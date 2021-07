“Es ridículo”: Ainara Suárez furiosa tras la reunión privada de la mamá de YosStop con autoridades de CDMX

Fotos: Instagram @justyoss / @not.arafonte

Esta mañana Ainara Suárez, quien denunció a la youtuber Yoseline “H” por el delito de pornografía infantil, reaccionó a la solicitud que hizo el día de ayer Claudia Sheinbaum a la Fiscal General de Justicia Ernestina Godoy para reunirse con Marina Badui, madre de la creadora de contenido.

Durante una entrevista con el programa De pisa y corre, la joven de 19 años opinó que la acción del gobierno capitalino es darle prioridad a la youtuber sobre otros casos.

“Creo que no está cool que le estén dando esa prioridad porque, hablando de mamás que sufren, mi mamá también sufrió. A mi mamá la amenazaron de muerte, amenazaron a mis hermanos, a mí. Entonces, ya si vas a darle ese privilegio a su mamá, ¿por qué no dárselo también a la mía?”

“Se me hace un poco ridículo, creo, pero no sé cómo funcionan estas cosas. Sólo estoy dando mi opinión”, aseveró en el espacio televisivo de Grupo Imagen.

De Pisa y Corre

El día de ayer, la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum informó que pidió a la general de justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, atender a la madre de Yoselin durante una reunión que se llevaría a cabo durante esta semana.

“La fiscal general va a recibir a la madre (de la youtuber) y hay que hacer justicia para la víctima. Tiene cada quien que asumir su responsabilidad”, dijo, además consideró que la Fiscalía tiene que atender la cuestión de los agresores.

“Yo creo que al final, el tema de hacer justicia, la utilización de los propios medios tiene que ser algo que tenemos que reflexionar todos. En este tema en particular, me parece que la fiscalía tiene que atender el tema de los agresores”, señaló.

“La cárcel no es la única salida. siempre hay una denuncia de una víctima, hay que hacerle caso a la víctima, pero en todos estos casos tiene que privar este esquema general del proceso penal en donde hay salidas y en donde cada quien cumpla con su responsabilidad”, finalizó Sheinbaum.

(Foto: CDMX)

Ante este anuncio, cientos de tuiteros se fueron en contra del gobierno de la Ciudad de México por considerar que se trata de una prioridad que tuvo la influencer para ser atendida por las autoridades más altas del gobierno capitalino.

“Así como se va a reunir la mamá de la Hoffman con Ernestina Godoy, así se deberían de reunir con los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, los familiares de los inocentes que están en prisión”, se lee en redes sociales sobre la reunión.

“Ojalá así hubiera ordenado Sheinbaum a la ineficiente de Ernestina Godoy que se reuniera con las familias de los muertos de la línea 12, con la familia de las chicas atropelladas, con los papás de los niños mazahuas, con las víctimas del violador serial de la BJ. 1/2″, opinó otro usuario.

Es importante recordar que hace unos días, Marina Badui solicitó a Claudia Sheinbaum atender el caso de su hija con “especial atención” a través de un video que publicó en redes sociales, en donde también consideró que su aprehensión es una “injusticia”.

YosStop es criticada por presunto trato preferencial por parte del gobierno capitalino (Twitter).

“Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona, todo lo que ha hecho lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo y es una buena persona”, puntualizó la mamá de YosStop, quien también explicó que su hija es comunicóloga.

A continuación dirigió un mensaje a la Jefa de Gobierno de la capital mexicana: “A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel. O sea, eso no puede ser. Yo pido que pongan atención es este caso en especial, porque lo que está pasando no es normal”.

