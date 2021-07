Cuál es el procedimiento estético al que se sometió Lolita Cortés

Lolita Cortes se mostró muy conmovida por el procedimiento estético al que se ha sometido en las últimas semanas (Foto: Instagram/@soylolacortes)

Lolita Cortés sorprendió a todos en el programa de Hoy luego de que en las últimas semanas se sometiera a un tratamiento estético. Como es sabido, el matutino de Televisa tiene una sección llamada “Enchúlame Hoy”, donde el cirujano Juan Carlos Arellano muestra sus exitosos procedimientos de belleza en varias pacientes.

En la transmisión del 14 de julio fue posible ver los resultados en la llamada “Jueza de hierro”. Ahí fue cuando explicaron que se trató de un perfilado facial. Este procedimiento consiste en un conjunto de intervenciones quirúrgicas y no quirúrgicas para marcar o afilar el contorno de diferentes zonas del rostro.

Para Cortés, este perfilado se basó en tratamientos no quirúrgicos para nariz, labios, mandíbula, cuello y pómulos. Según explicó el doctor Arellano, no se trató de rellenar el rostro, sino de reestructurar los rasgos faciales a través de los materiales que utilizaba.

Uno de los cambios más evidentes en la actriz y cantante de teatro fue en su nariz (Captura: YouTube Hoy)

Cuando mostraron los resultados finales, la ex jueza de La Academia reaccionó con sorpresa y no pudo esconder lo conmovida que se sintió. Incluso llegó al borde de las lágrimas, pues, según dijo, lo que veía le ayudaba en su estado anímico.

“Ustedes no saben lo que ha hecho por mí por dentro”, relató Lolita Cortés una vez que se hizo presente en el foro de Hoy al lado del cirujano y la conductora Galilea Montijo. “Yo tengo ganas de ‘Voy a regresar al ejercicio, me quiero vestir bien, me voy a comprar ropa interior linda...’. Estoy super contenta”.

El cambio más evidente que hubo en el rostro de Lolita fue en su nariz. En un punto mostraron la comparación del antes y el después. En ella era posible reconocer cómo esta zona era mucho más afilada. Incluso la actriz de teatro lo señaló emocionada cuando lo mostraron en pantalla.

Lolita Cortés se mostró al borde de las lágrimas cuando vio el resultado final (Captura: YouTube Hoy)

Este proceso no fue a la noche a la mañana. Desde hace unas semanas Cortés acudió a la clínica de este cirujano para hacer el primer paso. Los resultados no se hicieron esperar y para la final de Las estrellas bailan en Hoy, donde fungía como una de las juezas, se mostró agradecida con Arellano.

“Queridísimo doctor Juan Carlos Arellano, mire lo que usted ha creado, mire lo que usted hizo”, dijo Lolita en un video grabado el día que se transmitió la final del reality show del matutino de Televisa. “Me siento mejor que nunca. Estamos en el programa, pero quería que no pasara más tiempo para agradecerle todo lo que usted hizo”.

En días recientes, Lolita Cortés volvió a hablar del pleito que protagonizó con Jolette en La Academia (Fotos: @jolettenavarrete / Instagram - @lolacortesreal / Instagram)

Lolita Cortés revivió su pleito con Jolette en La Academia

En días recientes, la Jueza de hierro fue entrevistada por Yordi Rosado. En su programa de YouTube, Cortés fue cuestionada sobre su rivalidad con Jolette, una de las participantes más polémicas del reality show de Tv Azteca.

Relató cómo todo empezó por una crítica sincera para la entonces cantante de 21 años. Luego se transformó en un espectáculo que el productor de La Academia le pidió continuar, pues demostró ser bueno para sus niveles de rating.

A partir de ese momento, Lolita se consolidaría como la jueza de duras críticas que es conocida hasta la fecha. Sus comentarios hacia Jolette no sólo tuvieron que se inyectados con algo de dramatismo, sino que tenían que ser mucho más crudos, pero todos basados en el conocimiento y experiencia profesional que ha reunido a lo largo de su carrera.

Yordí Rosado / YouTube

De este modo comenzó una serie de discusiones acaloradas que incluso llevaron a Lolita a cuidar su integridad física y la de su familia. Era necesario que saliera de las inmediaciones de Tv Azteca protegida por guardaespaldas siempre que terminaba una gala de La Academia.

La cantante mencionó que la única vez que sintió mucho miedo fue el día en que Jolette abandonó la competencia después de interpretar A quién le importa, canción original de Thalía. Tanta fue la preocupación de Lolita que le pidió asilo al actor Roberto Blandón.

