreta respondió que “al final, el público es el que va a decidir con sus votos”.

Por su parte, Mariana Ochoa le preguntó al nieto de Tin Tan: “¿Tú quieres estar en el programa?”, a lo que Germán respondió con un “sí”, por lo que se le fue otorgada una oportunidad más para demostrar su talento.

Los participantes competirán por un lugar en la próxima novela de Televisa (Foto: Cortesía Televisa)

Legorreta defendió al niño, pues afirmó que los nervios y la presión por el nombre de su abuelo le afectaron a la hora de su presentación: “Yo creo que Germancito puede tener esta oportunidad porque siento que los nervios le ganaron y el público va a tener la oportunidad de volverlo a ver y tomar la decisión. Siento que es una gran carga el peso del nombre del abuelo, pero tienes que brillar por ti”.

Mariana Ochoa complementó lo dicho por Andrea pidiendo a Germán que mostrara su verdadero talento y dejara atrás la presión por el nombre de su familia: “Yo quiero escucharlo cantando otras cosas, que padre que venga de una familia de comediantes, de gente tan talentosa, de una dinastía; pero tienes que ser tú, yo te quiero ver cantando otras cosas y el equipo que te adopte tiene que hacer un buen trabajo contigo”.

