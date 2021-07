Ainara Suárez irá hasta las últimas consecuencias contra YosStop y cuatro personas más: “Es el primer paso”

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

Ainara Suárez, quien fue víctima de vejaciones por cuatro sujetos y luego revictimizada en videos de la youtuber YosStop, adelantó que el caso en contra de la influencer y de sus agresores, apenas ha dado comienzo.

En stories de Instagram explicó que al momento ha recibido el apoyo de sus familiares, pareja y de colectivos feministas. Expresó que se encuentra feliz de que, tras tantos años, “se empiece a hacer algo”.

“No he querido decir nada de este tema porque no tenía claro lo que quería decir, creo que es momento para hablar, quiero empezar diciendo que estoy contenta porque se empieza a hacer algo, apenas es le primer paso, aun falta muchísimo, faltan cuatro personas”, dijo en su red social.

“Y pues voy a seguir luchando, real hasta que tenga justica, porque ese es mi objetivo principal. Y bueno, también quiero agradecerle a todas las personas que me han apoyado, mi familia, mi novio. Y a todas las personas que me han apoyado en redes sociales, mis abogados, colectivos feministas. Aprecio mucho su apoyo y significa mucho para mí”, abundó en su mensaje.

Todo comenzó en 2018, cuando Ainara, una joven que acudió a una fiesta con compañeros de la preparatoria, no sabía que aquella noche se convertiría en una pesadilla sin fin. Fue en dicha reunión donde, tras ingerir algunas bebidas alcohólicas, fue agredida sexualmente, y se grabó el video del ataque que se viralizó en redes sociales.

La mujer, que en esos años aún era adolescente, narró en marzo de este año para el programa Ventaneando qué fue lo que sucedió después de ello.

“Yo no tenía idea de lo que había pasado. Si no existiera el video, jamás me habría dado cuenta. No me acuerdo, no tengo memoria de qué haya pasado”, comentó al programa de espectáculos de TV Azteca.

Ainara destacó en aquel entonces que ella tuvo conocimiento de que había sido agredida cuando, dos días después, recibió un video en donde se mostraba todo lo que le había ocurrido: “Me lo mandó un niño que era mi amigo y me preguntó: ‘qué pasó’. Y cuando me di cuenta fue horrible, sí fue como si me hubieran soltado otro golpe”.

Detuvieron a la influencer Yosseline "N" (Foto: Intagram / @justyoss)

Posteriormente, surgió un segundo video en el que Ainara se peleaba con unas mujeres y este material también se hizo viral rápidamente.

“Las niñas que estuvieron involucradas en la pelea, eran amigas de los niños del otro video y de ahí fue que empezaron a decirme cosas y llegamos al punto de lo que pasó. Tampoco quiero ponerme como víctima de esa pelea porque tuve mi responsabilidad en ella”, relató.

Después de ese segundo audiovisual fue que YossTop entró a la ecuación, pues ambos videos fueron evidenciados por la Youtuber y esto generó que Ainara fuera reconocida no solo como la involucrada en la pelea, sino como la víctima de abuso sexual.

“El día que salió el video en YouTube fue cuando empezó a lloverme el hate y todas las personas se dieron cuenta de que era yo y que no sólo fue la pelea, sino el video de la violación. Fue cuando todo comenzó a hacerse muy grande, me sentí supermal, me sentía extremadamente expuesta y no estaba lista para toda esa atención”, aseguró la afectada.

Según la víctima, intentó acercarse a YosStop, pero ésta jamás le hizo caso para aclarar la situación, aunque sí lo hizo hace un año cuando su denuncia por TikTok se hizo viral.

