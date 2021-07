Así fue el romántico regalo que Julián Gil le dio a su novia periodista antes de que partiera a Tokio 2020

Julián Gil envió romántico regalo a su novia (Foto: IG @valmarin_r)

Julián Gil ya dejó atrás desde hace un tiempo su relación con Marjorie de Sousa y recientemente se le ha visto sumamente enamorado con la periodista Valeria Marín. En esta ocasión, la comunicadora compartió un tierno regalo que le dio el actor antes de que ella partiera a cubrir los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Fue en una publicación de Instagram, que la reportera de TUDN compartió con sus seguidores un bonito ramo de rosas con una tarjeta que su enamorado le dio anterior a su partida.

“Que tengas las mejores olimpiadas de tu vida! Te amo”, es el breve pero contundente mensaje que sostiene Valeria, mientras en su mano puede leerse un tatuaje con la leyenda “agradecida” en inglés.

Ante el regalo, Valeria Marín no tardó en mencionar lo importante que resultaba para ella tener la compañía y cariño de Julián.

“Pausa olímpica... te amo muy muy cabrón (perdón mi francés) pero llegar y ver este detalle, sin palabras”, comenzó a escribir.

(Foto: Instagram de Valeria Marín)

Asimismo, destacó que siempre quedaba anonadada con los gestos que el artista tenía hacia ella y que esto la hacía sentir muy contenta.

“Del otro lado del mundo y aquí estás conmigo. Nunca dejas de sorprenderme, gracias Juli por quererme así de bonito, por apoyarme tanto en lo que hago y por simplemente estar. No te puedo explicar lo que significas para mi, no hay palabras. Gracias, eres el mejor café que me pudo pasar, mi cómplice @juliangil”, externó.

Ante el emotivo mensaje de su novia, Gil también le respondió con una inocente broma que dejó entrever el cariño que ambos se tienen.

“Traté de llegar en una maleta por contrabando pero no me dejaron… Están prohibidas las importaciones jajajajajaa”, dijo el actor.

*Información en desarrollo...