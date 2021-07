“Falsa Identidad”: cinco razones para ver la serie protagonizada por Luis Ernesto Franco y Camila Sodi

(Foto: falsaidentidadtv / Instagram)

Aventura, acción y mucho misterio es lo que podrás ver en Falsa Identidad, una serie protagonizada por Luis Ernesto Franco y Camila Sodi, quienes te sorprenderán con sus mejores dotes para sobrevivir en medio del México intimidante del narco.

Ambos actores tendrán que sobreponerse a la violencia en diferentes magnitudes. Isabel, encarnada por Sodi, en un contexto de violencia familiar, y Diego, en la piel de Luis Ernesto, dentro del aterrador mundo del tráfico de las drogas, un problema que se ha vuelto letal en el país.

Es así que siendo desconocidos y tras una decisión arriesgada, se juntan para huir de sus pasados, aunque en el camino, deben hacerse pasar por una pareja casada con el objetivo de dejar el estado de Sonora e instalarse en Estados Unidos para tener una oportunidad de comenzar de nuevo con su vida.

En entrevista con Infobae México, el mismo Luis Ernesto Franco te cuenta cinco razones para no perderte Falsa Identidad por Telemundo y también por Netflix, donde actualmente tiene gran exposición.

UN PERSONAJE ENCANTADOR Y JUSTICIERO

Para el actor mexicano, su papel tiene un sentido imparcial y pesar de que está inmiscuido en el tráfico de las drogas, todo lo hace en beneficio de sus seres queridos.

“Es un personaje encantador, yo le puse este término de Robin Hood moderno porque si bien hace cosas, dentro del marco de la ley e ilegales, él siempre lo hace con un motivo, que es darle lo mejor a su familia. Entonces, no es un personaje bueno, pero tampoco es un personaje malo, es un personaje de buenos sentimientos, de buen corazón que podría hacer cosas malas que tienen una justificación, entonces eso como actor siempre lo hace muy rico, porque no es blanco si no hay negro, hay grises, hay muchos matices en este personaje”.

MUCHA ACCIÓN Y BUENOS PAISAJES

Sin duda podrás conocer más escenarios naturales de nuestro México: “Hay mucha acción en esta serie y nos íbamos a locaciones extremas, con clima extremo, había mucho desierto, mucho bosque, mucha sierra, donde llegabas temprano y hacía un friazo, pero ya en la tarde hacía un calorón, entonces, era bien complicado en cuestión vestuario... había muchas escenas donde, pues hay demasiada acción, mucho, muchas corretizas, muchos balazos, caídas, golpes, esa parte la hace muy divertida, honestamente, pero también la hace complicada en la manera de grabar, tanto para los directores, como para los productores y nosotros como actores, son escenas difíciles, en cuestión de acción hacer. Y eso, yo creo que puede hacerlo más complicado, porque las escenas emocionales o las escenas que tenían que ver con ser, no locaciones extremas, pues creo que entendía muy bien el personaje y me encantaba lo que le estaba pasando, y me divertía y me apasionaba muchísimo interpretarlo”.

LA HISTORIA DE AMOR QUE NO PUEDE FALTAR

Tanto Camila Sodi como Luis Ernesto Franco lograron tener muy buena química en pantalla y eso podrás comprobarlo, a pesar de que antes del rodaje la actriz de Luis Miguel, la serie aseguró sentirse intimidada por su compañero de reparto.

“Es un thriller amoroso, si es que le podríamos de poner género, es una historia de amor como un Romeo y Julieta con personajes completamente distintos, que tratan de salir adelante y de vivir su amor en medio de esta persecución, o sea, hay muchas fuerzas o muchos personajes que se van en contra de que estos dos estén juntos y tienen que ir adelante y luchar en contra de ellos para consumar su amor. Tanto que es moverse de su ciudad natal, tanto que es cambiarse la personalidad, la identidad, perdón, la personalidad no, cambiar la identidad, y enfrentarse a situaciones que jamás, como personajes, pensaron que les pudieran suceder, la ventaja es que no están solos, se tienen a ellos mismos y tienen que salir adelante como equipo, que en la vida como encuentras un buen equipo, pues es más fácil”.

EL REPARTO

Falsa Identidad tiene un gran reparto compuesto por actores mexicanos que seguro tienes en mente.

Luis Ernesto Franco participó en Señora Acero o Ingobernable; Camila Sodi en Luis Miguel, la Serie o Rubí; Samadhi Zendejas en Mariposa de Barrio o Enemigo Íntimo; Eduardo Yáñez en La Reina del Sur, o Fuego en la sangre; Sonya Smith en Mi Familia Perfecta, Tierra de Reyes o Marido en Alquiler y Azela Robinson de Cuna de Lobos o Por amar sin ley, así como la actuación especial de Dulce María de Rebelde.

Fue en este proyecto donde Camila Sodi y Luis Ernesto Franco entablaron una amistad. “Logramos tener mucha química y empatía como actores, ya la conocía, nunca habíamos trabajado juntos. Y así logramos darle vida, realmente, a estos personajes y que ellos mismos cobraban valor lo que estaban diciendo y lo que estaban haciendo”, confesó en charla con este medio digital.

TIENE DOS TEMPORADAS

La segunda temporada de Falsa Identidad fue grabada en plena pandemia y así lo cuenta a Infobae México Luis Ernesto Franco.

“A mi me tocó la pandemia en medio de la grabación de Falsa de identidad 2 tuvimos casi una pausa, a principio dijo la producción que iban a ser 15 días, de esos 15 días se torno otros 15 días, después se tornaron dos meses y acabaron cuatro meses de pausa, donde no pudimos hacer nada porque estaba en juego la producción, teníamos que regresar a terminarla, terminamos cuando la pandemia estaba full, o sea todavía México con semáforo rojo y tuvimos que regresar a terminar las últimos capítulos porque ya teníamos fecha de entrega en Telemundo en Estados Unidos”.

El actor también tuvo oportunidad de contarnos qué haría si tuviera que enfrentarse a una situación similar a la que Diego, su personaje en Falsa Identidad, una producción que está generando gran revuelo en las pantallas internacionales.

“Una situación similar, que tenga que huir de mi país o de mi ciudad y cambiarme la personalidad, ojalá que no, ojalá que no me toque llegar a eso. Y si tuviera que cambiar de personalidad, pues no creo que fuera por elección, pero si me toca vivir lo que le tocó vivir a Diego, pues yo creo tendría que optar por la personalidad y la identidad que más me convenga en ese momento para huir del peligro, pero repito, no quisiera ni pensarlo porque no es una situación que me gustaría vivir”.

Cómo para todo el mundo, para el actor la pandemia también significó un cambio radical en sus actividades, en su entorno, fue así que decidió asumirla con la mejor actitud y nos contó qué hizo durante este tiempo.

“Yo aprendí a cocinar, siempre dije que no me gustaba cocinar porque no tenía buen sazón, y por la necesidad tuve que aprender a cocinar, y me di cuenta que no soy tan malo cocinando, me di cuenta que necesitas muchísimo tiempo, eso sí, hay que tenerle gusto y hay que tener tiempo para que los platillos salgan buenos y salgan con amor. Y en la pandemia, como tenía muchísimo tiempo fue lo que hice”.

El actor del Cumple de la abuela o La boda de la abuela padeció COVID-19 hace unos meses, pero su experiencia con la enfermedad fue liviana y esto le permite considerarse “bendecido” en medio de un contexto que no ha dejado bien parado a miles de familias y negocios en todo el mundo.

“Hay que vivir en el presente, si bien es bueno tener planes y soñar e imaginar hacia donde va nuestra vida y hacia donde vamos en el futuro, creo que nuestra energía, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu debe de estar plantado en el presente, porque no sabemos que va a pasar mañana y creo que una prueba grande de eso fue la pandemia”, concluyó.

